Perú

Juntos por el Perú exige al JEE imponer una multa económica a Rafael López Aliaga por pedir anular mesas 900 mil

Partido de Roberto Sánchez afirma que el excandidato de Renovación Popular presentó un recurso sabiendo que este es “manifiestamente improcedente”

Guardar
Google icon
Sánchez sumó votos de regiones, mientras que el apoyo de López Aliaga se estancó.
Sánchez sumó votos de regiones, mientras que el apoyo de López Aliaga se estancó.

El partido Juntos por el Perú solicitó al Jurado Electoral Especial de Bagua que sancione económicamente al excandidato presidencial de Renovación Popular Rafael López Aliaga por pedir la nulidad de las mesas de la serie 900 mil porque “es un pedido manifiestamente improcedente”.

El partido que lleva a Roberto Sánchez requiere una multa económica de 10 unidades de referencia procesal (550 soles cada una) contra López Aliaga, es decir, una multa de 5.500 soles. También se exige una multa de 20 URP, equivalente a 11 mil soles, contra su abogado Wilber Medina.

PUBLICIDAD

Como se recuerda, López Aliaga exige que se anulen las más de 4.500 actas de las mesas de serie 900 mil alegando un supuesto fraude. Sin embargo, el partido de Roberto Sánchez afirma que se sabe que este pedido va a ser rechazado porque “no se ha interpuesto por el personero legal de la organización política”, ”se ha interpuesto de manera extemporánea, pues las nulidades solo se interponen en mismo día del acto electoral o dentro del plazo de tres días posteriores al mismo" y “tampoco se advierte que se haya adjuntado la tasa respectiva”.

Pedido de Juntos por el Perú.
Pedido de Juntos por el Perú.

Por ello, Juntos por el Perú considera que Rafael López Aliaga, así como su abogado Wilber Medina, actuó con “temeridad y mala fe” porque “han interpuesto una nulidad que es manifiestamente improcedente, es decir, se trata de un recurso que carece de fundamento jurídico de modo manifiesto“.

PUBLICIDAD

También se sostiene que ambos han alegado “hechos contrarios a la realidad” al afirmar sin pruebas que en las mesas de la serie 900 mil han votado ciudadanos no incluidos en el padrón electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Asimismo, el pedido de nulidad ha sido formulado luego de haberse vencido el plazo para pedir nulidades, es decir, se ha interpuesto con la única finalidad de dilatar el proceso electoral, por tanto, se está utilizando este escrito, se está entorpeciendo el desarrollo normal del proceso electoral”, se lee en el pedido de Juntos por el Perú.

Se hace la precisión de que la actuación de Wilber Medina sería de “especial gravedad” porque “en su condición de abogado tiene conocimiento que la nulidad que está interponiendo es manifiestamente improcedente, pese a ello, ha suscrito el pedido”.

¿Y los resultados?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anticipa que los resultados finales de la elección presidencial serán publicados a mediados de mayo, con lo que se sabrá quiénes pasarán a la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

Keiko Fujimori sonríe detrás de un podio, a la derecha, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga discuten frente a una pancarta en acuarela.
Ilustración acuarela de Keiko Fujimori en un podio, mientras Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga discuten acaloradamente con una pancarta de "Segunda Vuelta: Disputa Abierta" de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre los aspirantes al segundo puesto resulta marginal: con el 98,45% de actas procesadas, Keiko Fujimori consolida su presencia en el balotaje al obtener 2.831.702 votos válidos (17,14%), seguida de Roberto Sánchez con 1.989.030 votos (12,04%) y Rafael López Aliaga con 1.965.019 votos (11,89%), una brecha de apenas 24.000 votos entre el segundo y el tercero. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha señalado que quedan poco más de 1.400 actas por revisar, cifra que mantiene la atención de partidos y votantes sobre el desenlace final de la contienda.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaRenovación PopularJuntos por el PerúElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Pamela Franco expone la falta de apoyo económico de Christian Domínguez durante viaje de salud de su hija: “No aportó nada y sabía”

La artista afirmó que costeó los tratamientos y estadía sin ayuda financiera, exponiendo las diferencias en el vínculo parental tras la separación

Pamela Franco expone la falta de apoyo económico de Christian Domínguez durante viaje de salud de su hija: “No aportó nada y sabía”

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Conocer el pronóstico del clima puede ayudarte a prevenir contratiempos y tomar mejores decisiones en tu rutina diaria

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Choque entre camioneta policial y vehículo deja un muerto en la carretera Piura-Paita: familia exige investigación

Familiares del joven fallecido denunciaron falta de información sobre los ocupantes de la camioneta policial involucrada en el siniestro

Choque entre camioneta policial y vehículo deja un muerto en la carretera Piura-Paita: familia exige investigación

Esmeralda Sánchez anuncia que jugará su última temporada en Alianza Lima: “La voy a disfrutar al máximo”

La líbero confesó que tuvo muchas ofertas, pero que tomó la decisión de no irse del club, al menos hasta después de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Esmeralda Sánchez anuncia que jugará su última temporada en Alianza Lima: “La voy a disfrutar al máximo”

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma

El peruano firmó una victoria inobjetable ante Lorenzo Sonego en su debut y sacó boleto a la siguiente fase, donde espera el estadounidense, quien reanuda su competencia luego de un mes

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Corte Suprema confirma fallo a favor de Zoraida Ávalos: Inhabilitación del Congreso queda sin efecto definitivamente

Corte Suprema confirma fallo a favor de Zoraida Ávalos: Inhabilitación del Congreso queda sin efecto definitivamente

Tour por EE. UU., un retiro espiritual en Europa y hasta una maestría: Los pagos por los que Fuerza Popular fue sancionada

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

MML pide al TC una medida cautelar que suspenda acuerdo del JNE que desestimó elecciones complementarias

¿Por qué permanecen más de mil actas sin enviar al Jurado Electoral Especial, a una semana del cierre oficial?

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco expone la falta de apoyo económico de Christian Domínguez durante viaje de salud de su hija: “No aportó nada y sabía”

Pamela Franco expone la falta de apoyo económico de Christian Domínguez durante viaje de salud de su hija: “No aportó nada y sabía”

“Aida” regresa a Lima: el festival Alejandro Granda reúne a figuras de la lírica mundial en el Gran Teatro Nacional

Rebeca Escribens y Janet Barboza son sorprendidas en vivo por sus hijos en el Día de Madre

Zumba revela que Mario Hart y Korina Rivadeneira atraviesan una fuerte crisis matrimonial: “Vive solo y ve a sus hijos los fines de semana”

Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”

DEPORTES

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Esmeralda Sánchez anuncia que jugará su última temporada en Alianza Lima: “La voy a disfrutar al máximo”

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico clave en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026