Cómo será la vigilia del papa León XIV en el Centenario: horarios, accesos y qué se podrá llevar

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La visita del papa León XIV al Estadio Centenario será el evento que concentrará más público en Uruguay. Las entradas para la vigilia que celebrará allí se terminaron en tres horas y la organización decidió poner pantallas afuera del escenario para que los fieles puedan igualmente seguirlo de cerca. La Iglesia Católica uruguaya informó este lunes detalles de la celebración.

La vigilia comenzará a la hora 19, pero la recomendación es llegar temprano y vivir la previa que tendrá música, espectáculos de teatro, animación y un recorrido del pontífice en su papamóvil.

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Las puertas del Estadio Centenario se abrirán a las 15:00 y, desde las 15:30, habrá una previa artística con música, teatro y animación para acompañar la espera, informó la organización a través del sitio Papa León Uy. Los accesos al público cerrarán a las 18:00, por lo que se recomienda planificar el viaje con tiempo.

Qué se puede llevar para ver la papa al Estadio Centenario

El papa llegará al estadio a las 18.45. Antes de comenzar con la vigilia recorrerá el contorno del campo de juego, en su primer momento de cercanía con quien estén dentro del estadio. A las 19.00 comenzará la oración y ese encuentro se extenderá durante una hora y media.

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La entrada es gratuita, personal y nominativa, y en ella figura el sector y la puerta correspondiente, informó la iglesia. Habrá accesos por las tribunas Olímpica, Ámsterdam y Colombes y por las puertas 5 y 22 de la Tribuna América. Voluntarios identificados estarán distribuidos en el estadio para orientar al público.

¿Qué se puede llevar al estadio?

Se podrá ingresar con una botella de agua de plástico de medio litro, un snack, termo y mate, una mochila pequeña o cartera, documento y medicación personal. No estarán permitidas las sillas plegables, las botellas de vidrio, las bebidas alcohólicas, pirotecnia, instrumentos musicales, drones ni mascotas. En el campo de juego tampoco se podrá ingresar con cochecitos de bebé.

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Avanzada del Vaticano ultimando detalles logísticos para que, en noviembre, el Estadio Centenario reciba al Papa León XIV (@iglesiauy)

Además, la organización sugiere utilizar calzado cómodo y dirigirse hasta el evento con tiempo. En el Parque Batlle –la zona de Montevideo donde está ubicado el Estadio Centenario– habrá una zona de exclusión, por lo que al menos el último tramo deberá hacerse caminando.

Para personas con discapacidad o movilidad reducida, personas embarazadas y acompañantes, habrá accesos sin escaleras por las puertas 5 y 15, además de sectores especialmente previstos para facilitar la participación.

“La del sábado será una tarde para disfrutar. Y para eso, es clave llegar con tiempo, dejarse acompañar por la espera y preparar el corazón para uno de los encuentros más significativos de la visita de León XIV a Uruguay”, señala la iglesia católica uruguaya.

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León XIV llega el viernes a Uruguay

Durante la tarde habrá puntos de hidratación, baños, atención médica y voluntarios para orientar al público. Además, los organizadores aconsejan acordar un punto de encuentro entre grupos y dejar libres los corredores.

Todas las personas pasarán por un control de seguridad. Una vez ubicados, se recomienda permanecer en el lugar.

La agenda de Uruguay

El papa estará tres días en Uruguay. Llegará el 6 de noviembre y ese mismo día tendrá un acto cívico en la Plaza Independencia, recibirá las llaves de Montevideo y tendrá una celebración en la catedral capitalina. Al otro día viaja a Paysandú, en el norte del país, y por la tarde recorrerá el barrio periférico Casavalle, irá a la Universidad Católica del Uruguay y cerrará con esta vigilia en el Estadio Centenario. Al día siguiente irá a Florida, a 100 kilómetros, donde está el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

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La llegada del papa a Uruguay ha generado furor: las entradas para la vigilia en el Estadio Centenario se agotaron en tres horas y también las que se dispusieron para la misa central, del domingo.