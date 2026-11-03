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Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el Gran Premio de Brasil de la F1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino viene de completar una gran labor en México, pero recibió una sanción que lo dejó sin puntos

Franco Colapinto volverá a salir a pista en Interlagos
Franco Colapinto volverá a salir a pista en Interlagos
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Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Brasil después de cerrar el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México con la mala noticia de haber sido sancionado, lo que le impidió volver a sumar puntos en la Fórmula 1 tras varias carreras.

El piloto argentino terminó 15° tras recibir una penalización de 10 segundos por no reducir lo suficiente la velocidad en un sector bajo bandera amarilla. Colapinto había cruzado la meta en el octavo puesto, aunque luego había llegado al 7° lugar por la sanción contra Oscar Piastri.

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Había sido una gran tarea la del oriundo de Pilar: avanzó de la 11° a la séptima posición en la largada y superó a su compañero Pierre Gasly, quien había partido noveno. El piloto bonaerense también adelantó al francés después de su parada en boxes, favorecido por el mejor rendimiento de sus neumáticos más frescos.

Alpine se fue sin puntos de México: Gasly también recibió una penalización equivalente a 20 segundos por una infracción en una zona con doble bandera amarilla y sumó dos puntos en su superlicencia. Los comisarios determinaron que su desaceleración no cumplió con las exigencias del reglamento, lo mismo que ocurrió con el argentino.

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Por eso, será el turno de buscar revancha en Interlagos. La prueba en el circuito paulista tendrá 71 vueltas y los pilotos recorrerán más de 305 mil kilómetros en tres jornadas de actividad con un formato clásico. El viernes se llevarán a cabo las primeras dos prácticas libres. Ya el sábado habrá doble acción: el último entrenamiento y la clasificación que definirá lo que será la grilla de partida de la competencia el domingo. En 2018, Valtteri Bottas con su Mercedes logró lo que es hasta ahora la vuelta más rápida (1:10.540). El año pasado, el vencedor fue Lando Norris, un triunfo clave camino a su campeonato.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 6 de noviembre

Práctica libre 1: 12.30 (Argentina y Brasil)

Práctica libre 2: 16.00 (Argentina y Brasil)

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30 (Argentina y Brasil)

Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)

Domingo 8 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

Diagrama de una pista de carreras con quince curvas numeradas, tres sectores marcados en colores y señalizaciones sobre un fondo blanco
El circuito del GP de Brasil de F1 2026

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

7- 7° en el Gran Premio de Miami

8- 9° de la Sprint en Canadá

9- 6° en el Gran Premio de Canadá

10- 15° en el Gran Premio de Mónaco

11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

12- 15° en el Gran Premio de Austria

13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

15- 10º en el Gran Premio de Bélgica

16- 15° en el Gran Premio de Hungría

17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

19- 9° en el Gran Premio de Italia

20- 7° en el Gran Premio de España

21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán

22- 13° en el Gran Premio de Baréin (Malasia)

23- Abandono la Sprint del Gran Premio de Singapur

24- Abandonó el Gran Premio de Singapur

25- Abandonó el Gran Premio de Estados Unidos

26- 15° en el Gran Premio de México

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

EL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

  1. Mercedes: 630
  2. Ferrari: 504
  3. Red Bull: 380
  4. McLaren: 371
  5. Racing Bulls: 104
  6. Alpine: 67
  7. Haas: 30
  8. Audi: 23
  9. Williams: 12
  10. Aston Martin: 7
  11. Cadillac: 0

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

  1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 380 (campeón)
  2. Max Verstappen - Red Bull: 261
  3. Lewis Hamilton - Ferrari: 259
  4. George Russell - Mercedes: 250
  5. Charles Leclerc - Ferrari: 245
  6. Lando Norris - McLaren: 221
  7. Oscar Piastri - McLaren: 144
  8. Isack Hadjar - Red Bull: 107
  9. Liam Lawson - Racing Bulls*: 83
  10. Pierre Gasly - Alpine: 42
  11. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 38
  12. Franco Colapinto - Alpine: 27
  13. Oliver Bearman - Haas: 23
  14. Gabriel Bortoleto - Audi: 14
  15. Nico Hulkenberg - Audi: 13
  16. Esteban Ocon - Haas: 7
  17. Fernando Alonso - Aston Martin: 7
  18. Carlos Sainz - Williams: 7
  19. Alexander Albon - Williams: 5
  20. Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1
  21. Lance Stroll - Aston Martin: 0
  22. Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  23. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid

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