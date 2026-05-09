Los jóvenes del Inabif salen con certificación en mano: la alianza que los prepara para el mercado laboral peruano

Jóvenes beneficiarios de Inabif y Junior Achievement Perú posan con sus certificados de formación en un evento que celebra la ampliación de su exitoso convenio de cooperación.

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), amplió su convenio de cooperación con la ONG Junior Achievement Perú (JA Perú) tras dos años de trabajo conjunto que beneficiaron a 3.813 personas con formación en emprendimiento, innovación y empleabilidad. La renovación llega en un contexto en que el desempleo juvenil en Perú alcanzó el 9,4% en el último trimestre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), lo que convierte a este tipo de alianzas en una respuesta directa a una de las brechas más persistentes del mercado laboral peruano.

Los números de la alianza muestran un crecimiento sostenido desde su inicio en 2024. En el primer año, 1.315 personas pasaron por los programas. En 2025, la cifra subió a 2.221 participantes, de los cuales 1.436 adolescentes y jóvenes obtuvieron certificación, lo que les permite acreditar competencias concretas ante potenciales empleadores. Para 2026, el programa ya incorporó a 277 jóvenes en “Camino al empleo”, mientras otro grupo se alista para ingresar a “La Compañía”, el programa insignia de emprendimiento de JA Perú.

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Melina Locatelli Alfaro, directora ejecutiva del Inabif, y la representante de Junior Achievement Perú firman la ampliación del convenio para beneficiar a jóvenes vulnerables con programas de emprendimiento y empleabilidad.

El perfil de quienes se capacitan

Los beneficiarios del convenio son, en su mayoría, jóvenes y adolescentes que viven en los centros de atención del Inabif o que reciben servicios de la institución en sus distintas modalidades. Se trata de una población que enfrenta barreras adicionales para acceder al mercado laboral: ausencia de redes de contacto, brechas educativas y, en muchos casos, la necesidad de generar ingresos en el corto plazo.

El dato de certificación es, en ese contexto, uno de los más relevantes del convenio. De los 3.536 participantes de 2024 y 2025, 1.436 obtuvieron una certificación formal, lo que representa el 40,6% del total. Esa credencial les permite acreditar ante empleadores que completaron una formación estructurada en habilidades blandas, emprendimiento o competencias digitales, áreas que el mercado laboral peruano demanda con creciente frecuencia.

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Jóvenes participantes asisten a una sesión de capacitación del programa 'Camino al empleo', iniciativa del convenio entre Inabif y Junior Achievement Perú que busca impulsar la empleabilidad.

La firma y lo que viene

La ampliación del convenio se formalizó en un acto suscrito por la directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro, quien subrayó el alcance de la iniciativa. “Esta renovación nos permite dar continuidad a proyectos que generan oportunidades reales. Nuestro compromiso es que cada usuario del Inabif cuente con las herramientas necesarias para transformar su realidad y la de su comunidad”, afirmó la funcionaria.

La meta para 2026 es superar las cifras de los dos años anteriores. El programa “Camino al empleo” ya tiene 277 jóvenes inscritos en lo que va del año, y el proceso de inscripción para “La Compañía” sigue abierto. El INEI reportó que en 2025 la tasa de desempleo entre jóvenes de 14 a 24 años fue del 10,7% a nivel nacional, la más alta entre todos los grupos etarios, lo que marca el piso sobre el que trabaja esta alianza.

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Melina Locatelli Alfaro del Inabif y Deborah Revilla de Junior Achievement Perú firman la ampliación de su convenio de cooperación para fortalecer el emprendimiento y la empleabilidad juvenil en el país.

Una ONG con tres décadas de trayectoria en el país

Junior Achievement Perú opera en el país desde hace más de 29 años y estructura su trabajo en torno a tres ejes: emprendimiento, empleabilidad y educación financiera. Su modelo combina voluntarios del sector empresarial con metodologías prácticas orientadas a preparar a jóvenes para el mercado laboral. La alianza con el Inabif no es su único vínculo con el Estado: en noviembre de 2025, JA Perú suscribió también un convenio con el Ministerio de Educación (Minedu) para fortalecer competencias digitales, socioemocionales y de empleabilidad en estudiantes de todo el país.

La articulación con el Inabif apunta a una población específica: usuarios de los centros de atención residencial, adolescentes en situación de vulnerabilidad y madres en proceso de reinserción laboral. Los programas que se implementan en el marco del convenio incluyen “Mujeres emprendedoras”, orientado a madres y cuidadoras con énfasis en gestión financiera y autoestima; IBM SkillBuild, con capacitación en habilidades digitales y tecnológicas; y “Planifica tu futuro”, un espacio de mentoría y orientación para quienes buscan su primer empleo.

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Jóvenes beneficiarios del convenio Inabif-Junior Achievement Perú participan en una actividad formativa, potenciando sus habilidades para el emprendimiento y la empleabilidad juvenil.