Política

Filoso mensaje de Santiago Caputo tras las reuniones del estratega digital de Lula con Massa y Cristina: “Si tu mensaje es una mierda”

El asesor presidencial cuestionó la centralidad de las herramientas digitales después de la reunión de referentes del kirchnerismo con estrategas que trabajaron en la campaña del presidente reelecto de Brasil

Montaje con Santiago Caputo a la izquierda y Cristina Fernández de Kirchner junto a André Janones frente a una biblioteca a la derecha
Santiago Caputo cuestionó en X la estrategia digital que sectores de la oposición analizan con miras a 2027
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El asesor presidencial Santiago Caputo cuestionó la idea de que una estrategia tecnológica y comunicacional pueda definir por sí sola una elección.

Su mensaje, publicado en redes sociales, fue relacionado con el reciente triunfo de Lula en las elecciones brasileñas y la presencia de sus asesores de campaña, que estuvieron de visita en la Argentina y mantuvieron reuniones con los referentes opositores Cristina Kirchner y Sergio Massa.

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Todos los que vendan una solución tecnológica como herramienta determinante para ganar una elección son unos fantasmas que se quieren llevar unos mangos (respetable). Lo único determinante para ganar (o perder) una elección es el mensaje. Por mensaje no me refiero a un slogan o a una linda publicidad. Me refiero a la totalidad de las acciones realizadas (y las no realizadas también) que constituyen la identidad de una persona o un espacio”, argumentó el asesor presidencial.

Captura de pantalla de una publicación sobre fondo negro en la red social X del usuario Santi C. con un mensaje en español
El asesor presidencial criticó a los asesores del presidente reelecto de Brasil y al kirchnerismo

Y concluyó: “Les deseo mucha suerte tratando de convencer a la sociedad argentina que no son una banda de delincuentes repitiendo las mismas ideas que fracasaron durante 100 años rodeados de las mismas caras que nos arruinaron. Muchas gracias por su atención!”.

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André Janones, conocido públicamente como el “general” del “Ejército de Lula” y los consultores en comunicaicón Chico Kertész y Rafael Marroquim se reunieron con Massa y con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las conversaciones incluyeron la experiencia brasileña en la segunda vuelta electoral y el escenario de la oposición argentina con vistas a 2027.

Janones, diputado federal por Minas Gerais, obtuvo notoriedad por la organización digital conocida como “Ejército de Lula”, una red articulada principalmente a través de WhatsApp. El dirigente brasileño y los dos consultores repasaron con Massa recursos de comunicación, organización territorial y movilización política empleados durante la campaña presidencial brasileña.

La delegación brasileña también se reunió con Fernández de Kirchner, quien cumple arresto domiciliario en su vivienda de San José 1111 por la causa Vialidad. La visita expuso contactos entre sectores del peronismo y referentes que participaron de la estrategia electoral del actual gobierno de Brasil.

Massa, junto a los integrantes del equipo de campaña de Lula da Silva que participaron de la remontada electoral en Brasil
Massa, junto a los integrantes del equipo de campaña de Lula da Silva que participaron de la remontada electoral en Brasil

Massa planteó la necesidad de consolidar la unidad del peronismo y de ampliar los acuerdos con dirigentes de otros espacios para construir un frente contra el Gobierno. El líder del Frente Renovador mantiene conversaciones con referentes partidarios, gobernadores e intendentes, en un escenario atravesado por diferencias entre Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y otros sectores.

En una entrevista con Infobae, Marroquim había resumido en una frase el debate y la relación entre comunicación digital, militancia y estructura territorial: “Hay que ponerle relleno a la empanada”. Y sostuvo que las campañas en plataformas requieren una organización política que acompañe y movilice.

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