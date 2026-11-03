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Con Atlético Madrid-Bayern Múnich y Manchester United-Roma se abre la cuarta fecha de la Champions: la agenda completa

Mientras que los dirigidos pod Diego Simeone recibirán al ganador del Balón de Oro y compañía, Lisandro Martinez se enfrentará a Nahuel Molina en Inglaterra. Barcelona, Inter y PSG también saltarán al campo

Composición dividida en cinco paneles verticales con futbolistas que visten las camisetas oficiales de diferentes equipos
Julián Álvarez / Lamine Yamal / Lisandro Martínez / Nahuel Molina / Ferran Torres
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La cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League se pone en marcha este martes con partidos de alto impacto en el continente europeo. Con el nuevo formato en etapa de definiciones, cada punto es de oro para meterse en los octavos de final. En este escenario, la atención estará puesta en el protagonismo de los futbolistas argentinos que buscan pisar fuerte en la máxima competición de clubes.

El cruce más electrizante del día tendrá lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano, donde el Atlético de Madrid recibirá al Bayern Múnich. En el equipo dirigido por Diego Cholo Simeone, la presencia argentina es una de las grandes cartas para frenar al gigante alemán. Se espera que la potencia ofensiva de Julián Álvarez y Giuliano Simeone y la sólida defensa del Cuti Romero sea de la partida desde las 17:00 (hora argentina). El Colchonero necesita hacerse fuerte de local para escalar posiciones en una tabla que se encuentra al rojo vivo.

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Por su parte, el Manchester United se medirá ante la Roma en Old Trafford. En los “Diablos Rojos”, el defensor Lisandro Martínez asoma como el estandarte de la zaga central para contener el ataque italiano y asegurar tres puntos vitales que le permitan al equipo de Manchester acomodarse de cara a la clasificación directa. Del otor lado, Nahuel Molina podría sumar poderío en ataque durante los avances del equipo italiano.

A la misma hora, otro de los focos de interés estará en el Spotify Camp Nou. El sorpresivo Aston Villa, que marcha con puntaje ideal tras ganar sus tres primeros compromisos, visitará al Barcelona. El conjunto inglés buscará estirar su racha perfecta frente a un Barça siempre obligado a mandar en su casa.

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La jornada también contará con otros atractivos, como la visita del líder París Saint-Germain al Villarreal y el duelo entre Feyenoord e Inter de Milán. Con el debut de los nuevos horarios de invierno (14:45 y 17:00), la mesa está servida para una tarde a puro fútbol, donde los representantes albicelestes intentarán ser los grandes dueños de la escena europea.

Todos los partidos de la jornada

Galatasaray vs. VfB Stuttgart

Galatasaray abre la cuarta jornada de Champions (Reuters)
Galatasaray abre la cuarta jornada de Champions (Reuters)

Hora: 14:45 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 13.45 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 11.45 México

TV: Fox Sports / DGO / Disney+ Premium

Estadio: RAMS Park

FK Shajtar Donetsk vs. Sporting CP

Sporting quiere sumar en la primera fase del certámen (Efe)
Sporting quiere sumar en la primera fase del certámen (Efe)

Hora: 14:45 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 13.45 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 11.45 México

TV: ESPN 3 / DGO / Disney+ Premium

Estadio: Stadion Cracovii (Polonia)

Barcelona vs. Aston Villa

Barcelona recibe al Aston Villa (Reuters)
Barcelona recibe al Aston Villa (Reuters)

Hora: 17.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 México

TV: ESPN / DGO / Disney+ Premium

Estadio: Spotify Camp Nou

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich

Atletico Madrid y Bayern Múnich se enfrentan por Champions (Efe)
Atletico Madrid y Bayern Múnich se enfrentan por Champions (Efe)

Hora: 17.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 México

TV: Fox Sports / DGO / Disney+ Premium

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Feyenoord vs. Inter de Milán

Feyenoord se enfrenta al Inter (Reuters)
Feyenoord se enfrenta al Inter (Reuters)

Hora: 17.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 México

TV: Fox Sports 2 / DGO / Disney+ Premium

Estadio: De Kuip (Stadion Feijenoord)

Manchester United vs. AS Roma

Manchester United se mide a la Roma (Reuters)
Manchester United se mide a la Roma (Reuters)

Hora: 17.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 México

TV: ESPN 2 / DGO / Disney+ Premium

Estadio: Old Trafford

Villarreal vs. París Saint-Germain

PSG esta invicto en el certamen (Reuters)
PSG esta invicto en el certamen (Reuters)

Hora: 17.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 México

TV: ESPN 3 / DGO / Disney+ Premium

Estadio: Estadio de la Cerámica

F.K. Bodo/Glimt vs. LOSC Lille

El Lille buscará los tres puntos en la cuarta jornada de Champions (Reuters)
El Lille buscará los tres puntos en la cuarta jornada de Champions (Reuters)

Hora: 17.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 México

TV: ESPN 4 / DGO / Disney+ Premium

Estadio: Aspmyra Stadion

LASK Linz vs. SK Slovan Bratislava

LASK quiere sumar de a tres (Reuters)
LASK quiere sumar de a tres (Reuters)

Hora: 17.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 México

TV: Disney+ Premium

Estadio: Oberösterreich Arena (Raiffeisen Arena)

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