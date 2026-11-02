AFA publicó los audios del VAR de las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

Los audios del VAR del Superclásico

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La AFA publicó los audios de las expulsiones en el Superclásico que Boca Juniors le ganó 1-0 a River Plate y que terminó con dos jugadores menos del conjunto visitante. Horas después del partido, las conversaciones entre Nicolás Ramírez y Silvio Trucco expusieron los argumentos del árbitro y del VAR.

La primera expulsión ocurrió a los siete minutos: Ramírez revisó una sujeción de Lucas Martínez Quarta sobre Miguel Merentiel tras ser llamado por Trucco para revisar una jugada que el juez en campo ni siquiera consideró infracción del defensor contra el atacante del Xeneize. Luego de ver lo sucedido en la pantalla, sancionó al defensor por impedir una ocasión manifiesta de gol.

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“Posible falta”, dice Trucco en el VAR, mientras que Ramírez dice “acción de juego” en el minuto a minuto del partido. “La falta la tengo y el balón va hacia él”, dice el encargado del videoarbitraje del Superclásico. “Te invito a un OFR por posible tarjeta roja”, le indicó. Acto seguido, el juez fue a la zona de los bancos de suplentes para analizar la acción.

“Primero de todo, te voy a mostrar la infracción. Hay una sujeción con los dos brazos”, le dice Trucco a Ramírez, que respondió: “Eso es lo que no observo en campo de juego. No veo los brazos del defensor”, agregó. Para finalizar antes de informar su decisión, el árbitro dice: “Observo que el defensor comete una infracción sujetando al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol”.

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El sistema de videoarbitraje evalúa la jugada entre Montiel y Blanco

La otra gran polémica de la tarde en la Bombonera ocurrió a los 34 minutos de la segunda etapa cuando el árbitro ratificó la roja directa a Gonzalo Montiel por una patada desde atrás sobre Lautaro Blanco. Gastón Suárez (AVAR) y Trucco coincidieron en que hubo pierna extendida, fuerza e intensidad, además de contacto con los tapones en el tobillo.

“Nico, para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo”, dice Suárez en el video que publicó la Asociación del Fútbol Argentino. “Es una plancha clara al tobillo”, se escucha de fondo a Ramírez mientras espera la revisión de la jugada. “Dame el punto de contacto y la torsión”, le pide Trucco a uno de sus colaboradores. “Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta”, indica al AVAR en el análisis de la entrada de Montiel contra Blanco.

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Las decisiones generaron críticas de River. Leonardo Ponzio, Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel cuestionaron el arbitraje de Ramírez. “Hoy fue claro que no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, con amarillas y rojas, y fuimos condicionados. Te da bronca porque al fútbol argentino no le están dando el prestigio, con la cantidad de jugadores de jerarquía en diferentes clubes, se está arruinando el fútbol argentino”, dijo el defensor ante los medios en el estadio.

“Con la misma vara siempre, vamos a competir, pero cuando no te dejan te da mucha bronca porque hoy no se vivió con la misma vara. Para el próximo torneo que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos”, agregó.

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Por otra parte, cuestionó la diferencia con la que Ramírez, según el ex marcador central del Millonario, impartió justicia deportiva. “No se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, la falta de Blanco fue amarilla y la de Cachete fue roja directa”, sostuvo. También reclamó por una jugada que, según él, debió terminar en penal a favor de River: “No fue ni siquiera analizado y sobre el final no sé si estaba en fuera de juego pero fue un claro penal porque la pelota le iba a Meza”.

El entrenador millonario fue contundente sobre la actuación de Ramírez. “El análisis del partido lo vieron ustedes. Pudimos hacer poco de lo que vinimos a buscar. La realidad es que al quedarse con un hombre menos, marca la tendencia del partido. Después, en todos los acontecimientos que se dieron dentro del partido, fueron parte del arbitraje o del VAR, y queríamos que quedara exento de todo esto. Vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos, siempre en contra nuestro, y en otros casos no interfiere en esa decisión del árbitro”, expresó Ponzio.

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Además, comparó la expulsión de Montiel con una falta previa de Blanco sobre Tobías Andrada, que había sido sancionada con amarilla. “Sería bueno que se entiendan entre ellos y que, si van a participar, que sea en conjunto. Que se tome la misma interpretación. Y si vamos a dejar que interprete el árbitro, seguramente será mejor para que el VAR, sentado desde donde está, deje que sea un buen espectáculo, porque la realidad es que hoy, del espectáculo que vinieron a ver los hinchas, que es fútbol, vieron poco”.

Por último, analizó la actuación de su equipo en la caída en la Bombonera. “Se trabaja en la semana. Hemos bajado los momentos en los cuales por ahí hemos tenido pérdidas de hombres, por eso te hacen los goles. Así que nada, a seguir trabajando”.

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