Pancho Rodríguez olvida a Yahaira Plasencia y se luce con misteriosa rubia en Chile. (Foto: Composición)

Mientras que Esto es Guerra continúa celebrando su décimo aniversario con su nueva temporada, Pancho Rodríguez sigue sin poder regresar al país. Sin embargo, no estaría perdiendo el tiempo en Chile, puesto que subió una publicación al lado de una misteriosa rubia. ¿Y Yahaira Plasencia?

Mediante su cuenta de Instagram, el exchico reality compartió imágenes al lado de una mujer en lo que parecería ser un restaurante de la ciudad. Ambos se lucen contentos y tomando un par de copas de vino. ¿Acaso estarían celebrando algo?

Lo que más llamó la atención fue la cercanía de Pancho con su presunta nueva saliente, quien no dudó en besarlo en la mejilla mientras miraba fijamente a la cámara del celular.

“Cosita rica”, fue lo único que escribió Rodríguez en su post. De inmediato, los seguidores del ‘Pitbull’ se preguntaron si ya había encontrado el amor en Chile, ahora que parece ser que permanecerá allí por largo tiempo hasta que resuelva sus problemas con Migraciones.

¿Pero quién es la mujer que lo besa? Según información extraída de sus redes sociales, se trata de una rubia llamada Cris Pichara, oriunda de Chile.

Pancho Rodríguez se lució con rubia mujer en restaurante de Chile. (Foto: Instagram/@panchitor_)

Recordemos que hace poco el exchico reality admitió en el programa de Magaly Medina que sí se llegó a besar con Yahaira Plasencia. Esto confirmaría que sí pasó algo entre ellos, pese a que ambos se empeñaron en desmentir algún tipo de romance.

“En algún momento pudimos confundir la amistad. Uno se puede confundir. Yo creo que nos confundimos, pero eso hoy en día eso no me interesa, me interesa solucionar mi tema” , dijo el excombatiente en Magaly TV La Firme.

En esa mismo edición, el chileno reveló que la relación amical que tenía con Yahaira Plasencia se terminó por motivos que no quiso revelar. “Hoy en día no hablamos pero es porque estamos en caminos distintos, yo estoy preocupado en otras cosas, tratando de resolver todo esto”, comentó bastante serio.

Pancho Rodríguez confesó que en más de una ocasión se besó con Yahaira Plasencia, pero argumentó que solo confundieron la amistad que tenían.

YAHAIRA PLASENCIA MARCA DISTANCIA

A Yahaira Plasencia no le habría gustado para nada las declaraciones de Pancho Rodríguez en el programa de Magaly Medina. Cuando se presentó en el set de América Hoy, la salsera se mostró incómoda cada vez que le mencionaban al chileno.

“Lo que pasa es que mi papá Armando (productor de América Hoy) me adora, y sabe que si me pregunta eso, no vengo más”, respondió Yahaira, aclarando así que no pensaba hablar sobre Pancho.

Debido a la insistencia de los presentadores, la salsera solo llegó a admitir que no se seguían más en Instagram. “ No nos seguimos… pero igual yo siempre he dicho que mi discurso es el mismo de siempre, que le deseo lo mejor y que le vaya bien en todo” , sostuvo.

Una vez más, Yahaira no respondió si habían confundido su amistad o por qué se llegaron a distanciar cuando lucían tan unidos antes de su problema con Migraciones. “No voy a tocar el tema, que ahí quede, que le vaya bien” , fue lo único que dijo.

Yahaira Plasencia habló sobre Pancho Rodríguez luego que este confesaron que sí se besaron porque "confundieron su amistad". (VIDEO: América Hoy / América Hoy)

Es importante resaltar que los rumores de una pelea entre ellos iniciaron en enero, luego de que Pancho Rodríguez fuera impedido de ingresar al país por haber participado en la fiesta clandestina de Yahaira Plasencia. Ambos se dejaron de seguir en redes sociales y dejaron de hablar uno sobre el otro.

Al parecer, la amistad que tenían se habría quebrado tras el incómodo silencio de la salsera. Mientras los personajes de la farándula alzaron su voz de protesta contra la decisión de Migraciones, Yahaira Plasencia brilló por su ausencia, pues no emitió un comunicado, ni se refirió a su amigo en sus redes sociales por un problema que ambos protagonizaron en el 2021.

