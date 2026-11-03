“Es volver a casa”: la definición del Vaticano sobre la gira que emprenderá el papa León XIV en América Latina

El papa León XIV emprende su viaje a Latinoamérica

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Enviado especial a Roma - El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, adelantó que la visita del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú responde al deseo del propio pontífice de encontrarse con esos pueblos.

Durante una reunión con los periodistas que acompañarán al Papa, entre ellos enviados de Infobae, Bruni definió la próxima gira como una experiencia con un sentido personal para León XIV. “Lo concibo casi como volver a casa en América Latina”, afirmó.

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La visita incluirá actividades oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con comunidades locales. En Uruguay, el Papa llegará a Montevideo, viajará a Paysandú y mantendrá una reunión privada con integrantes de la Orden de San Agustín, además de visitar Casavalle.

Bruni señaló que la gira será el sexto viaje internacional del pontífice y el séptimo si se cuenta la visita a San Marino. El recorrido abarcará tres países sudamericanos que, según explicó, esperaban desde hace años la llegada de un Papa.

El director de la Oficina de Prensa indicó que Uruguay y Argentina no reciben a un pontífice desde las visitas de Juan Pablo II. El papa polaco estuvo dos veces en Argentina, en 1982 y 1987, y también viajó dos veces a Uruguay: en 1987 y 1988.

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En Perú, Francisco realizó una visita en 2018. Bruni sostuvo que esa escala tendrá una dimensión particular para León XIV, por su vínculo con lugares donde residió durante un período prolongado. “La etapa de Perú es ciertamente vivida, bajo ciertos aspectos, como un regreso a casa”, dijo.

Mateo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede

El portavoz añadió que Argentina y Uruguay son países que el Papa conoce y cuyos pueblos cristianos esperan su llegada. Según Bruni, los desplazamientos pontificios permiten al Santo Padre encontrarse con la fe, la historia y la vida de las comunidades locales.

“Para el Papa, este viaje es un tiempo de escucha, de encuentro, un tiempo bendecido que halla su realización más profunda en la vida de los pueblos”, expresó Bruni ante los comunicadores.

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Lemas y agenda

Cada país tendrá un lema propio durante la visita. Uruguay recibirá al pontífice con la frase “Les anuncio una gran alegría”; Argentina utilizará “Bienvenidos todos y vayan y anuncien”, mientras que Perú tendrá como consigna “Abramos el corazón”.

Bruni explicó que el hilo del recorrido será “la llamada personal a la santidad, a la responsabilidad cristiana” y al compromiso individual. También anticipó que los discursos harán referencia a figuras religiosas de cada nación, como el beato Jacinto Vera en Uruguay; el venerable Enrique Shaw, el Cura Brochero, Mamá Antula y san Héctor Valdivielso en Argentina; y santa Rosa de Lima, san Martín de Porres, san Francisco Solano, san Juan Macías, los mártires de Chimbote y santo Toribio de Mogrovejo en Perú.

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León XIV partirá de Roma hacia Montevideo a las 07.00 del jueves 6 de noviembre, en un vuelo de unas 13 horas y media. Su llegada al Aeropuerto de Montevideo está prevista para las 16.30, donde recibirá una bienvenida oficial del presidente de la República.

La agenda de esa jornada contempla un traslado a la Plaza Independencia, una ceremonia frente a la Torre Ejecutiva y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Luego realizará una visita de cortesía al presidente en el Edificio José Artigas.

El Papa continuará hacia la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y Santos Felipe y Santiago, donde celebrará vísperas con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas. Allí rezará ante la tumba del beato Jacinto Vera antes de trasladarse a la Nunciatura Apostólica.

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El viernes 7 de noviembre, León XIV viajará a Paysandú. Tras un recorrido en papamóvil abierto por el Parque París Londres, celebrará una misa a las 10.00 y escuchará el saludo del obispo local. Más tarde regresará a Montevideo, se reunirá en privado con miembros de la Orden de San Agustín y visitará la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Casavalle, junto con viviendas construidas para familias necesitadas.