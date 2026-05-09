ONPE al 99%: Roberto Sánchez supera por más de 16 mil votos a Rafael López Aliaga y se perfila a la segunda vuelta

El dólar aún está en incertidumbre por los resultados oficiales de la ONPE sobre las elecciones en Perú. Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga, solo uno de ellos pasaría a segunda vuelta. - Crédito Composición Infobae/J.J. Guillén/EFE/Roberto Sánchez/Facebook

Cada vez falta poco para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brinde los resultados de las Elecciones Generales 2026 celebradas el pasado domingo 12 de abril.

Este viernes 8 de mayo, se logró alcanzar el 99.210% de actas contabilizadas, arrojando una diferencia clave entre los candidatos que disputan el pase a la segunda vuelta presidencial.

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De acuerdo con el reporte oficial, Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, suma 1.997.558 votos (12,011%), mientras que Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, cuenta con 1.980.890 votos (11,911%).

Esta diferencia de más de 16 mil votos sitúa a Sánchez en el segundo lugar, por detrás de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien lidera con 2.854.010 votos (17,161%) y ya aseguró su lugar en el balotaje.

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La fotografía del conteo refleja una de las elecciones más disputadas de los últimos años, con una competencia voto a voto que mantiene en suspenso a los simpatizantes de ambos partidos.

Según la ONPE, aún faltan por revisar 773 actas, lo que representa menos del 1% del total nacional, una cifra que podría alterar mínimamente el resultado, pero que, hasta el momento, mantiene a Sánchez adelante en la carrera por la segunda vuelta.

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El calendario electoral establece que el balotaje se llevará a cabo el domingo 7 de junio, fecha en la que la ciudadanía definirá, mediante su voto, a la persona que asuma la presidencia para el periodo 2026-2031.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)

Transparencia y revisión: el proceso de actas observadas

El proceso de fiscalización y revisión de actas es otro de los factores que ha marcado la jornada electoral. De acuerdo con el último informe, los Jurados Electorales Especiales (JEE) han recibido un total de 67,672 actas observadas.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reporta que el 70% de estas incidencias ya ha sido resuelto, lo que garantiza transparencia y precisión en el cómputo de votos.

Las cifras muestran que la elección presidencial concentra menos del 9% de las observaciones, mientras que el grueso de las incidencias corresponde a las elecciones legislativas.

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En el caso presidencial, el sistema de recuento se ha mantenido ágil y con un bajo índice de observaciones, lo que facilita la definición de los resultados en el corto plazo.

Las audiencias públicas organizadas por los JEE han permitido la participación de personeros de los partidos, quienes pueden revisar y defender el conteo de votos ante cualquier inconsistencia.

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Hasta la fecha, más de 2.200 audiencias han sido realizadas, con nuevas sesiones programadas para los próximos días. El objetivo es asegurar que el resultado final refleje fielmente la voluntad popular.

El JNE proyecta que los resultados definitivos estarán listos a mediados de mayo, una fecha clave para conocer oficialmente a los dos candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta.

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Mientras el conteo llega a su fin, Rafael López Aliaga continúa acusando un “golpe de Estado electoral” y exige anular elecciones por retrasos en la apertura de mesas en Lima, aunque no presenta pruebas. Transparencia señala que estos incidentes no afectarían el resultado, mientras la ONPE estima que solo el 0,4% de mesas a nivel nacional resultó afectado.