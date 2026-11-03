Paris Jackson exige 600 millones de dólares del patrimonio de su padre ante la justicia de Los Ángeles

Paris Jackson solicitó ante la justicia de Los Ángeles que el albacea transfiera 600 millones de dólares al fideicomiso familiar. (REUTERS/AP)

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Paris Jackson presentó el 29 de octubre una petición ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en la que exige que el albacea del patrimonio de Michael Jackson transfiera USD 600 millones al fideicomiso familiar creado por el Rey del Pop, argumentando que el fondo sigue sin recibir financiación más de 17 años después de la muerte del artista.

La solicitud señala que el patrimonio del cantante acumuló más de 2.500 millones de dólares en ingresos brutos hasta diciembre de 2024 y que su valor total se estima entre USD 2.000 y USD 3.000 millones.

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Según el documento, al cierre de ese mismo mes el patrimonio disponía de aproximadamente USD 850 millones en efectivo y activos líquidos. Pese a ello, Paris sostiene que el fideicomiso constituido en favor de ella y sus hermanos Prince, de 29 años, y Bigi, de 24, nunca fue financiado.

La petición apunta directamente contra el albacea John Branca, abogado y presidente de The Michael Jackson Company, a quien acusa de mantener un “férreo control” sobre los tres hermanos al ser él quien determina cuándo y en qué monto reciben dinero del patrimonio.

Michael Jackson había estipulado en su testamento que sus hijos comenzarían a recibir ingresos de sus respectivas porciones del fideicomiso al cumplir 21 años, pero Paris afirma que eso nunca ocurrió. En cambio, según la presentación judicial, los hermanos reciben sumas menores fijadas a discreción del albacea.

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El patrimonio de Michael Jackson acumuló ingresos brutos por más de 2.500 millones de dólares hasta diciembre de 2024. (Alan Davidson/Shutterstock)

Branca fue contratado originalmente por el cantante en 1985, renunció en 2006 por diferencias económicas y regresó al equipo ocho días antes de la muerte de Jackson, ocurrida el 25 de junio de 2009.

El documento judicial también detalla que, cuando Paris comenzó a cuestionar la administración del patrimonio el año pasado —incluidas objeciones a lo que describió como “dádivas no contractuales” de Branca a sus colaboradores—, sus cuestionamientos fueron respondidos con litigios, ataques públicos y una reducción de varios millones de dólares en los pagos a ella y sus hermanos.

“Este curso de conducta y administración no debe continuar”, sostiene la petición.

Paris Jackson demanda USD 600 millones del patrimonio de Michael Jackson por herencia no distribuida

Entre las operaciones citadas en la presentación figuran la venta en 2018 de la participación del patrimonio —de aproximadamente el 10 %— en EMI Music Publishing a Sony por USD 287,5 millones; la venta en 2020 del rancho Neverland por USD 22 millones; y un acuerdo alcanzado en 2023 con Sony, que pagó USD 750 millones por adelantado a cambio del 50 % de los activos de propiedad intelectual restantes del patrimonio.

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La demanda judicial acusa a John Branca de fijar los pagos a los tres hijos del cantante bajo su propio criterio. (REUTERS/Yara Nardi)

Solo esas tres transacciones produjeron más de USD 1.000 millones en liquidez antes de impuestos y gastos, según la petición.

Paris estima que, incluso tras descontar los pasivos potenciales, aproximadamente USD 600 millones estarían disponibles para su distribución.

El patrimonio de Michael Jackson rechazó las acusaciones. Un vocero de la entidad afirmó que el albacea no puede financiar por completo el fideicomiso ni la fundación benéfica hasta que se resuelvan varios obstáculos legales, en particular el litigio en curso con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), que en su momento reclamó USD 700 millones en impuestos y penalidades. Aunque una resolución judicial redujo ese monto de forma considerable, la disputa sigue abierta.

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El vocero también refutó la acusación de que los pagos fueron recortados: “Más de USD 200 millones ya han sido distribuidos a o en beneficio de Paris y los demás beneficiarios”, sostuvo.

El patrimonio añadió que espera el momento en que todos los asuntos queden resueltos para financiar plenamente el fideicomiso y la fundación, tal como Michael deseaba.

El testamento de Michael Jackson estipula la entrega del capital a sus hijos en etapas fijadas a los 30, 35 y 40 años. (Photo by Christopher Polk/Shutterstock)

Según el testamento del cantante, cada uno de sus hijos recibiría un tercio del capital de su porción del fideicomiso al cumplir 30 años, la mitad del saldo restante a los 35 y el balance completo a los 40.

Prince cumplirá 30 años en cuatro meses; Paris llegará a los 29 en abril y Bigi cumplirá 25 en febrero.

La petición solicita al tribunal que ordene a Branca transferir los USD 600 millones al fideicomiso familiar —o el monto que el juez considere apropiado— y que los honorarios legales de Paris sean cubiertos con fondos del patrimonio.

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La audiencia está programada para diciembre.