El Salvador

La ONU confirmó la recepción de una presunta carta de la pandilla 400 Mawozo, pero descartó que implique un espacio de diálogo

El organismo internacional aclaró que el trámite no implica respaldo al remitente ni reconocimiento de su propuesta, tras la difusión del documento dirigido al secretario general por Wilson Joseph en redes sociales

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU), confirmó- a través de un comunicado en redes sociales- que recibió una carta enviada por el líder de la pandilla 400 Mawozo, mientras crece la tensión en Haití tras el despliegue de más de 2,000 efectivos militares salvadoreños por la desaparición de cuatro aerotécnicos.

El organismo recalcó que el documento no abre una instancia de diálogo ni modifica su posición frente a los grupos armados que operan en el país.

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La misiva está firmada por Wilson Joseph, también conocido como Lanmò Sanjou, líder de 400 Mawozo, una de las pandillas más buscadas de Haití.

Sobre él pesa una acusación federal en Estados Unidos por toma de rehenes y conspiración para cometer ese delito, vinculada a secuestros. Washington ofrece una recompensa de hasta $1 millón por información que permita su captura.

El documento, que circuló en redes sociales, fue dirigido al secretario general de Naciones Unidas. En la carta, Joseph propone una mediación ante el incremento de las operaciones de seguridad y la llegada de personal salvadoreño adicional a territorio haitiano.

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La ONU respondió el 2 de noviembre mediante una nota para corresponsales difundida por Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general. “Hemos recibido una carta firmada por el Sr. Wilson Joseph, de ‘Gwoup Rebel 400’, dirigida al secretario general”, indicó.

El organismo precisó de inmediato que ese trámite no supone un aval a su contenido ni al remitente. “La recepción de dicha carta no constituye un respaldo a su contenido, un reconocimiento de su autor ni una postura de las Naciones Unidas”, afirmó Dujarric.

Esto surgió horas antes que El Salvador realizara su primera operación de gran escala contra las pandillas de la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de Puerto Príncipe, en una ofensiva dirigida contra Chen Mechan y 400 Mawozo, señaladas por la desaparición de cuatro integrantes del contingente salvadoreño

(Foto EFE/ Jonet St. Élois)
(Foto EFE/ Jonet St. Élois)

Aerotécnicos salvadoreños llevan 16 días desaparecidos

La comunicación se conoció en un momento de presión sobre las autoridades haitianas y salvadoreñas. Este martes se cumplen 16 días desde la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños que formaban parte de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), una misión respaldada por Naciones Unidas.

Los cuatro técnicos desaparecieron el 18 de octubre, después de un ataque contra el vehículo en el que se trasladaban en Plaine du Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe. Desde entonces, no hay una confirmación oficial sobre su ubicación ni sobre las condiciones en las que se encuentran.

El Gobierno haitiano ha sostenido que los salvadoreños fueron secuestrados. A partir de ese hecho, el gobierno salvadoreño incrementó el envío de personal a Haití. Los informes sobre el tamaño del despliegue indican que supera los 2,000 integrantes, aunque la composición y las tareas de ese contingente no han sido detalladas en su totalidad.

La desaparición de los aerotécnicos derivó en nuevas operaciones de seguridad en sectores próximos a la capital haitiana, donde actúan pandillas con control territorial. La situación sumó preocupación entre los habitantes de las zonas afectadas por los enfrentamientos.

(Foto EFE/ Jonet St. Élois)
(Foto EFE/ Jonet St. Élois)

El personal salvadoreño no forma parte de la misión respaldada por la ONU

Naciones Unidas señaló que conoce los reportes sobre el despliegue salvadoreño, pero estableció una diferencia entre esos efectivos y la fuerza bajo su ámbito de apoyo.

La gran mayoría de este personal no está desplegado en el marco de la Fuerza de Represión de Pandillas y, por lo tanto, queda fuera del ámbito de competencia y de presentación de informes de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas”, explicó el portavoz.

Esa oficina tiene la tarea de ofrecer apoyo logístico y operativo al personal de la GSF, además de aplicar el mandato de debida diligencia en materia de derechos humanos. La ONU insistió en que cualquier acción de seguridad debe respetar las normas internacionales.

Todas las operaciones de seguridad realizadas en Haití, ya sea en el marco de la GSF o por las autoridades nacionales y sus socios, deben llevarse a cabo en plena conformidad con el derecho internacional aplicable”, sostuvo Dujarric.

El portavoz agregó que las comunidades haitianas “continúan sufriendo las peores consecuencias de la situación” y afirmó que la protección de la población, la transparencia y la rendición de cuentas son necesarias para sostener el apoyo internacional a las operaciones en el país.

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