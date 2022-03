María Pía Copello vuelve a la conducción de Esto es Guerra y se enfrenta a Johanna San Miguel: “No me voy a quedar callada”

María Pía Copello es la nueva conductora de Esto es Guerra y acompañará a Johanna San Miguel. (Foto: EEG)

Tuvieron que pasar seis años para que María Pía Copello vuelva de manera oficial a la conducción de Esto es Guerra. El Tribunal confesó que fue bastante difícil convencer a la influencer para que regrese al reality, pues ella se alejó la última vez para pasar más tiempo con su familia.

Sin embargo, ella finalmente aceptó estar en la décima temporada del programa para ser la dupla de Johanna San Miguel, quien se quedó sola tras la repentina renuncia de Gian Piero Díaz.

En su presentación, la animadora no dudó mostrar su felicidad por volver a EEG, recordando que ella estuvo en la primera edición de ‘guerreros’ vs. ‘combatientes’. “Ya llegó la mamá de los ‘combatientes’”, señaló al llegar.

“El hecho de regresar lo tomo con bastante cariño y humildad. Como todos saben, yo me fui por un tema de tiempo y no porque hubiera tenido problemas en el programa, pero vino la propuesta y me agarraron en el momento que quería volver”, dijo.

Asimismo, María Pía Copello reconoció que ella tiene bastante experiencia en este tipo de formato debido a que estuvo a cargo de la conducción del programa durante cuatro años.

“ Le tengo cariño al programa porque es un formato que al inicio se me hacía súper complicado, ya que yo venía de conducir el lado infantil , así que esto me hizo aprender bastante y seguir avanzando”, indicó.

SU RIVAL SERÁ JOHANNA SAN MIGUEL

María Pía Copello sostuvo que conoció bien a Johanna San Miguel cuando estuvo a cargo de la conducción durante una semana mientras reemplazaba a Gian Piero Díaz. Ella señaló que se lleva bastante bien con la actriz y que durante las competencias cada uno de ellas defenderá a su equipo.

“Yo tengo mi carácter y Johanna también, así que cada quién va a jalar para su equipo. Ya antes me enfrenté a Mathías (Brivio)”, mencionó la infuencer sobre su compañera de trabajo.

“Siento que Johanna puede ser más sarcástica y peleona que Mathías, eso es lo que me va a costar pero, siempre con respeto, yo no me voy a quedar callada porque defenderé a a mi equipo con uñas y dientes , eso es lo que he hecho siempre”, puntualizó.

María Pía Copello regresó a Esto es Guerra luego de varios años de ausencia en el reality. La influencer señaló que sacará cara por los 'combatientes'.

ESTO ES GUERRA SE MANTIENE ALTO EN EL RATING

Esto es Guerra continúa siendo el programa más visto de la televisión peruana. El último lunes, el programa de competencia de América Televisión alcanzó más de 17 puntos de rating general.

El segundo lugar, lo ocupó otra producción nacional, producida por Pro Tv y América Televisión, Junta de Vecinos con 14 puntos y le siguió en el tercer lugar, Maricucha con 13 puntos. Cabe precisar que entre estás producciones siempre se pelean los primeros lugares de los programas más vistos del día.

