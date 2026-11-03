Con Atlético Madrid-Bayern Múnich y Manchester United-Roma se abre la cuarta fecha de la Champions: la agenda completa

La cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League se pone en marcha este martes con partidos de alto impacto en el continente europeo. Con el nuevo formato en etapa de definiciones, cada punto es de oro para meterse en los octavos de final. En este escenario, la atención estará puesta en el protagonismo de los futbolistas argentinos que buscan pisar fuerte en la máxima competición de clubes.
El cruce más electrizante del día tendrá lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano, donde el Atlético de Madrid recibirá al Bayern Múnich. En el equipo dirigido por Diego Cholo Simeone, la presencia argentina es una de las grandes cartas para frenar al gigante alemán. Se espera que la potencia ofensiva de Julián Álvarez y Giuliano Simeone y la sólida defensa del Cuti Romero sea de la partida desde las 17:00 (hora argentina). El Colchonero necesita hacerse fuerte de local para escalar posiciones en una tabla que se encuentra al rojo vivo.
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Por su parte, el Manchester United se medirá ante la Roma en Old Trafford. En los “Diablos Rojos”, el defensor Lisandro Martínez asoma como el estandarte de la zaga central para contener el ataque italiano y asegurar tres puntos vitales que le permitan al equipo de Manchester acomodarse de cara a la clasificación directa. Del otor lado, Nahuel Molina podría sumar poderío en ataque durante los avances del equipo italiano.
A la misma hora, otro de los focos de interés estará en el Spotify Camp Nou. El sorpresivo Aston Villa, que marcha con puntaje ideal tras ganar sus tres primeros compromisos, visitará al Barcelona. El conjunto inglés buscará estirar su racha perfecta frente a un Barça siempre obligado a mandar en su casa.
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La jornada también contará con otros atractivos, como la visita del líder París Saint-Germain al Villarreal y el duelo entre Feyenoord e Inter de Milán. Con el debut de los nuevos horarios de invierno (14:45 y 17:00), la mesa está servida para una tarde a puro fútbol, donde los representantes albicelestes intentarán ser los grandes dueños de la escena europea.
Todos los partidos de la jornada
Galatasaray vs. VfB Stuttgart
Hora: 14:45 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 13.45 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 11.45 México
TV: Fox Sports / DGO / Disney+ Premium
Estadio: RAMS Park
FK Shajtar Donetsk vs. Sporting CP
Hora: 14:45 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 13.45 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 11.45 México
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TV: ESPN 3 / DGO / Disney+ Premium
Estadio: Stadion Cracovii (Polonia)
Barcelona vs. Aston Villa
Hora: 17.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 México
TV: ESPN / DGO / Disney+ Premium
Estadio: Spotify Camp Nou
Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich
Hora: 17.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 México
TV: Fox Sports / DGO / Disney+ Premium
Estadio: Riyadh Air Metropolitano
Feyenoord vs. Inter de Milán
Hora: 17.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 México
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TV: Fox Sports 2 / DGO / Disney+ Premium
Estadio: De Kuip (Stadion Feijenoord)
Manchester United vs. AS Roma
Hora: 17.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 México
TV: ESPN 2 / DGO / Disney+ Premium
Estadio: Old Trafford
Villarreal vs. París Saint-Germain
Hora: 17.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 México
TV: ESPN 3 / DGO / Disney+ Premium
Estadio: Estadio de la Cerámica
F.K. Bodo/Glimt vs. LOSC Lille
Hora: 17.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 México
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TV: ESPN 4 / DGO / Disney+ Premium
Estadio: Aspmyra Stadion
LASK Linz vs. SK Slovan Bratislava
Hora: 17.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 México
TV: Disney+ Premium
Estadio: Oberösterreich Arena (Raiffeisen Arena)
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