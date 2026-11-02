Vincent Cassel protagoniza ‘Quasimodo: el alma de París’, el nuevo thriller de Netflix

Quasimodo, El Alma De París presenta su tráiler.

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Netflix presentó el primer tráiler de Quasimodo: el alma de París, una película francesa protagonizada por Vincent Cassel y dirigida por Jean-François Richet. El thriller de época transcurre en el convulsionado París de 1830 y llegará a la plataforma el 27 de noviembre.

Una persecución entre el cólera y la revolución

La historia tiene como protagonista a un cantero jorobado marginado por su apariencia física. El personaje interpretado por Cassel intenta sobrevivir en una ciudad atravesada por revueltas populares, disputas de poder y un brote mortal de cólera, mientras es perseguido por la policía.

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Un cantero es un artesano especializado en cortar y labrar piedra, un oficio vinculado con la construcción de edificios y monumentos. La película presenta a este trabajador como el hombre que habría inspirado al personaje más conocido de Victor Hugo, aunque cambia el registro fantástico de las adaptaciones más populares por una trama ligada a conflictos sociales, médicos y políticos.

La persecución se cruza con la aparición de una bailarina que cautiva al protagonista. El cantero decide arriesgarlo todo para salvarla, mientras enfrenta un romance vedado y el rechazo de una sociedad que lo juzga por su aspecto. Esa relación funciona como uno de los ejes del relato mostrado en el primer adelanto.

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El contexto histórico es la etapa previa a la Revolución de Julio, en 1830. Las calles de París aparecen marcadas por el descontento social, la enfermedad y la acción de las fuerzas de seguridad. La crisis no queda relegada al fondo: condiciona la huida del protagonista y amplifica el peligro que rodea a ambos personajes.

Una versión alejada de la fábula fantástica

Quasimodo: el alma de París toma distancia de la imagen de Quasimodo instalada por las versiones fantásticas y por la adaptación animada de Disney. En lugar de reproducir esa fábula, la película parte de la figura del artesano real que, según su premisa promocional, habría servido como inspiración para la novela de Victor Hugo.

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El cambio de enfoque convierte el material en un thriller histórico. La película aborda la hostilidad clasista, el rechazo social y la oposición entre los criterios estéticos de la época y la vida interior del protagonista. También incorpora intrigas médicas y políticas relacionadas con la crisis que atraviesa la capital francesa.

Esta perspectiva desplaza elementos centrales de otras adaptaciones, como el tratamiento abiertamente fantástico del personaje y el tono de fábula. El conflicto se apoya aquí en amenazas concretas: la persecución policial, la epidemia, las revueltas y los riesgos de ayudar a una mujer en medio de una ciudad inestable.

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El tráiler marca esa diferencia desde sus imágenes y su premisa. Quasimodo aparece como un trabajador sometido al desprecio de quienes lo rodean, pero con capacidad para intervenir en los hechos y decidir hasta dónde llegará para proteger a la bailarina. La película usa esa persecución para conectar el drama personal con la violencia política y social de 1830.

Quasimodo, el alma de París (Captura de tráiler oficial)

El reparto y el equipo de la película

Junto con Cassel, el elenco incluye a Karim Leklou, Daphné Patakia, Benjamin Voisin, Noémie Lvovsky, Sébastien Pouderoux, Eli Nachmani y Alexis Rosenstiehl. Las fuentes difundidas con el avance todavía no detallan qué personajes interpreta cada integrante del reparto.

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El guion fue escrito por Éric Besnard y Edgar Marie. Jean-François Richet, cineasta francés responsable de la dirección, trabaja con una historia que combina persecución, romance y drama histórico, sin abandonar el vínculo explícito con la figura literaria de Quasimodo.

La producción estuvo a cargo de Radar Films para Netflix. El lanzamiento está programado para el 27 de noviembre directamente en la plataforma, donde se incorporará como una reinterpretación francesa del personaje asociado a la obra de Victor Hugo.

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