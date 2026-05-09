‘La Segura’, esposa de Ignacio Baladán, conmueve al contar que su cirugía no funcionó y ahora enfrenta más dolor

La creadora de contenido compartió con sus seguidores el difícil momento que atraviesa tras una operación que, lejos de mejorar su calidad de vida, incrementó las molestias y afectó su ánimo. IG

La influencer colombiana Natalia Segura, conocida en redes sociales como ‘La Segura’ y esposa de Ignacio Baladán, compartió con sus seguidores el difícil momento de salud que atraviesa tras someterse a un procedimiento médico que esperaba mejorar su calidad de vida. La creadora de contenido confesó que la operación no funcionó para tratar su enfermedad crónica y le causó mucho más dolor, generando un profundo impacto tanto en su bienestar físico como emocional.

El testimonio de Segura fue difundido a través de un video en sus plataformas digitales, donde relató el proceso al que se sometió recientemente. Según explicó en su mensaje, la intervención consistió en la implantación de un neuroestimulador, un dispositivo utilizado para aliviar dolores neuropáticos en pacientes con enfermedades crónicas. Esta alternativa representaba una esperanza para reducir el dolor constante con el que convive desde hace años.

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‘La Segura’, esposa de Ignacio Baladán, relata el fracaso de su tratamiento: “Me causó mucho más dolor”.

A pesar de las expectativas puestas en el tratamiento, la experiencia resultó adversa. “No hubo mejoría sino que al contrario de esto empecé a desmejorar”, expresó Segura en un pasaje de su video.

La influencer detalló que la intervención no solo no alivió su malestar, sino que intensificó los síntomas: “Estaba primero muy feliz porque era la esperanza de sentir que en algún momento iba a poder levantarme y no sentir dolor. Lastimosamente no fue así”, afirmó bastante afectada.

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Natalia Segura comparte cómo enfrenta el sufrimiento físico y emocional tras cirugía que no funcionó. @la_segura @laredcaracol/IG

El procedimiento médico, que suele recomendarse para casos de dolor crónico severo, implicaba la esperanza de recuperar parte de la normalidad en las actividades cotidianas de la joven. Natalia Segura compartió que anhelaba olvidar el dolor, una aspiración que, tras la operación, se alejó todavía más de su realidad diaria. La frustración y el desánimo se hicieron presentes a medida que los días avanzaban sin señales de mejoría.

“El dispositivo lo que me empezó a causar fue mucho más dolor, mucha más neuropatía”, agregó con voz entrecortada.

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Natalia Segura está casada con Ignacio Baladán. (Instagram/ignaciobaladan)

Consecuencias psicológicas

En el testimonio, Segura reveló que el proceso de afrontar la falta de resultados positivos también afectó su salud mental. “Tuve una semana donde no hacía sino llorar y llorar, estuve básicamente en un episodio depresivo impresionante que yo siento que hace muchísimos años no padecía”, relató. La influencer destacó el impacto emocional de enfrentar una situación en la que la esperanza de recuperación se convierte en mayor sufrimiento.

La comunidad digital que sigue a Natalia Segura reaccionó rápidamente a su confesión, enviando mensajes de solidaridad y apoyo a través de comentarios y publicaciones. Diversos usuarios manifestaron admiración por la fortaleza de la influencer y expresaron deseos de pronta mejoría. En sus redes sociales, Segura agradeció las muestras de afecto, remarcando la importancia de sentirse acompañada en momentos difíciles.

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Natalia Segura enfrenta una dura situación con su salud. - crédito @la_segura / Instagram

A pesar de la adversidad, la esposa de Ignacio Baladán manifestó su deseo de mantener una actitud positiva. En el video difundido, compartió una reflexión sobre la manera en que enfrenta el día a día con su enfermedad: “Mientras que yo viva con o sin dolor prefiero vivir feliz”, sostuvo ante la cámara, recibiendo una ola de mensajes de respaldo por parte de su audiencia. La influencer aseguró que su objetivo es no permitir que la enfermedad le arrebate la posibilidad de disfrutar de los momentos que todavía le generan alegría.

La Segura es esposa de Ignacio Baladán, con quien tiene un hijo. - crédito @la_segura/IG