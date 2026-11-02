Franco Colapinto habló tras no sumar puntos en el Gran Premio de México de F1 por una penalización: “Es difícil de entender”

Franco Colapinto fue penalizado y no sumó puntos en el Gran Premio de México (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Franco Colapinto se destacó este domingo en el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1. El argentino retornó a la zona de puntos y pudo terminar con la mala racha de cuatro abandonos en las últimas cinco carreras. Hasta que una penalización por infringir una bandera amarilla de parte de los comisarios le impuso una sanción de 10 segundos, lo que lo hizo descender del 8° al 15° lugar de la parilla.

El parte de prensa de Alpine se demoró más de lo habitual debido a las investigaciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) por sanciones de 10 segundos a Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes). Además por la propia citación a Colapinto para declarar por no reducir la velocidad ante las banderas amarillas en una zona donde había un elemento desprendido de un auto de otro competidor.

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Una vez que se conoció la sanción, Franco dio su mirada. “Es un final muy amargo después de que fuera una buena sensación volver a estar en los puntos tras una serie de carreras en las que no he terminado. Pido disculpas a todos en el equipo por lo ocurrido bajo bandera amarilla. Aunque es difícil de entender realmente, es mi error en el coche. Siento que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por el equipo en circunstancias difíciles, pero, por desgracia, debido a una infracción bajo bandera amarilla, recibimos una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar. Hubo múltiples resalidas y coches de seguridad, pero creo que como equipo lo gestionamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo hizo un gran esfuerzo en estas últimas carreras para cambiar parte de nuestra reciente mala fortuna, así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, aunque hayamos perdido nuestra recompensa”, dijo el número 43 de la escudería con sede en Enstone.

Por otra parte, se tomó su tiempo para felicitar a Antonelli por su título. “Además, una gran felicitación a Kimi. Realmente se lo merece después de la temporada que ha tenido, y qué mejor manera de celebrarlo que con Max (Verstappen) y Lewis (Hamilton) en el podio. Ahora se une a esa lista de grandes campeones, y estoy contento por él”.

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El corredor de 23 años cumplió con una gran performance. Arrancó undécimo y ganó cuatro lugares en la largada. Luego mantuvo un ritmo sostenido, primero con los neumáticos medios y luego con los blandos. Colapinto sumó un punto en su superlicencia por la sanción (total de 5 en el periodo de 12 meses) por infringir el Artículo B1.8.4a de los Reglamentos de F1 al pasar por un sector con bandera amarilla.

Tras su única detención en los boxes, Colapinto superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien había parado antes y venía con un ritmo más lento que el bonaerense. El galo entendió la situación no opuso resistencia ante el avance del pilarense en la recta principal.

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Los dos pilotos de Alpine habían sumado puntos este domingo, pero Gasly también recibió una penalización. Fue un castigo mayor al ser sancionado con un penalti de Stop and Go (convertible a tiempo tras la prueba) y dos puntos en su superlicencia (para acumular 2 en el periodo de 12 meses) tras violar el Artículo B1.8.4b al no aminorar la marcha en una zona con doble bandera amarilla.

“Al final, es una tarde decepcionante y una carrera en la que no hemos aprovechado algunas oportunidades que teníamos por delante. Pido disculpas al equipo por la infracción bajo bandera amarilla; es un error mío que, obviamente, nos ha impedido sumar puntos. En cuanto a la carrera, tuve una muy buena salida, pero luego perdí potencia en la recta, lo que nos costó varias posiciones y nos dejó intentando recuperar terreno en la zona media. Volvimos a estar en la lucha tras la bandera roja, peleando por los puntos, pero de nuevo tuvimos algunos problemas de potencia en las resalidas y eso nos retrasó demasiado, lo que significó que no pudimos competir realmente más arriba en la parrilla”, dijo el número 10 de Alpine.

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El venidero fin de semana se terminará la gira americana con el Gran Premio de San Pablo, donde Franco Colapinto buscará volver a sumar puntos y conseguirlo con el apoyo de miles de argentinos que viajarán a alentarlo.