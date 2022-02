Sheyla Rojas recuerda infidelidad de Antonio Pavón y confiesa que lo perdonó: “Fue porque es el papá de mi hijo”

Sheyla Rojas perdonó a Antonio Pavón por ser el padre de su hijo. (Foto: Captura TV / Facebook)

Sheyla Rojas estuvo como invitada en el programa “América Hoy” y recodó la vez que su expareja Antonio Pavón le fue infiel. Las conductoras se encontraban hablando sobre la infidelidad y no dudaron en preguntarle a la exchica reality sobre su experiencia.

Como se recuerda en el año 2013, ambos mantenían una relación que culminó cuando las cámaras del recordado programa “Amor amor amor” captaron al torero en situaciones bastantes cariñosas con la modelo y actriz Milett Figueroa en una discoteca al norte de Lima.

La popular ‘Shey shey’ tomó la decisión de terminar su romance y solo tener un acercamiento amical por el bienestar de su hijo Antoñito, que nació fruto de su amor al poco tiempo de formarse como pareja. Es por ello que, actualmente la influencer puede hablar del tema sin entristecerse.

Durante la conversación con Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza, la ex integrante de “Combate” contó que en sus relaciones pasadas sí ha sufrido una infidelidad. Además, señaló que tras una traición, nada vuelve a ser lo mismo.

“De hecho que sí (que ha perdonado una infidelidad). Me han sacado varias veces la vuelta y creo que no perdonaría una infidelidad. La veces que me han sacado la vuelta y he perdonado, no ha funcionado porque ya no es lo mismo”, dijo la también modelo de 34 años.

Asimismo, indicó que perdonó a Antonio Pavón porque es el padre de su hijo. “Una de las cosas más fuertes, en su momento, fue porque era el papá de mi hijo. Por los hijos a veces uno perdona, pero definitivamente se pierde la confianza y ya no es lo mismo”.

Sheyla Rojas recuerda infidelidad de Antonio Pavón. (Video: América TV/ América Hoy)

¿QUÉ DIJO ANTONIO PAVÓN LA VEZ QUE SE LE FUE INFIEL A SHEYLA ROJAS?

Luego de alguno años de estar alejado de la televisión peruana, Antonio Pavón se presentó en el programa periodístico de Andrea Llosa, en donde se sinceró y afirmó que engañó a la madre de su hijo. El exchico reality lamentó lo que hizo porque aseguró que perdió la oportunidad de formar una familia.

“Fue en Barranca, yo estaba bailando y pues estaba Milett y diferentes modelos y eso no estaba bien porque estaba con pareja (...) Me arrepentí porque yo soy amante de tener una familia, un hogar y haber sacado los pies del plato hace que la familia se rompa, ahí me arrepiento”, dijo en “Andrea al mediodía”.

SHEYLA ROJAS PREOCUPÓ A MAGALY MEDINA

Sheyla Rojas regresó a Lima luego de haber radicado por varios meses en México junto a su novio Sir Winston. La rubia influencer fue abordada por las cámaras de Magaly TV La Firme y no dudó en responder si había terminado con el empresario mexicano. Sin embargo, sus respuestas fueron opacadas por un extraño detalle en su rostro.

Magaly se mostró preocupada por los labios de Sheyla Rojas, ya que durante la entrevista uno de ellos parecía no moverse naturalmente. La periodista consideró que, probablemente, se deba a un retoque estético mal realizado o un exceso de producto para rellenarlos.

“Me he quedado mirándole la boca y lo deforme que está. No me van a decir que esto es estético, que es bonito. Algo le ha pasado. Tanto se ha aplicado que siento que su boca se le cae. Tiene un lado más ancho que otro y los bordes no están definidos. O le han tocado algún nervio a la hora de aplicarle algún líquido porque su labio no se mueve”, expresó Medina sorprendida por las imágenes.

Magaly Medina se mostró preocupada por los labios de Sheyla Rojas, quien acaba de regresar a Lima. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

