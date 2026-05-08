Tour por EE. UU., un retiro espiritual en Europa y hasta una maestría: Los pagos por los que Fuerza Popular fue sancionada

Peru's presidential candidate Keiko Fujimori attends a press briefing as the vote count in the country's general election continues for a fourth day, in Lima, Peru April 15, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Fuerza Popular recibió una multa de 36 UIT —equivalente a 198.000 soles— tras comprobarse que el partido de Keiko Fujimori usó dinero del financiamiento público directo para pagar gastos que la ley no permite, según una resolución del jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas. Entre los gastos cuestionados figuran un tour por San Francisco, un retiro espiritual en Europa y una maestría que concluirá cuando el partido ya no tenga derecho a recibir fondos del Estado.

El caso más llamativo es el del viaje a California. El partido fujimorista declaró ante la ONPE que se trataba de un “viaje académico”, pero el organismo electoral determinó que, en la práctica, fue un recorrido turístico con visitas a empresas tecnológicas y encuentros protocolares. El propio partido reconoció que se trató de visitas. El gasto ascendió a 27.927 soles. Pachas aseveró que no es posible aceptar “el sinsentido de que con el solo hecho de estar en un lugar o reunirse y/o almorzar con alguien, una persona se esté capacitando”.

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Sanción a Fuerza Popular.

Con una lógica similar, Fuerza Popular también intentó justificar un retiro espiritual en Europa —denominado The Leader’s Fellowship— como una “actividad de capacitación”. El programa incluía paseos a viñedos, cata de vinos, misas, reflexiones y sesiones matutinas, y tuvo un costo de 15.072 soles. “Resulta manifiesto que este tipo de actividades no capacitan”, concluyó la institución. El organismo añadió que el gasto “no se subsume en los gastos permitidos según la normativa especial de la materia” y que, por tanto, forma parte de la conducta infractora.

El tercer gasto observado es una maestría en gestión pública valorada en 100.000 soles. El problema con esto es que el programa académico concluirá en febrero de 2027, es decir, cuando el partido ya no tenga derecho a recibir financiamiento público, dado que este corresponde al período parlamentario 2021-2026. Pachas advirtió que permitir este tipo de pagos “sin ningún límite, además de no tener asidero legal, es sumamente peligroso y debilita la competencia de fiscalización de la ONPE”.

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Infracciones cometidas por Fuerza Popular.

La cuarta infracción comprobada es menor en monto: 37,92 soles en intereses generados por el pago tardío de aportes a la AFP y de servicios de telefonía. La ONPE la incluyó en el proceso sancionador como parte del patrón de uso irregular de fondos públicos.

Además de la multa económica, Pachas impuso como sanción adicional la pérdida del 50% del financiamiento público directo.

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Vale precisar que la ONPE también había detectado pagos con dinero público para asesorías legales. Ese extremo del proceso sancionador quedó sin efecto tras la promulgación de la Ley 32254, que permite expresamente ese tipo de gastos.

Recientemente Keiko Fujimori pidió la salida del jefe interino de la ONPE Bernardo Pachas.

Piden su salida

En paralelo al proceso sancionador, Keiko Fujimori respaldó esta semana el pedido de gremios empresariales para que Pachas sea reemplazado antes de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. La candidata de Fuerza Popular argumentó que existe “una desconfianza natural” entre quienes trabajaron con el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, destituido tras las críticas por errores y demoras en el conteo de la primera vuelta del 12 de abril. “Ojalá que esta medida pueda ser escuchada y que pueda haber un cambio correspondiente”, declaró Fujimori desde Loreto.

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