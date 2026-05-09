“Entraron millones y se ha despilfarrado”: Rainer Torres criticó a la directiva de Universitario por mal momento deportivo

Rainer Torres criticó a la directiva de Universitario por malgastar el dinero y no conseguir buenos resultados.

Universitario de Deportes atraviesa un periodo complicado tanto en lo deportivo como en lo institucional. Tras la reciente derrota frente a Coquimbo Unido, Rainer Torres, exjugador del club, se refirió a la situación actual y lanzó una dura crítica.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Torres señaló que el principal problema de la ‘U’ radica en la falta de recursos económicos producto de una mala gestión de Franco Velazco y su equipo directivo. Además, cuestionó el destino de los ingresos del equipo y sugirió que se han malgastado sin que se conozca en qué fueron utilizados.

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“El gran problema de la ‘U’ es que no hay dinero. No se pudo retener, mucho menos contratar, jugadores importantes porque no hay dinero. Y seguramente entraron millones, pero también se ha despilfarrado el dinero en demasía, solo que nadie habla de eso. ¿En qué? Solo la AT (administración temporal) sabe en qué y cuánto se gastó realmente", publicó.

La crítica de Rainer Torres a la directiva de Universitario.

Las posibilidades de Universitario para clasificar a octavos

Por otra parte, Rainer Torres analizó las opciones de Universitario para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, tras la derrota por 2-1 ante Coquimbo Unido en Chile por la cuarta fecha de la fase de grupos.

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El ‘Motorcito’ detalló los resultados que necesita el equipo para clasificar y consideró que el panorama no es complejo desde lo matemático. No obstante, expresó su preocupación por el funcionamiento mostrado en el campo frente al conjunto chileno en el último partido.

“La ‘U’ solo necesita sacar un empate en Uruguay y ganarla a Tolima en casa. No suena taaaan difícil. Lo que preocupa más que el resultado de ayer es que no se ve un equipo que tenga respuestas para este tipo de partidos de copa libertadores. La ‘U’ tiene que mejorar y tiene poco tiempo, pero en las buenas y en las malas ahí estamos!”, añadió.

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El cuadro peruano arrancó ganando, pero no pudo sostener el resultado y terminó cayendo 2-1 - Crédito: Conmebol.

¿Qué dijo Franco Velazco tras derrota de Universitario?

Universitario de Deportes cayó ante Coquimbo Unido tras perder la ventaja inicial, lo que dejó al equipo dirigido por Jorge Araujo en la tercera posición del Grupo B con cuatro puntos y dos partidos pendientes.

Después del encuentro, Franco Velazco, administrador del club, se refirió al momento que atraviesa la institución y transmitió un mensaje de confianza de cara a lo que resta de la fase de grupos.

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“La Copa Libertadores es complicada. Todavía estamos en competencia, nos quedan dos partidos, uno de visita y otro de local, es importante en el Monumental con Deportes Tolima. Estamos convencidos de que vamos a lograr el objetivo”, señaló ante la prensa a su llegada a Lima.

Velazco adelantó que la designación del nuevo entrenador de Universitario se concretará en los próximos días, aunque aseguró que no existe mayor apuro en el proceso. Además, indicó que la elección de los refuerzos para el Torneo Clausura quedará a cargo del próximo comando técnico.

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El administrador provisional del club ’merengue’ arribó a Lima tras la dura caída de la ’U’ en tierra chilenas por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores. Crédito: Jax Latin Media.

Partidos que le restan a Universitario en Copa Libertadores

Universitario afrontará dos encuentros más en la fase de grupos, uno fuera de casa y otro en el Monumental, con la oportunidad de sumar puntos determinantes para buscar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores o, al menos, asegurar su presencia en los playoffs de la Copa Sudamericana.

- Fecha 5: Nacional vs Universitario (miércoles 20 de mayo / 17:00 horas / estadio Gran Parque Central)

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- Fecha 6: Universitario vs Deportes Tolima (martes 26 de mayo / 19:30 horas / estadio Monumental de Ate)