Nicola Porcella se emociona al grabar su primera escena en proyecto de Televisa

Nadie creía que Nicola Porcella iba a conseguir ingresar a un proyecto de Televisa cuando se encontraba en el Perú a pocos días de iniciarse la décima temporada de Esto es Guerra. Muchos deseaban ver al modelo en el reality de competencias al ser uno de sus capitanes históricos.

Sin embargo, el exchico reality agarró sus maletas y se fue a México para cumplir con un compromiso que tenía con Televisa. Hasta ese momento muchos pensaban que solo estaba intentando despistar a los seguidores del programa; sin embargo, al final nunca ingresó.

Cabe precisar que el modelo en más de una ocasión había señalado que su participación en los reality había llegado a su fin, pues estaba enfocado en creer profesionalmente en el mundo de la actuación.

Fue así que sorprendió a más de uno en sus redes sociales al informar que estaba grabando su primera escena para un proyecto de Televisa. Nicola Porcella apareció vestido de explorador en un set junto a un amigo, a quien le pedía que lo grabe.

“Mi primera escena en Televisa”, dijo el modelo bastante sonriente al saber que estaba cumpliendo uno de sus sueños. Asimismo, envió un curioso mensaje que sería una indirecta para Esto es Guerra.

“ Mientras que a los que les diste todo te dan la espalda, otros más grandes confían en ti ”, publicó el exchico reality con una foto de la entrada de Televisa. Este mensaje estaría dirigido para América Televisión, pues el canal lo expulsó debido a sus constantes escándalos.

NUNCA LO LLAMARON

Cuando recién inició la décima temporada de Esto es Guerra, muchos de los seguidores de Nicola Porcella le consultaron si él iba a estar en el reality de competencia. Pese a que varios querían verlo nuevamente competir, el modelo dejó entrever que no había sido convocado.

“Como saben ya llegué a México con muchas ganas e ilusión de seguir haciendo lo que me apasiona, pero no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las personas que me escriben diciéndome que vuelva a EEG , desde que salí nunca había tenido tantos mensajes pidiéndome volver y se los agradezco de corazón”, explicó.

“ El volver a EEG no estaba en mis manos créanme sino en manos de las cabezas. Pero como los digo gracias por el cariño y por el apoyo. Sé que he cometidos errores pues no soy perfecto, pero aprendí y mejoré. Y ustedes siempre estuvieron ahí, así que lo que se viene lo haré con la misma pasión por ustedes”, comentó.

RECIBE CONSEJO DE REBECA ESCRIBENS

Nicola Porcella llegó a México y no desaprovechó la oportunidad para revelar que iba a trabajar para un proyecto de Televisa. Su revelación emocionó a la conductora Rebeca Escribens, quien le aconsejó que deje de tomar fotos y se prepare para la actuación.

“Nicola Porcella retornó a Televisa, oye no pierdas esa gran oportunidad síguela aprovechándola al máximo, deja de estar tomándote fotitos y ponte a estudiar”, señaló.

