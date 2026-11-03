El mensaje de Lionel Messi tras la muerte del futbolista español Jesús de Miguel

Lionel Messi posteó en su cuenta de Instagram tras la muerte del futbolista español Jesús de Miguel

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El mundo del fútbol transita horas de profunda conmoción tras la muerte del jugador español Jesús de Miguel. El delantero de 30 años fue a disputar una pelota en el partido del Tenerife contra el FC Andorra cuando el arquero rival, Jesús Owono, lo chocó en la mitad de la cancha. Los mensajes de condolencias se replican en todo el planeta y Lionel Messi fue uno de los que decidió expresarse públicamente.

“No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió la leyenda de la selección argentina y el FC Barcelona en su cuenta de Instagram seguida por más de 517 millones de personas. Leo desarrolló la mayor parte de su carrera en el fútbol español y actualmente es propietario de dos clubes de ese país, más allá que sigue su trayectoria deportiva en el Inter Miami de la MLS.

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Messi se unió a otras personalidades argentinas que mostraron su consternación tras la dolorosa noticia que golpea el deporte mundial. Nico Paz, actual figura de la selección albiceleste, se expresó también en sus redes sociales: “No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descanse en paz”. El mediocampista de 22 años que milita en el Como de Italia nació en Tenerife, realizó la primera parte de su carrera en las formativas de ese club y en reiteradas ocasiones se definió como un aficionado de esa entidad, donde militó su padre Pablo Paz.

El posteo de Nico Paz tras la muerte de Jesús de Miguel

Otro futbolista argentino que compartió plantel con de Miguel a lo largo de su carrera es el arquero Gonzalo Crettaz, quien a los 26 años milita en el NEC Nimega de Países Bajos pero fue compañero del delantero español durante dos temporadas en el CD Castellón (2023 al 2025): fueron parte clave del ascenso a la Segunda División del fútbol español en 2024. “Descansa en paz”, firmó el guardameta que nació en Argentina pero emigró a Europa de pequeño y desarrolló la mayor parte de su carrera en las ligas españoles.

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El atacante de 30 años murió después de sufrir un paro cardiorrespiratorio por un fuerte impacto en el pecho. El futbolista había sido reanimado en el campo, trasladado con soporte vital al hospital e internado en terapia intensiva, pero su estado neurológico empeoró antes de que se confirmara el fallecimiento.

La jugada ocurrió en el minuto 98, cuando Tenerife buscaba un contraataque en los instantes finales en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel superó a los dos últimos defensores rivales y corrió hacia un balón aéreo que descendía fuera del área. El arquero Owono salió para anticiparlo, pero no alcanzó la pelota e impactó con su rodilla en el pecho del atacante.

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El delantero cayó inconsciente de inmediato, mientras los jugadores de ambos equipos reclamaban la entrada de la asistencia médica. El árbitro Pérez Hernández expulsó al guardameta por la acción. Owono se dirigió inicialmente hacia los vestuarios, aunque regresó al advertir la gravedad de lo sucedido.

Los profesionales sanitarios atendieron al futbolista durante más de cinco minutos sobre el césped y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. De Miguel fue retirado en camilla y llevado hasta una ambulancia situada fuera del recinto. El vehículo partió hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras cerca de 15 minutos de incertidumbre.

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Jesús de Miguel, del CD Tenerife, en acción junto a Lautaro de León, del FC Andorra. El club confirmó su fallecimiento a los 30 años tras sufrir un paro cardíaco (REUTERS/Stringer)

El encuentro fue suspendido cuando faltaban poco más de dos minutos para el final. Horas después, el CD Tenerife comunicó que el delantero se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos, “estable, dentro de la gravedad”, y precisó que sus servicios médicos permanecían en el centro sanitario. Hasya que durante la mañana de este martes en España, el club confirmó su muerte en un comunicado: “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00, de Jesús de Miguel Alameda”.

El mensaje añadió: “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”. La familia agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto por su privacidad.

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Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, De Miguel se formó en la cantera del Club Deportivo Leganés, donde integró el Juvenil A y el filial, en lo que fue el inicio de una larga trayectoria en el fútbol del ascenso español. En julio de 2025, Tenerife contrató al atacante madrileño con el objetivo de regresar al fútbol profesional después del descenso. Formó una dupla ofensiva con Enric Gallego, marcó siete goles en sus primeros seis partidos y terminó aquella temporada con 11 tantos, decisivos para el retorno del club a la división de plata.

Durante la campaña 2026/27, integraba la rotación del plantel que compite en LaLiga Hypermotion. Había ingresado en el segundo tiempo ante FC Andorra antes de la acción que interrumpió el partido y derivó en su hospitalización.

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