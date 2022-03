Sheyla Rojas tiene incómodo enlace con América Hoy tras ser consultada sobre supuesta parálisis facial: “Ya lo aclaré y siguen con el tema”

Sheyla Rojas se mostró fastidiada en enlace con América Hoy. (Foto: América TV)

Luego que las conductoras de América Hoy, Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, hicieran un enlace con Sheyla Rojas para hablar de su supuesta parálisis facial a causa de una mala operación, la rubia indicó que ya no pretendía hablar del tema. Y aunque la popular Rulitos y la modelo le insistieron, la joven señaló que “era innecesario”.

Como se recuerda, Sheyla Rojas señaló este último martes 1 de marzo que su rostro se había inflamado tras someterse a una lipopapada. Además, resaltó que no podía comer pero gracias a las terapias está mejorando.

“Tuve un proceso inflamatorio muy severo y al principio no podía ni comer y me afectó mucho”, contó Sheyla el pasado martes. Ante ello, las conductoras quisieron ahondar más sobre el tema e hicieron un enlace en vivo este miércoles 2 de febrero con la rubia, pero la joven aclaró que ya había hablado muchas veces sobre la situación que vivió.

“ No, yo ya no tengo nada más que decir, ya hablé al respecto y para mí estoy en otra cosa. Ya aclaré lo que pasó, es un tema súper pasado y estoy aquí, feliz”, resaltó la joven, quien hizo un enlace para publicitar una marca.

Sin embargo, tanto Janet Barboza como Brunella Horta no soltaban a la exconductora, resaltando que era muy importante hablar de su salud, pues podían alertar a muchas jovencitas que quieren hacerse este tipo de intervención.

RESPONDE A DOCTOR QUE LE RESPONSABILIZÓ DE SUS REACCIONES ADVERSAS

Asimismo, le consultaron sobre las últimas declaraciones de su cirujano de cabecera, Jhonattan Barriga Fong, quien responsabilizó a Sheyla Rojas por las reacciones adversas que tuvo tras la operación. Ante ello, la joven remarcó que ya no se hará más cirugías.

“Bueno, ya está, como dije, nunca más me vuelvo a hacer nada, y obviamente con mucho más cuidado, y si lo digo porque mucha gente me puede ver, mi consejo sería que tengan muchísimo cuidado de lo que se puedan hacer. A mi me sirvió de experiencia”, aclaró.

Janet Barboza continuó con el tema, preguntando cuál ha sido su diagnóstico, pues son muchos los especialistas que dicen que se trataría de una parálisis facial.

“Yo ya hablé de eso, yo ya les expliqué, sigo en terapia 1 vez por semana, me costó muchísimo. Para mi hablar todo este tiempo de esto, entiendo que muchos pueden salir y decir muchas cosas, pero los especialistas son los que saben. Está de más seguir hablando de esto, yo ya estoy hablando de otro tema, ya me parece innecesario porque ya lo he hablado mucho, y entiendo que eso vende, pero estoy mejorando,... pero yo ya lo hablé y siguen con el tema”, agregó la modelo bastante incómoda.

De inmediato, Brunella Horna intervino e indicó que sí le parecía importante conversarlo. “Yo sí pienso que es culpa del médico; una quiere salir bella y ese es el motivo para operarte, para mí no es una inflamación porque es una operación de noviembre”, indicó la pareja de Richard Acuña.

“De hecho es difícil, cuando te pasan estas cosas no lo esperas, pero como ya dije, ya aclaré. Gracias a Dios sigo con mi terapia y siento que estoy mejorando”, respondió Sheyla Rojas, asegurando quiere pasar la página y seguir avanzando.

Finalmente, Ethel Pozo intervino e indicó que Sheyla estaba en su derecho de no hablar. Es así como le dio pase a hacer su promoción. “Ahora sí, por fin”, dijo la rubia ya más tranquila.

Sheyla Rojas pasa incómodo momento en América Hoy. (Video: América TV)

SHEYLA ROJAS ASEGURA QUE NO VOLVERÁ A OPERARSE

Cabe indicar que no es la primera vez que Sheyla Rojas se refiere a su salud, en enero explicó en sus redes sociales que sufrió una alergia a los medicamentos tras hacerse una intervención quirúrgica, por lo que terminó hinchándose. Luego, a través de un enlace con el fenecido programa Mujeres al Mando, el pasado 22 de febrero, se animó a dar detalles de lo que había ocurrido.

“Yo me operé (en Perú) y regresé al día siguiente (a México). Y me inflamé, tuve una reacción a los medicamentos. Me costó muchísimo volver a tener movilidad en el rostro, sí. Pero bueno, ya llevo terapia, y es parte de la recuperación normal”, explicó.

“Al principio estaba super mal, no podía ni hablar bien. Cada vez estoy mejor, creo que fue porque me vine de viaje al día siguiente (de la operación). Además, tuve una reacción a los medicamentos, porque yo me inflamé hasta los pies”, contó la rubia.

Consultada por Thaís Casalino si se volvería a operar, Sheyla confesó que esta situación le hizo recapacitar y ahora lo pensará dos veces cuando pase por su cabeza hacerse otra intervención quirúrgica.

“Yo estaba padeciendo, ahora sí la pienso, ahora tengo más conciencia”, resaltó la exconductora de TV, que en aquella oportunidad se operó la papada.

Sheyla Rojas explica qué pasó con su rostro. (Video: Latina/ MAM)

SEGUIR LEYENDO: