“No me lo puedo creer”: el desgarrador mensaje de Nico Paz tras la muerte del futbolista español Jesús de Miguel

Dolor en el fútbol por la muerte de Jesús de Miguel

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La trágica muerte del futbolista español Jesús de Miguel generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol. La figura de la selección argentina Nico Paz, que tiene sus raíces deportivas en el Tenerife, se mostró profundamente conmocionado por lo ocurrido con el delantero de 30 años.

“No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descanse en paz”, escribió en sus redes sociales seguidas por casi 5 millones de cuentas. El actual deportista del Como de Italia replicó el posteo del Tenerife confirmando la triste noticia de la muerte del delantero para expresar sus condolencias.

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“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”, fue el informe que emitió el combinado Blanquiazul durante la mañana del martes en España.

El mensaje de Nico Paz tras la muerte de Jesús de Miguel

El mediocampista, de 22 años, nació en Tenerife en el 2003. Su padre, el defensor argentino Pablo Paz, había militado en el club local en dos tramos: de 1997 al 2000 durante su primera experiencia europea; y luego otra vez en la temporada 2001/02. Finalmente, la familia decidió afincarse tras el retiro del ex Independiente y Newell’s.

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Si bien Nico no llegó a debutar en primera del Tenerife –emigró a la cantera del Real Madrid a los 11 años en 2016–, realizó su formación inicial en las juveniles del club y el apellido Paz está muy emparentado al combinado de Canarias. El actual mediocampista de la selección argentina inició su trayectoria en el fútbol sala de su colegio (Liceo Francés), tuvo una etapa de fútbol siete en el Atlético San Juan y luego pasó a las formativas de Tenerife. Su vínculo con la región y, en especial con los Blanquiazules, es fuerte: “Siempre iba al fútbol con mi padre. Marcó mi infancia ir a todos los partidos del Heliodoro sin perderme ni uno. Son recuerdos muy bonitos y que guardo con mucho cariño. Es que siempre he sido muy hincha, iba a ver todos sus partidos. Y aún hoy no me pierdo ni uno. El Tenerife ha marcado mi vida y es el club de mis amores. Desde pequeño siempre he sido muy aficionado. Al final fueron 11 años en Canarias. Vuelvo cada vez que puedo”, explicó sobre su relación con la institución el propio Nico Paz al diario El Dia de España en una nota del año pasado.

El mensaje del arquero argentino Gonzalo Crettaz, que compartió dos temporadas en el Castellón con de Miguel

Otro futbolista argentino que compartió plantel con de Miguel a lo largo de su carrera es el arquero Gonzalo Crettaz, quien a los 26 años milita en el NEC Nimega de Países Bajos pero fue compañero del delantero español durante dos temporadas en el CD Castellón (2023 al 2025): fueron parte clave del ascenso a la Segunda División del fútbol español en 2024. “Descansa en paz”, firmó el guardameta que nació en Argentina pero emigró a Europa de pequeño y desarrolló la mayor parte de su carrera en las ligas españoles.

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Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, murió este martes a las 08:00 horas tras sufrir una parada cardiorrespiratoria al chocar violentamente con el portero del FC Andorra, Jesús Owono, durante un partido disputado el lunes. El futbolista había permanecido horas ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El club confirmó la noticia en X: “Con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento”.

El incidente se produjo cuando De Miguel perseguía un balón aéreo y Owono salió a cortar la jugada; ambos chocaron y el atacante quedó inconsciente sobre el césped. El árbitro, Pérez Hernández, mostró tarjeta roja al portero y suspendió el encuentro. La Federación anunció la suspensión de la jornada de Copa del Rey y un partido de la Sub-21.

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