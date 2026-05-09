Andrea Cifuentes confirma relación sentimental con Álvaro Paz de la Barra: “Si la embarra, él se lo pierde y lo sabe”

Andrea Cifuentes confirma su romance con Álvaro Paz de la Barra.

La modelo Andrea Cifuentes confirmó públicamente su relación con el exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, tras la difusión de imágenes que los muestran juntos en situaciones de cercanía. La noticia fue abordada por el programa “Amor y Fuego”, donde Cifuentes admitió el romance y dejó en claro que la relación se encuentra en una etapa inicial, pero marcada por la ilusión y la expectativa.

“Él ya lo dijo, estamos saliendo. Como dicen, lo que se ve no se pregunta. No tengo más que decir”, afirmó la modelo al ser consultada por las cámaras del espacio televisivo.

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Andrea Cifuentes.

Cifuentes, conocida por su participación en el mundo del modelaje, aseguró que conoce a Paz de la Barra desde hace cinco años, aunque la relación sentimental comenzó recientemente. La joven detalló que ambos comparten una amistad previa y que el vínculo se ha transformado en algo más en los últimos meses.

Durante su intervención, Andrea evitó dar detalles extensos sobre los comienzos de la relación, aunque sí expresó sentirse “bastante ilusionada”. Esta declaración ha despertado el interés de la prensa de espectáculos, que ha seguido de cerca las apariciones públicas de la expareja de Sofía Franco.

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Lanza advertencia a Paz de la Barra

En medio de la atención mediática, la modelo lanzó una advertencia directa al exalcalde: “Yo me siento segura de la mujer que soy, ya si alguien la embarra, él se los pierde y lo sabe. Él ya sabe que conmigo las cosas derechas, sin ningún show”. Con estas palabras, Cifuentes manifestó su postura clara respecto a las reglas dentro de la relación y la importancia de la transparencia.

La exposición de la nueva pareja se intensificó tras la difusión de un video en el que ambos fueron captados en una salida nocturna. Las imágenes muestran a Andrea Cifuentes y Álvaro Paz de la Barra llegando juntos al domicilio de la modelo. La despedida, que se prolongó dentro del vehículo, incluyó muestras de afecto y besos, lo que confirmó las sospechas sobre el inicio de un romance. Estas escenas se suman a otros registros de salidas en público, alimentando la cobertura en medios y redes sociales.

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El entorno de Paz de la Barra ha optado por mantener la reserva ante la prensa, mientras que la modelo peruana ha decidido asumir la situación con naturalidad, mostrándose firme ante los comentarios y especulaciones.

Andrea Cifuentes no niega su relación con Álvaro Paz de la Barra. IG

La reaparición Andrea Cifuentes en la TV

Andrea Cifuentes es una modelo y exfigura de realities peruana que alcanzó notoriedad en 2013 al participar en programas como “Combate” y “Bienvenida la tarde”, donde su carisma y presencia captaron rápidamente la atención del público.

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Durante su paso por la televisión, fue relacionada con conocidos personajes del espectáculo, incluidos el exfutbolista ‘Chemo’ Ruiz y el modelo brasileño Víctor Dos Santos, con quien vivió una relación sentimental marcada por episodios mediáticos y personales difíciles, como la pérdida de un embarazo.

En 2015, Cifuentes se integró al espacio “Reyes del playback”, en Latina, donde se encargaba de coronar a los ganadores de cada gala. Su última aparición televisiva fue en 2016. Tras ello, tomó la decisión de alejarse del ruido mediático para enfocarse en su familia y desarrollar su verdadera pasión: la belleza y la cosmetología.

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Andrea Cifuentes tiene un romance con Álvaro Paz de la Barra. (Instagram)

Acumuló más de nueve certificaciones en micropigmentación y estética facial, labor que hoy comparte en sus redes sociales.

Pese a su retiro, Andrea continuó activa en plataformas digitales, donde muestra su trabajo y mantiene el contacto con sus seguidores. Ha sido vinculada mediáticamente a figuras como Jefferson Farfán y, hoy en día, a Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina, con quien confirmó su relación.

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Andrea Cifuentes Thomas es una modelo peruana que inició su carrera en televisión. También ha formado parte de realities de competencia.