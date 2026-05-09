Con Paolo Guerrero y sin Alan Cantero, los convocados de Alianza Lima para el duelo ante Sporting Cristal por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Convocados de Alianza Lima para el duelo ante Sporting Cristal por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: X Alianza Lima.

Alianza Lima ha difundido la lista de convocados para el esperado duelo ante Sporting Cristal, un enfrentamiento clave en el Estadio Alejandro Villanueva que puede consolidar sus aspiraciones al título del Torneo Apertura. El encuentro, marcado por la alta expectativa de la afición ’blanquiazul’, será determinante para refrendar la candidatura del club en la recta final de la competencia.

El técnico Pablo Guede podrá contar con Paolo Guerrero, quien superó su lesión y se perfila para regresar al once titular, brindando experiencia y jerarquía en el ataque. No obstante, el estratega argentino no podrá disponer de Alan Cantero: pese a que el delantero argentino había ganado protagonismo en los últimos entrenamientos y se perfilaba como opción inicial, finalmente no fue incluido en la convocatoria para este compromiso decisivo.

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Los convocados de Alianza Lima para el duelo ante Sporting Cristal

Arqueros

Guillermo Viscarra

Alejandro Duarte

Defensas

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Renzo Garcés

Josué Estrada

Marco Huamán

Mateo Antoni

Cristian Carbajal

Gianfranco Chávez

Volantes

Gaspar Gentile

Eryc Castillo

Jesús Castillo

Jairo Vélez

Esteban Pavez

Kevin Quevedo

Fernando Gaibor

Jean Pierre Archimbaud

Alessandro Burlamaqui

Delanteros

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Luis Ramos

Paolo Guerrero

Federico Girotti

Pablo Guede contará con Federico Girotti, Luis Ramos y Paolo Guerrero para el compromiso ante Sporting Cristal por Liga 1 2026. Crédito: X Alianza Lima.

Posibles alineaciones

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Sporting Cristal: Diego Enríquez: Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Martín Távara, Gustavo Cazonatti; Juan Cruz, Yoshimar Yotún; Gabriel Santana e Irven Ávila.

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026. (Liga 1)

La última victoria de Alianza Lima ante Sporting Cristal en Matute

El Estadio Alejandro Villanueva se ha convertido en un escenario esquivo para Alianza Lima cuando le toca recibir a Sporting Cristal. El equipo de La Victoria arrastra una pesada racha negativa en casa ante el conjunto del Rímac, a quien no logra vencer en su propio recinto desde hace varios años.

La última vez que el pueblo ’blanquiazul’ celebró un triunfo ante los ’celestes’ en La Victoria fue en la recordada semifinal de ida del torneo 2019. En aquella ocasión, Alianza Lima se impuso por 1-0 gracias a un agónico gol de Aldair Fuentes, quien anotó sobre la hora para desatar la euforia en las tribunas. Desde aquel encuentro, Matute ha sido testigo de empates y derrotas que han inclinado la balanza a favor de la escuadra ’rimense’ en los duelos directos disputados en el distrito de La Victoria.

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Este sábado 9 de mayo, el equipo ahora dirigido por Pablo Guede tiene la oportunidad de romper este maleficio. Alianza llega en un gran estado de forma con cuatro victorias consecutivas, mientras que Sporting Cristal arriba con la urgencia de sumar para escapar de la zona baja de la tabla, lo que añade una dosis extra de presión a un clásico que promete paralizar el fútbol peruano.

El gol de Aldair Fuentes que le permitió a Alianza Lima poner pie y medio en la final de la Liga 1 2019. Crédito: Liga 1.

Horarios del Alianza Lima y Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

El esperado enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal, correspondiente a la Liga 1, se llevará a cabo este sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva. El partido está programado para iniciar a las 20:00 horas (de Perú) en el recinto de La Victoria.

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A continuación, se detalla la programación horaria para los demás países de la región, México y España:

19:00 horas: México.

20:00 horas: Colombia y Ecuador.

21:00 horas: Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay.

22:00 horas: Argentina, Brasil y Uruguay.

03:00 horas (domingo 10 de mayo): España.

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026. (Liga 1)

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

La fecha 14 del Torneo Apertura 2026 será transmitida en vivo y en exclusiva por L1 Max, canal que posee los derechos de todos los partidos y está disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción: Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. De esta forma, los aficionados podrán acceder a la programación desde cualquier punto del país.

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Para quienes prefieren el acceso digital, la app Liga 1 Play ofrece la opción de ver los encuentros en línea, tanto en dispositivos móviles como en computadoras, facilitando el seguimiento de la jornada fuera de la televisión tradicional.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial, brindando información antes de cada partido, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas destacadas y declaraciones posteriores, permitiendo a los hinchas mantenerse informados de todo lo que ocurra en esta fecha clave del campeonato.

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