Olor a tierra fresca y dolor: Así hallaron enterrada a una mujer dominicana desaparecida tras más 20 días de búsqueda

Un marcador de evidencia forense yace junto a una cinta de acordonamiento y huellas de calzado en un camino de tierra durante las pesquisas de un perito policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El silencio que durante más de tres semanas envolvió el paradero de Dircia Solaini de los Santos, de 42 años y conocida cariñosamente por sus seres queridos como Madelyn, terminó de la manera más dolorosa.

Su cuerpo sin vida fue encontrado enterrado en una zona boscosa y apartada del sector Abra Grande, en el municipio turístico de Las Terrenas, provincia de Samaná. El macabro descubrimiento no solo puso un punto final a la angustia de una búsqueda desesperada, sino que encendió el clamor de justicia por un caso marcado por el maltrato previo, el asedio y las amenazas de muerte.

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La mañana del domingo 1 de noviembre, los hermanos de Madelyn decidieron internarse una vez más en los matorrales de Abra Grande. Guiados por la intuición, por avisos discretos de vecinos que no se atrevían a hablar en público y por el insistente reclamo de un tío que sospechaba lo peor, recorrieron una zona semirural caracterizada por una pequeña laguna y criaderos improvisados de cerdos y gallinas.

Aquel era un lugar de sobra conocido por la víctima, pues en el pasado solía acudir con frecuencia allí para cocinar sobre piedras al aire libre y cuidar animales junto a su expareja sentimental.

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Dircia Solaini de los Santos («Madelyn»), de 42 años, hallada sin vida tras permanecer más de tres semanas desaparecida.

Durante el rastreo entre senderos de tierra húmeda y vegetación tupida, Nelson Domínguez, hermano menor de Madelyn, advirtió algo extraño en el suelo. Una pequeña rumba de tierra suelta y fresca contrastaba con la firmeza del terreno circundante.

Al remover la superficie con una vara que llevaba en la mano, un hedor penetrante y característico emergió de inmediato, rompiendo toda duda. Al excavar con mayor profundidad, los familiares encontraron prendas de vestir, específicamente la blusa que Madelyn llevaba puesta el día en que fue vista por última vez, y fragmentos óseos que confirmaban que sus restos habían sido sepultados de forma clandestina en ese rincón solitario.

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El vocero oficial de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, confirmó la localización del cuerpo enterrado y ratificó que varias personas fueron llamadas a declarar, destacando la detención preventiva de Miguel Ángel Alvarado.

El hermano de la víctima muestra ante las cámaras los primeros indicios encontrados en el matorral antes de la llegada de las autoridades.

Veintidós días de incertidumbre y dolor familiar

La desaparición de Madelyn se remontaba al viernes 9 de octubre. Aquella jornada, la mujer salió de su rutina habitual y, de acuerdo con los registros de cámaras de seguridad recopilados posteriormente por las autoridades, su rastro se desvaneció tras pasar cerca de un colmado ubicado en la entrada que conduce hacia Abra Grande.

Oriunda del municipio de Sánchez, residía actualmente en la comunidad de El Limón junto a su nueva pareja sentimental, intentando reconstruir su vida lejos del pasado turbulento que la ataba a Las Terrenas.

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Desde las primeras horas de la desaparición, las sospechas de la familia recayeron directamente sobre Miguel Ángel Alvarado, expareja sentimental de la mujer. De acuerdo con testimonios y registros audiovisuales que los allegados pusieron a disposición de los investigadores, la víctima vivía bajo una atmósfera de constante zozobra.

En un mensaje de video grabado antes de su muerte y compartido con una allegada, la propia Madelyn explicaba con tono angustiado que se mantenía oculta porque el hombre la buscaba para agredirla y la había amenazado de muerte de forma explícita.

Con la recuperación de los restos mortales concluye la dolorosa etapa de búsqueda en los montes de Las Terrenas y se inicia la fase judicial, donde la comunidad de Sánchez y los familiares exigen que se aplique todo el peso de la ley contra el responsable de este crimen.

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