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Nintendo Switch recibe ‘Wild Blue Skies’, un shooter aéreo al estilo ‘Star Fox’

El juego de Chuhai Labs y VITEI Backroom se lanzó el 28 de octubre como descarga digital

Wild Blue Skies presenta su tráiler.
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Wild Blue Skies, el shooter aéreo desarrollado por Chuhai Labs y VITEI Backroom, ya está disponible para Nintendo Switch. Balor Games publicó el juego como descarga digital el 28 de octubre y acompañó el estreno con un nuevo tráiler centrado en su acción arcade.

Combates aéreos inspirados en los clásicos

Wild Blue Skies se presenta como una reinterpretación moderna de los shooters sobre rieles de los años 90, un género asociado con títulos como Star Fox. En estos juegos, el desplazamiento sigue una ruta predeterminada mientras el jugador controla la nave, apunta, esquiva obstáculos y elimina enemigos.

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La campaña sigue a Bowie Stray y al escuadrón Blue Bombers en una misión para salvar al mundo. El grupo debe frenar a las fuerzas de Grimclaw mientras atraviesa océanos, cadenas montañosas del desierto y cuevas peligrosas. Cada escenario enfrenta al jugador con oleadas de enemigos, combates entre naves y enfrentamientos contra jefes.

La propuesta combina controles fáciles de aprender con un sistema de puntuación que exige dominar cada misión. Según la descripción oficial, el objetivo es que los recién llegados puedan comenzar a jugar sin una curva de aprendizaje extensa, mientras los seguidores del género encuentran un desafío al intentar mejorar sus resultados.

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El apartado visual utiliza escenarios coloridos y una estética inspirada en el anime. La acción mantiene un ritmo arcade y coloca al escuadrón de aliados junto al protagonista durante buena parte del recorrido, en lugar de presentar el viaje como una misión completamente solitaria.

Rutas alternativas y misiones secretas

Aunque el avance de la nave está guiado, Wild Blue Skies incluye caminos ramificados. Esto permite abandonar la ruta principal en determinados momentos para descubrir zonas y misiones secretas. La estructura busca incentivar nuevas partidas, ya que una sola campaña puede dejar contenido sin visitar.

Las rutas alternativas también modifican el recorrido hacia el enfrentamiento con Grimclaw. El jugador debe prestar atención al escenario y cumplir ciertas condiciones para acceder a esos desvíos, una característica habitual en los shooters sobre rieles clásicos que el proyecto recupera con controles modernizados.

Otro componente central son los enfrentamientos contra una misteriosa escuadra rival. Estas secuencias trasladan la acción a duelos aéreos, mientras las batallas contra jefes funcionan como pruebas de precisión, movimiento y conocimiento de los patrones enemigos.

El sistema de puntuación sirve para medir el desempeño en cada salida. Derribar objetivos y completar las misiones con mejores resultados permite perseguir marcas más altas, un enfoque ligado al diseño de los arcades de vuelo. Balor Games también destaca que la versión para Nintendo Switch fue optimizada específicamente para la consola.

Wild Blue Skies, de Chuhai Labs
Wild Blue Skies, de Chuhai Labs

Un lanzamiento posterior a las otras plataformas

Chuhai Labs y Balor Games anunciaron la versión para Nintendo Switch el 6 de agosto, cuando indicaron que llegaría durante la primavera. La fecha definitiva fue el 28 de octubre, con distribución exclusivamente digital a través de la tienda de Nintendo.

El lanzamiento amplía la disponibilidad de Wild Blue Skies tras su debut del 13 de agosto en PlayStation 5, Xbox Series y PC mediante Steam. La edición para Nintendo Switch mantiene el precio de 14,99 dólares informado durante su presentación.

El nuevo tráiler de lanzamiento muestra parte de los escenarios, los combates contra oleadas enemigas y las maniobras del escuadrón durante la campaña. Wild Blue Skies puede comprarse actualmente como descarga digital en Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series y PC.

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