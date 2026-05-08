Juntos por el Perú exige al JEE imponer una multa económica a Rafael López Aliaga por pedir anular mesas 900 mil

Sánchez sumó votos de regiones, mientras que el apoyo de López Aliaga se estancó.

El partido Juntos por el Perú solicitó al Jurado Electoral Especial de Bagua que sancione económicamente al excandidato presidencial de Renovación Popular Rafael López Aliaga por pedir la nulidad de las mesas de la serie 900 mil porque “es un pedido manifiestamente improcedente”.

El partido que lleva a Roberto Sánchez requiere una multa económica de 10 unidades de referencia procesal (550 soles cada una) contra López Aliaga, es decir, una multa de 5.500 soles. También se exige una multa de 20 URP, equivalente a 11 mil soles, contra su abogado Wilber Medina.

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Como se recuerda, López Aliaga exige que se anulen las más de 4.500 actas de las mesas de serie 900 mil alegando un supuesto fraude. Sin embargo, el partido de Roberto Sánchez afirma que se sabe que este pedido va a ser rechazado porque “no se ha interpuesto por el personero legal de la organización política”, ”se ha interpuesto de manera extemporánea, pues las nulidades solo se interponen en mismo día del acto electoral o dentro del plazo de tres días posteriores al mismo" y “tampoco se advierte que se haya adjuntado la tasa respectiva”.

Pedido de Juntos por el Perú.

Por ello, Juntos por el Perú considera que Rafael López Aliaga, así como su abogado Wilber Medina, actuó con “temeridad y mala fe” porque “han interpuesto una nulidad que es manifiestamente improcedente, es decir, se trata de un recurso que carece de fundamento jurídico de modo manifiesto“.

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También se sostiene que ambos han alegado “hechos contrarios a la realidad” al afirmar sin pruebas que en las mesas de la serie 900 mil han votado ciudadanos no incluidos en el padrón electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Asimismo, el pedido de nulidad ha sido formulado luego de haberse vencido el plazo para pedir nulidades, es decir, se ha interpuesto con la única finalidad de dilatar el proceso electoral, por tanto, se está utilizando este escrito, se está entorpeciendo el desarrollo normal del proceso electoral”, se lee en el pedido de Juntos por el Perú.

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Se hace la precisión de que la actuación de Wilber Medina sería de “especial gravedad” porque “en su condición de abogado tiene conocimiento que la nulidad que está interponiendo es manifiestamente improcedente, pese a ello, ha suscrito el pedido”.

¿Y los resultados?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anticipa que los resultados finales de la elección presidencial serán publicados a mediados de mayo, con lo que se sabrá quiénes pasarán a la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

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Ilustración acuarela de Keiko Fujimori en un podio, mientras Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga discuten acaloradamente con una pancarta de "Segunda Vuelta: Disputa Abierta" de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre los aspirantes al segundo puesto resulta marginal: con el 98,45% de actas procesadas, Keiko Fujimori consolida su presencia en el balotaje al obtener 2.831.702 votos válidos (17,14%), seguida de Roberto Sánchez con 1.989.030 votos (12,04%) y Rafael López Aliaga con 1.965.019 votos (11,89%), una brecha de apenas 24.000 votos entre el segundo y el tercero. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha señalado que quedan poco más de 1.400 actas por revisar, cifra que mantiene la atención de partidos y votantes sobre el desenlace final de la contienda.