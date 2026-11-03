Economía anunció la suspensión de embargos de ARCA para pymes y otras tres medidas para impulsar la actividad

El Gobierno implementó cuatro medidas para reducir la presión financiera sobre las pymes y las empresas. (Luis Caputo - Conferencia UIA)

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El Gobierno anunció cuatro medidas para aliviar la presión financiera sobre las pymes y las empresas, con cambios en los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los planes de pago, la compensación de créditos fiscales y el acceso al financiamiento para la industria automotriz.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el paquete durante un su discurso en el evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) que se desarrollo este martes en el Golden Center porteño. Las iniciativas apuntan a mejorar la liquidez de las firmas en un contexto de tasas elevadas y plazos de financiamiento acotados.

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Las cuatro medidas anunciadas por el Gobierno

Suspensión de embargos de ARCA para pymes hasta mayo de 2027. La medida busca darles margen para ordenar sus cuentas y aliviar las restricciones financieras de corto plazo.

Ampliación del plan de pagos en 18 cuotas para deudas con ARCA. El esquema incorporará obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre, en lugar del límite previo, que alcanzaba a las deudas con vencimiento hasta el 30 de junio.

Uso de saldos a favor para cancelar deudas aduaneras. Las pymes podrán aplicar el 100 % de sus créditos por IVA de exportación o reintegros . Las grandes empresas accederán inicialmente a una parte de esos saldos y el porcentaje aumentará de forma gradual.

Créditos del Banco Nación para la industria automotriz. La línea tendrá una tasa fija cercana al 20 % y plazos de tres, cuatro y cinco años.

Alivio via ARCA

Las dos primeras medidas que anuncio Caputo apuntan a darle un alivio a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a través del fisco nacional. Al suspender los embargos hasta mayo del 2027 y extender el plan de pagos hasta el 31 de octubre, el ministro pretende dar un margen para que ordenen las cuentas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que con estas medidas buscan que las pymes ordenen sus cuentas. (Maximiliano Luna)

“Vamos a extender (el plan de pago) las deudas hasta el 31 de octubre y les vamos a dar también 18 meses de plazo para que tengan también más holgura financiera, porque obviamente entendemos el costo financiero para las pymes es un problemón y no es necesariamente algo que se va a solucionar en un mes o dos”, sostuvo el ministro durante su discurso.

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Y remarcó que es el margen de maniobra que tienen el equipo económico dentro de la condición fiscal en la que se encuentra. Pese a ello, consideró que son de un “enorme beneficio”.

En línea con las anteriores, como tercera medida, Caputo anunció que a las pymes se les va a permitir utilizar el 100% del saldo que tienen a favor (ya se por exportación o por Impuesto al Valor Agregado) para cancelar deudas aduaneras. En el caso de las grandes empresas, el ministro marcó que esta posibilidad será por un porcentaje cada vez más creciente hasta que se termine el problema de los reintegros.

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“Yo soy un fanático de esta porque realmente creo que joroba mucho a las empresas, que es a famosa devolución de los reintegros. Joroba muchísimo, tanto a las pymes como a las grandes. Es un monto enorme que nosotros que el Gobierno siempre tardó mucho en devolver, seis, nueve meses, ni hablar cuando la inflación era más alta y el costo de eso para las empresas era fenomenal”, aseguró.

El Gobierno apunta a crear una una corriente única aduanera entre las empresas y ARCA para solucionar el problema de los saldos a favor. (Foto: Shutterstock)

También adelantó que el pretenden implementar una especie de cuenta corriente única aduanera entre empresas y ARCA. “Es un gran paso hacia la implementación de lo que queremos hacer, que es que haya una especie de cuenta corriente única aduanera entre las empresas y ARCA, porque la realidad es que es ridículo que ARCA les esté debiendo plata al mismo tiempo que les cobra por los mismos servicios”, afirmó.

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Créditos para el sector automotriz

Por último, Caputo anunció que a través del Banco Nación Argentina (BNA) se van a lanzar lineas de créditos para el sector automotriz a plazos de tres, cuatro y cinco años a una tasa fija de alrededor del 25%. Se trata de una medida, que según comentó el ministro vienen trabajando “codo a codo” con el sector.

“Estos créditos dirigidos si son importantes, como nombre antes lo del FGS al crédito hipotecario. No es que estamos inyectando pesos, no es un plan platita. Es tratarle de darle una solución en la coyuntura a un problema heredado y que va a llevar tiempo solucionar que es el del costo financiero. Alivianar el costo financiero para mi hoy es más relevante que cualquiera de las otras cosas que se escuchan”, comentó ante los empresarios.

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El Banco Nación Argentina (BNA) va a lanzar una línea de crédito a cinco años para la compra de autos. (iStock)

Caputo afirmó que las dificultades para ampliar el crédito no responden únicamente a la disponibilidad de pesos, sino a la incertidumbre y al descalce entre depósitos de corto plazo y préstamos de mayor duración. En ese sentido, sostuvo que el objetivo oficial es dar mayor previsibilidad al sistema financiero y mejorar las condiciones de financiamiento para las empresas.

El ministro también señaló que las pymes enfrentan costos elevados para financiar capital de trabajo. Sobre ese punto, destacó la posibilidad de descontar facturas de grandes compañías una vez que estas hayan sido conformadas, una herramienta que permitiría a los proveedores acceder a tasas menores que las bancarias. Las medidas anunciadas se suman a la intención oficial de reducir costos tributarios, regulatorios y financieros para el sector privado.

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