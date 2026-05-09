“A Universitario lo descendieron y por qué a los otros clubes no”: Mirian Patiño pidió castigos severos tras amenazas

La líbero de Universitario recordó el descenso de su equipo. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

Mirian Patiño participó en un podcast tras lograr el tercer lugar con Universitario de Deportes en la Liga Peruana de Vóley y abordó varios temas de actualidad, entre ellos las amenazas dirigidas a jugadoras por parte de algunos hinchas, como el caso de Aixa Vigil.

La líbero recordó el difícil episodio que atravesó su compañera Cat Flood durante la temporada. “No solamente nosotras hemos pasado por esto; ha habido amenazas de muerte, como comentó Cat cuando habló en su momento. Ella se fue por un tema familiar, necesitaba pasar la Navidad con su familia por todo lo que venía viviendo. Se le dio el permiso, entiendo que el entrenador lo autorizó, así que se fue un tiempo”, relató.

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También se refirió a los incidentes ocurridos en la final entre Universidad San Martín y Alianza Lima. Según la jugadora, hinchas ‘blanquiazules’ retiraron a simpatizantes ‘santos’ del Polideportivo Lucha Fuentes.

“Había unas cinco personas en la parte general de San Martín y Alianza las retiró del lugar. No tiene sentido, esto es un evento familiar, no es fútbol. Lamentablemente, lo están manejando como si fuera fútbol y no debería ser así, porque hay personas mayores, niños y mujeres embarazadas que asisten a alentar. Se supone que es un ambiente familiar. Por eso me pregunto, ¿por qué llegar a ese extremo? ¿Por qué sacar a esas personas de ahí?”, cuestionó.

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Alianza Lima y San Martín fueron los finalistas de la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

En ese contexto, Patiño recordó el descenso de Universitario hace trece años como consecuencia del comportamiento de los hinchas y pidió que se apliquen sanciones similares a los clubes cuyos aficionados incurran en conductas negativas.

“No podemos normalizar lo que se vio en los coliseos. En la semifinal también ocurrieron situaciones que no podemos permitir. Hace trece años descendieron a Universitario, entonces, ¿por qué no podrían hacer ahora lo mismo con los equipos que están fomentando estos comportamientos? ¿A qué le tienen miedo? No entiendo. Si a Universitario sí lo bajaron, ¿por qué no tomar medidas ahora con los clubes responsables?”, enfatizó.

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Mirian añadió que estas situaciones se repitieron en el extra game de la final, donde hinchas de Universitario asistieron a la premiación y fueron criticados por considerarse una provocación para Alianza.

“Incluso en la final, durante la premiación, había gente de Universitario. Y que haya personas con la camiseta de Universitario no significa que estén provocando a Alianza. He visto comentarios que preguntan por qué asistir al partido de Alianza y San Martín, sugiriendo que es una provocación. ¿Provocar qué? Están yendo a apoyar, porque es algo que Universitario está logrando después de mucho tiempo”, señaló.

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Finalmente, la líbero reflexionó sobre el ambiente que se habría generado si Universitario llegaba a la final. “Además, estábamos a tres puntos de jugar una final. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos llegado a esa instancia? Si solo por ir a celebrar con el equipo que obtuvo el tercer puesto hubo problemas, imagina lo que habría sido disputar una final”, concluyó.

Mirian Patiño recordó el descenso de Universitario y pidió duros castigos para los otros clubes tras amenazas contra jugadoras.

El descenso de Universitario

El descenso de Universitario de Deportes en 2010 estuvo marcado por un episodio de violencia durante un partido ante Deportivo Alianza. En el segundo set, un individuo identificado con los colores de la ‘U’ agredió a un hincha rival, provocándole un corte en la mano y forzando la suspensión del encuentro.

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El incidente fue investigado por el Comité de Control de la Liga Nacional Superior de Vóley (LNSV), que emitió su resolución dos días después, el 26 de febrero. Según el comunicado, “los hechos de violencia ocurridos el 24 de febrero constituyen una falta grave tipificada en el reglamento de la Federación Peruana de Vóley (FPV)”.

El Reglamento de Competencia de la LNSV establece que los clubes son responsables por el comportamiento de sus integrantes, incluidos sus hinchas. La organización consideró que la agresión cometida por el simpatizante de Universitario representó un peligro inminente para el normal desarrollo del torneo.

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Ante esta situación, y con el objetivo de resguardar la seguridad de los participantes, la LNSV decidió descalificar a Universitario del torneo 2010 y enviarlo a la Liga Distrital de Lima. El club presentó una apelación, pero la Federación Peruana de Vóley declaró improcedente el recurso, confirmando el descenso.