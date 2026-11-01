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La lupa sobre la expulsión a Martínez Quarta en el inicio del Superclásico entre Boca y River: qué dice el reglamento

El árbitro Nicolás Ramírez revisó la secuencia de la infracción a Merentiel tras el llamado del VAR

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Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los ocho minutos del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. La polémica no esperó y el árbitro Nicolás Ramírez, a instancias del VAR, dejó a la visita con diez hombres en el inicio del encuentro.

La jugada comenzó cuando el defensor tomó del cuerpo a Miguel Merentiel durante un avance de Boca. En un primer momento, el juez no sancionó la infracción. El delantero uruguayo reclamó la decisión cara a cara y el técnico local, Rodolfo Arruabarrena, protestó desde el banco de suplentes.

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Ramírez fue llamado por el VAR, a cargo de Silvio Trucco. Tras la revisión en pantalla, resolvió expulsar a Martínez Quarta por obstruir una ocasión manifiesta de gol. Tras la tarjeta roja, el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio realizó su primera variante: Lucas Beltrán salió del campo y Lautaro Rivero ingresó para reorganizar al equipo.

La expulsión de Lucas Martínez Quarta dejó a River con 10 y obligó a una modificación en la línea defensiva (REUTERS/Rodrigo Valle)
La expulsión de Lucas Martínez Quarta dejó a River con 10 y obligó a una modificación en la línea defensiva (REUTERS/Rodrigo Valle)

El árbitro Nicolás Ramírez sancionó correctamente la falta de Martínez Quarta sobre Merentiel, pero se equivocó al considerarla una ocasión manifiesta de gol (DOGSO). La Regla 12 establece cuatro consideraciones fundamentales:

-Distancia entre la infracción y la portería.

-Dirección general de la jugada hacia el arco.

-Probabilidad de controlar o recuperar el balón.

-Cantidad y posición de los defensores.

Lo determinante es el tercer elemento: Merentiel no tenía la posesión ni una posibilidad clara e inmediata de controlar el balón. Por lo tanto, no se configura una ocasión manifiesta de gol.

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La infracción de Martínez Quarta debió interpretarse como una falta táctica que interrumpe un ataque prometedor, sancionada con tarjeta amarilla, y no con expulsión.

Se trató de un error de valoración disciplinaria de Ramírez y, ante una expulsión claramente incorrecta, también del VAR por recomendar una revisión.

Martínez Quarta había regresado a la formación inicial para enfrentar a Boca luego de cumplir una fecha de suspensión. La sanción se originó tras el encuentro ante Belgrano, cuando recibió una tarjeta amarilla por protestar una vez finalizado el partido, situación que lo dejó fuera del duelo frente a Racing. En aquella presentación, Lautaro Rivero ocupó su lugar y convirtió el único tanto. La expulsión en el Superclásico representó la quinta de Martínez Quarta con la camiseta de River y la segunda durante el año. Ya había visto la roja en un triunfo ante Aldosivi en 2018, en el partido contra el Inter en el Mundial de Clubes, en la visita a Estudiantes en septiembre de 2025 y en el empate con Blooming en abril por la Copa Sudamericana, cuando vio la roja a los cinco minutos.

Tras la expulsión de Martínez Quarta y el ingreso de Lautaro Rivero, Boca aprovechó la superioridad numérica a los 27 minutos. Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina con un envío al área y Lautaro Di Lollo se impuso de cabeza ante la marca de Rivero para convertir el primer gol del Xeneize.

La expulsión de Martínez Quarta quedó como la segunda más temprana en la historia de los Superclásicos. Solo la supera la tarjeta roja que recibió Reinaldo Merlo a los ocho minutos en el estadio Alberto J. Armando, durante un partido que Boca ganó 1-0.

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