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Conmoción por la muerte del ex jugador argentino de rugby Nano Villarnovo en Australia a los 34 años

El ex rugbier del club La Tablada de Córdoba se encontraba trabajando en el país oceánico. Se lleva adelante una colecta para que su padre y su hermana viajen a despedirlo

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Fernando Villarnovo, ex rugbier cordobés de 34 años, murió en Australia y su familia organiza una colecta para permitir que su padre y su hermana viajen a despedirlo y cubrir los gastos de repatriación. La comunidad del rugby en Córdoba se vio conmocionada por la triste noticia, sobre todo el club La Tablada, en el que había militado y con el que estaba identificado.

Según informaron medios cordobeses como La Voz del Interior y Canal Doce, El joven residía y trabajaba en Karratha, al oeste del país oceánico. Villarnovo creció en el barrio Urca y estuvo vinculado al rugby de La Tablada: integró las divisiones inferiores y llegó al plantel de Primera. El club expresó sus condolencias en redes sociales, mientras sus allegados convocaron a colaborar o compartir la iniciativa.

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“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Villarnovo (Clase 1992). Ex jugador de Primera División y parte de la familia azulgrana. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento. Elevamos nuestras oraciones y enviamos nuestras más sinceras condolencias. QEPD”, fue el mensaje de la entidad de la zona norte de Córdoba.

Desde hacía unos años, Nano se había marchado de su ciudad natal para recorrer varios países. En el perfil de su cuenta de Instagram exhibía las banderas de Brasil, Francia, España, Inglaterra, Gales, Uruguay, México, Países Bajos, Estados Unidos y Australia, sitios que había recorrido.

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En vísperas del clásico que La Tablada disputará el próximo viernes 6 de noviembre frente al Jockey Club de Córdoba, la cuenta de Instagram La banda de Urca difundió un video de Villarnovo cantando una canción del equipo y la frase “Desde donde sea el viernes también vas a estar, Nana querida”. En tanto, por esa vía también se difundió la colecta que se llevará a cabo en los próximos días.

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En una convocatoria difundida en redes, sus allegados pidieron colaboración: “Sus amigos estamos organizando una colecta para que su papá y su hermana Jor puedan viajar a despedirlo, y para ayudar a cubrir los altos costos de los trámites necesarios. Cualquier aporte, por pequeño que sea, ayuda a acompañar a su familia en este momento tan difícil. Si no podés colaborar, compartir también ayuda”.

El comunicado del club La Tablada de Córdoba para reunir fondos destinados a la familia de Nano Villarnovo:

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Con mucho dolor despedimos a Nanito, que vivía en Australia. Sus amigos estamos organizando una colecta para que su papá y su hermana Jor puedan viajar a despedirlo, y para ayudar a cubrir los altos costos de los trámites necesarios.

Cualquier aporte, por pequeño que sea, ayuda a acompañar a su familia en este momento tan difícil. Si no podés colaborar, compartir también ayuda.

Gracias de corazón por acompañarnos.

Alias: Nano Villarnovo

Titular: Villarnovo Fernando César

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