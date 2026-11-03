Evangelina Anderson se emocionó con los mensajes de sus seguidores: “Me encanta cuando me cuentan estas cosas”

La modelo esperaba preguntas sobre su vida cotidiana, pero sus admiradores la sorprendieron con confesiones inesperadas (Instagram)

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Evangelina Anderson abrió una puerta íntima a sus seguidores y terminó encontrándose con una muestra de cariño que la tomó por sorpresa. La modelo decidió habilitar la clásica “cajita de preguntas” en Instagram, pero en lugar de recibir consultas sobre su rutina, sus viajes o su vida, las consultas tomaron un rumbo inesperado. Conmovida por la cantidad de muestras de cariño, compartió algunas de esas historias en sus redes sociales.

Entre las respuestas que Evangelina replicó en sus redes sociales apareció el mensaje de una madre que le contó: “Sos hermosa, le puse Evangelina a mi hija por vos, hoy tiene 18 años”. La confesión tomó por sorpresa a la modelo, quien no dudó en opinar: “Aww me encanta cuando me cuentan estas cosas. Hay muchas Evangelinas por mí”, admitió.

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Pero no fue el único caso: “Mi marido le puso Evangelina a nuestra hija por vos, hoy tiene cinco ya”, expresó otra usuaria. El mensaje mostró que el gesto no había quedado limitado a una generación de admiradores, sino que continuaba apareciendo con el paso de los años, por lo que la propia Anderson expresó: “Recibo miles de estos mensajes. Los amo”.

Algunos usuarios le contaron a la modelo que le pusieron su nombre a sus hijas

La sorpresa también alcanzó a los nombres de los varones.“¡Mi hijo se llama Basti por el tuyo! Siempre su fan, los amo”, le escribió otra seguidora, en alusión a su primer hijo con Martín Demichelis. Por su parte, ella respondió: “Y así también. Todos los Bastis que hay en Argentina por mi Basti me muero de amor”.

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Otra seguidora decidió sumararse a la catarata de mensajes. “Yo le puse Bastián a mi hijo por tu hijo, ¡son tan adorables tus niños! Mi Basti tiene 1 año y medio”, le contó. A la hora de contestarle, Anderson sumó una imagen de su hijo cuando era tan solo un bebé y decidió etiquetarlo junto a un emoji de corazón violeta.

La modelo se emocionó al saber que varias personas usaron el nombre de su hijo mayor

Ante la cantidad de mensajes recibidos, la modelo no pudo ocultar su emoción. Evangelina replicó las capturas en sus historias de Instagram y acompañó algunas de ellas con palabras de agradecimiento, sorprendida por saber que su nombre y el de su familia habían sido elegidos por personas que la seguían desde hacía tiempo. La reacción de sus seguidores también mostró el afecto que habían construido con ella a través de las publicaciones y los momentos que compartía en las redes sociales.

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Sin embargo, Anderson no acostumbra mostrar únicamente las escenas alegres o los gestos tiernos de su vida. También suele compartir los momentos difíciles que atraviesa y poner en palabras aquello que le provocaba dolor. El miércoles pasado, la modelo se sinceró sobre la muerte de Estela, una amiga cercana a quien despidió con una serie de publicaciones en sus historias de Instagram.

Desde Manchester, Evangelina compartió imágenes junto a su amiga y escribió un mensaje en el que intentó expresar el impacto de la pérdida. “Hoy duele el alma, cuesta entender y aceptar que ya no estás físicamente, pero hay personas que son eternas, y vos sos una de ellas”, manifestó. Sobre una fotografía en la que aparecían juntas, escribió: “Eras demasiado para este plano, ami. Tu luz, tu sonrisa y tu forma de vivir van a quedarse para siempre en quienes tuvimos la suerte de conocerte”. Con esas palabras, la modelo describió la personalidad de Estela y destacó la marca que había dejado en quienes formaban parte de su entorno.

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Evangelina junto a su amiga Estela, a quien despidió del plano terrenal el miércoles pasado (Instagram)

“Valoren mucho la salud. ¡Nuestra vida es muy corta, vivamos el ahora! No nos olvidemos de los demás, de quienes necesitan una mano. Disfrutemos del calor del sol, de la sonrisa inocente de nuestros hijos, sobrinos... de las carcajadas de nuestros amigos y de los abrazos sinceros”, escribió. De esa manera, la salud, el presente, la ayuda a los demás, las risas familiares y los abrazos aparecieron como parte de una enseñanza que Anderson eligió conservar y compartir públicamente.