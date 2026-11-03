Una leyenda del Manchester United cuestionó a Lisandro Martinez por mostrar la bandera “Las Malvinas son Argentinas” y criticó su presente

Una ex figura del United criticó a Lisandro Martinez

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Nicky Butt criticó a Lisandro Martínez por exhibir la bandera con la frase “Las Malvinas son Argentinas” tras la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y sostuvo que el defensor argentino no puede reclamar respaldo mientras atraviesa un mal momento en el Manchester United. La leyenda del club inglés también cuestionó las declaraciones del futbolista sobre la política de fichajes de la institución.

Martínez integró el grupo de jugadores argentinos que, durante la celebración en el estadio de Atlanta después del triunfo 2-1, desplegó la bandera. El zaguero apareció junto a Cristian Romero y Giovani Lo Celso, entre otros, festejando con la insignia que le entregaron los hinchas albicelestes. El ex jugador del United, integrante de la denominada generación del 92, se refirió a aquel episodio en el programa Piers Morgan Uncensored. Butt planteó que la exhibición de la bandera tuvo consecuencias en la relación entre el jugador y parte del público inglés.

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“Él vive en nuestro país y está bailando con una bandera argentina en el Mundial. ¿Qué estás haciendo?”, dijo Butt sobre Lisandro Martínez.

Cabe destacar que la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impuso una severa sanción a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por los hechos ocurridos durante las semifinales y final de aquel Mundial. Además de múltiples suspensiones a jugadores como Leandro Paredes y Nahuel Molina, la Casa Madre del fútbol multó a la Albiceleste por la bandera de “Las Malvinas son argentinas” que mostraron los futbolistas tras el triunfo sobre Inglaterra en Atlanta.

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En el comunicado que difundió, la AFA confirmó: “Por la exhibición de la bandera de Malvinas (utilización de un evento deportivo para realizar manifestaciones no deportivas) el pago de una multa U$S 10.000 y conducta inapropiada de espectadores, la suma de U$S 20.000″. La FIFA destacó en su comunicado oficial que la sanción responde al “incumplimiento del artículo 13, apartado 2 c) («servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva»), del Código Disciplinario de la FIFA (CDF)”.

Lisandro Martínez con la bandera que recorrió el mundo (REUTERS/Amanda Perobelli)

El ex volante vinculó esa situación con las críticas que recibe el argentino por sus actuaciones en la actual temporada. Manchester United cayó al puesto 17 de la tabla de la Premier League durante el inicio del ciclo de Michael Carrick. “Y luego esperas que la gente te dé palmaditas en la espalda cuando has tenido un mal partido”, expresó Butt. En su análisis, el defensor no debería esperar comprensión de los hinchas después de los resultados del equipo y de sus propias actuaciones.

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Butt añadió: “Algunas de estas personas necesitan entender, ¿y qué si ganas 200.000 libras a la semana conduciendo tu Rolls Royce por tu pequeño pueblo creyéndote el rey Dick? Puedes hacer eso todo lo que quieras, pero no puedes permitir que la gente te dé palmaditas en la espalda cuando estás jugando tan mal y estás criticando a los demás”.

Las palabras de Butt también se dirigieron a una entrevista en la que Martínez cuestionó a los responsables de Manchester United por las incorporaciones. El episodio ocurrió después de la derrota por 2-0 frente al Atlético de Madrid. Para el exmediocampista, el central argentino no estaba en condiciones de señalar las decisiones de la dirigencia por su nivel deportivo. “No se puede hablar con estos jugadores porque se ofenden con facilidad”, afirmó.

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“Y encima tiene la desfachatez de ir a una entrevista y criticar a los que mandan por comprar jugadores cuando él mismo ni siquiera está jugando bien”, declaró Butt. “Y si fueran a comprar jugadores, él tendría cuidado porque es uno de los primeros que reemplazarían”.

La bandera estaba entre los hinchas durante el partido (Reuters)

Butt sostuvo que Martínez “se extralimitó” al criticar la política de contrataciones. También se refirió a una jugada que derivó en la expulsión del argentino y en un penal para Chelsea durante una derrota por 2-0. “El otro día metió el codo. La razón por la que lo hizo es porque no es lo suficientemente fuerte como para defenderse correctamente”, señaló el exjugador del United.

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Butt comparó la situación actual con la exigencia interna que, según describió, existía durante su etapa como jugador de Manchester United. “En mi época, le habrían arrancado la cabeza”, afirmó. “Todo el mundo habría dicho: ‘¿Quién te crees que eres para hablar así de mí con la actuación que estás dando?’”, agregó. Butt remarcó que, incluso si Martínez hubiera sido “el mejor jugador europeo del año”, no debería referirse de ese modo a sus compañeros.

El exmediocampista consideró que el jugador perdió el respaldo que tenía entre los seguidores del club. “Ha pasado de ser, no sé por qué, alguien a quien los aficionados adoran a alguien a quien quieren fuera de su club de fútbol, y se ha autodestruido por completo”, sostuvo.

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Butt coincidió con Piers Morgan en que Martínez debería dejar el plantel dirigido por Carrick. Tras la expulsión ante Chelsea, el defensor quedó vinculado con una posible salida en enero, mientras el entrenador afronta cuestionamientos por la situación del equipo en Old Trafford.

Nicky Butt criticó a Lisandro Martínez