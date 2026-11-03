América Latina

Uruguay aumentó las exportaciones a Europa tras el acuerdo con el Mercosur: qué productos se beneficiaron

Las ventas al bloque europeo llegaron a USD 860 millones, un 12% más que en igual período del año anterior. El MEF destacó la incorporación de nuevos rubros, como jugo de naranja y arándanos frescos

Autoridades de la Unión Europea y del bloque sudamericano Mercosur posan durante la ceremonia de firma de un acuerdo de libre comercio, que pone fin a más de 25 años de negociaciones, en Asunción, Paraguay, el 17 de enero de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo TPX IMÁGENES DEL DÍA
Autoridades de la Unión Europea y del bloque sudamericano Mercosur posan durante la ceremonia de firma de un acuerdo de libre comercio, que pone fin a más de 25 años de negociaciones, en Asunción, Paraguay, el 17 de enero de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo TPX IMÁGENES DEL DÍA
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Uruguay publicó un balance sobre los primeros seis meses del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que concluye que hubo un aumento de las exportaciones gracias a este tratado.

Las ventas al bloque europeo alcanzaron los USD 860 millones, un incremento del 12% respecto a igual período del año anterior. En total, fueron USD 38 millones los canalizados al amparo de este acuerdo, según los datos oficiales. Esto se da en un contexto en el que las exportaciones globales experimentan un leve retroceso (de 1,5%) en el período mayo-septiembre, que fue el considerado para este análisis.

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El informe del MEF aclara que algunos productos no usan el acuerdo debido a que sus aranceles ya son del 0%, como es el caso de la celulosa (el principal producto exportado a la Unión Europea), o porque acceden en forma preferencial utilizando otras alternativas (como sucede con la carne vacuna).

Fotografía de archivo en la que se registró una vista general aérea del puerto comercial de Montevideo (Uruguay). EFE/Emilio Naranjo
Fotografía de archivo en la que se registró una vista general aérea del puerto comercial de Montevideo (Uruguay). EFE/Emilio Naranjo

En el marco de las cuotas de acceso concedidas por el mercado europea, las colocaciones uruguayas se concentraron en cuatro rubros: carne bovina refrigerada, carne bovina congelada, arroz y miel, que representaron el 54% del valor total exportado. El 46% restante correspondió a cítricos, pescado y carne equina.

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“Es importante considerar que el desarrollo pleno de estos acuerdos requiere un período de maduración y aprendizaje por parte de los operadores, sumado a que diversos bienes cuentan con cronogramas graduales de desgravación arancelaria”, aclara el informe del MEF.

El gobierno uruguayo destaca que el acuerdo permitió una “paulatina ampliación en la variedad de bienes colocados bajo el esquema preferencial”. Algunos productos que han comenzado a registrar operaciones son el jugo de naranja, los arándanos frescos y otros productos de panadería.

Cosecha de arroz en Uruguay (Presidencia)
Cosecha de arroz en Uruguay (Presidencia)

¿Qué pasó con las compras desde la Unión Europea? Las importaciones alcanzaron en estos cinco meses casi los USD 740 millones, un incremento del 6% respecto al mismo período del año anterior.

En cuanto a los cupos otorgados a la UE, se destaca el volumen de los tomates en conserva. Se han recibido solicitudes para todos los productos con la excepción del cacao en polvo.

“Un gran año” según el canciller

Este domingo 1° de noviembre comenzó a regir formalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), en una primera etapa con Noruega e Islandia. La entrada en vigor queda pendiente de la finalización de los trámites legislativos en los casos de Suiza, Liechtenstein, Argentina y Paraguay.

“Esto nos hace nacer una nueva sociedad. Hoy nace una nueva sociedad entre los cuatro países del Mercosur –y posteriormente Bolivia– y los cuatro países del EFTA”, celebró el canciller uruguayo Mario Lubetkin, en una conferencia de prensa virtual.

El ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, y el ministro de Economía de Suiza, Guy Parmelin, participan en la ceremonia de firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), en el Palacio de Itamaraty, en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Pilar Olivares
El ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, y el ministro de Economía de Suiza, Guy Parmelin, participan en la ceremonia de firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), en el Palacio de Itamaraty, en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Pilar Olivares

El ministro de Relaciones Exteriores vinculó esta noticia con el acuerdo con la Unión Europea y con el anuncio de la empresa española Solaria de una inversión de USD 5.700 millones.

“Hasta ahora era todo teórico. Los acuerdos no estaban firmados. Hemos firmado los acuerdos. Por lo tanto, ahora todo empieza a ejecutarse. Por eso señalo que este es un gran año para Uruguay. Esto no es blablablá, esto no es teoría. Empieza la máquina a funcionar”, dijo Lubetkin ante periodistas.

Lubetkin dijo que en 2024 Uruguay colocó más de USD 54 millones en carne, aceite de soja, caviar, vegetales y miel en destinos europeos. Mencionó que los cítricos, las leguminosas, la pesca y los vinos también se pueden beneficiar por este acuerdo.

En un comunicado, la Cancillería uruguaya señaló que se abren oportunidades “para profundizar relaciones comerciales con economías de alto poder adquisitivo, exigentes en materia de estándares de producción, sostenibilidad y sofisticación para el consumo”.

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