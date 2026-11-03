Elecciones en Estados Unidos: la razón histórica por la que los ciudadanos votan un martes de noviembre

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026 para renovar el Congreso. (REUTERS/Sam Wolfe)

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Las elecciones federales de Estados Unidos siguen un calendario común que organiza los comicios nacionales cada dos años. La jornada electoral reúne a ciudadanos de todo el país para elegir a sus representantes y definir la composición de las instituciones que integran el Poder Legislativo.

En 2026, el proceso corresponde a las elecciones de mitad de mandato, que se realizan entre dos comicios presidenciales y permiten renovar la representación política en el Congreso. Sus resultados tendrán consecuencias sobre el equilibrio de fuerzas entre los partidos y la capacidad de impulsar decisiones legislativas durante los siguientes dos años.

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La fecha establecida para estos comicios tiene un origen histórico relacionado con la organización política, las condiciones de transporte y las actividades económicas de la sociedad estadounidense. Aunque el calendario nacional se mantiene, los estados tienen autonomía para establecer distintas modalidades de votación y requisitos de participación.

La ley federal establece cuándo se realizan las elecciones nacionales

La legislación estadounidense dispone que las elecciones para elegir a los integrantes de la Cámara de Representantes se celebren el martes posterior al primer lunes de noviembre de los años pares. Por esa fórmula, la jornada puede caer entre el 2 y el 8 de noviembre. En 2026, corresponde al martes 3 de noviembre.

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El Código de Estados Unidos también establece una fecha para la elección de los electores presidenciales, quienes integran el Colegio Electoral encargado de elegir formalmente al presidente y al vicepresidente. Esta disposición se aplica cada cuatro años, mientras que las elecciones legislativas se realizan cada dos.

El Servicio de Investigación del Congreso, organismo técnico que asesora al Poder Legislativo, explica que la Constitución no establece una fecha específica para los comicios federales. El texto constitucional permite que los estados regulen el momento, el lugar y la forma de las elecciones legislativas, aunque también autoriza al Congreso a modificar esas disposiciones.

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En el caso de las elecciones presidenciales, la Constitución faculta al Congreso para determinar cuándo deben elegirse los integrantes del Colegio Electoral. Por lo tanto, el calendario actual responde a leyes federales y no a una fecha fijada directamente por la Constitución.

El Congreso estadounidense unificó la fecha electoral nacional en 1845 con el fin de evitar fraudes y discrepancias entre los calendarios estatales. (REUTERS/Kylie Cooper)

El Congreso unificó las elecciones presidenciales en 1845

Antes de 1845, los estados podían elegir a sus electores presidenciales en fechas diferentes. Una disposición aprobada en 1792 establecía que ese proceso debía realizarse dentro de los 34 días anteriores a la jornada en que el Colegio Electoral emitía sus votos, que entonces tenía lugar en diciembre.

La diferencia entre los calendarios estatales generaba un período prolongado de incertidumbre y abría oportunidades para posibles maniobras políticas. Durante los debates legislativos de 1844, los representantes que impulsaban una reforma señalaron que establecer una jornada común ayudaría a prevenir fraudes e intrigas electorales.

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El 23 de enero de 1845, el Congreso aprobó una ley que fijó el martes posterior al primer lunes de noviembre como fecha para que los estados designaran a sus electores presidenciales. La medida estableció un calendario nacional y eliminó la posibilidad de que cada jurisdicción eligiera libremente una jornada dentro de un período de varias semanas.

La primera elección presidencial bajo esa fecha unificada se celebró el 7 de noviembre de 1848. Desde entonces, la jornada quedó incorporada al calendario electoral estadounidense para los comicios presidenciales.

La Cámara y el Senado incorporaron el calendario electoral

La legislación de 1845 regulaba la selección de los electores presidenciales, pero todavía no establecía una fecha común para las elecciones legislativas. Esa incorporación ocurrió mediante disposiciones posteriores.

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En 1872, el Congreso aprobó una ley que fijó el martes posterior al primer lunes de noviembre para elegir a los integrantes de la Cámara de Representantes. La disposición comenzó a aplicarse en 1876 y estableció que los comicios se realizaran cada dos años.

El proceso del Senado fue diferente. Antes de la ratificación de la Decimoséptima Enmienda en 1913, sus integrantes eran elegidos por las legislaturas de cada estado y no directamente por los ciudadanos.

La reforma constitucional introdujo la elección popular de los senadores. En 1914 se realizaron las primeras elecciones generales bajo el nuevo sistema, y el Congreso vinculó su calendario con el de los comicios regulares de la Cámara de Representantes.

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De esta manera, la fecha que inicialmente se estableció para los electores presidenciales terminó extendiéndose a las dos cámaras del Poder Legislativo mediante decisiones adoptadas entre el siglo XIX y comienzos del XX.

La designación del martes de noviembre respondió a los ciclos de cosecha agrícola del siglo XIX y al respeto del descanso religioso dominical. (REUTERS/Sam Wolfe)

Por qué se eligieron noviembre y martes para votar

La selección de noviembre estuvo relacionada con las condiciones económicas y de transporte de Estados Unidos durante el siglo XIX. En aquella época, gran parte de la población vivía en zonas rurales y dependía de las actividades agrícolas.

El comienzo de noviembre permitía realizar las elecciones después de buena parte de la cosecha de otoño y antes de la llegada de las condiciones climáticas más difíciles del invierno. De esa manera, los desplazamientos hacia los centros de votación resultaban más accesibles para quienes vivían lejos de las ciudades.

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La elección del martes también respondió a las prácticas religiosas de la época. Si las votaciones se realizaban un lunes, muchos habitantes de comunidades alejadas debían comenzar sus viajes el domingo, jornada de descanso y culto para una parte importante de la población cristiana.

La fórmula legal también evita que los comicios coincidan con el 1 de noviembre. Entre las consideraciones históricas recogidas por el Servicio de Investigación del Congreso figura que esa fecha correspondía al Día de Todos los Santos y que muchos comerciantes utilizaban el primer día del mes para cerrar sus registros contables.

Qué se elige el 3 de noviembre en Estados Unidos

Las elecciones de 2026 son comicios de mitad de mandato. Los ciudadanos no elegirán presidente, pero sí definirán la composición del Congreso que comenzará su nuevo período el 3 de enero de 2027.

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En la Cámara de Representantes se disputarán las 435 bancas con derecho a voto. Sus integrantes son elegidos por períodos de dos años, por lo que toda la cámara se renueva en cada ciclo electoral.

En el Senado habrá 35 elecciones: 33 corresponden a la renovación regular de aproximadamente un tercio de sus integrantes y otras dos son especiales. Estas últimas permiten cubrir los períodos que quedaron vacantes antes de su vencimiento.

La distribución de los escaños determinará qué partido tendrá mayoría en cada cámara. Ese resultado influirá en la capacidad de los legisladores para aprobar proyectos de ley, negociar el presupuesto y ejercer el control sobre las decisiones del Gobierno federal. El Senado también tendrá un papel determinante en la confirmación de los nombramientos presidenciales que requieren su aprobación.

La mayoría partidaria que resulte electa determinará la aprobación del presupuesto federal y la confirmación de nombramientos presidenciales. (REUTERS/Edgar Su)

El día oficial no es la única oportunidad para votar

Aunque la legislación federal establece una jornada común, los ciudadanos no tienen que esperar necesariamente hasta el martes para emitir su voto. Los estados administran sus propios procesos electorales y pueden habilitar mecanismos anticipados, votación por correo y otras alternativas previstas en sus leyes.

La Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos reúne información sobre los procedimientos de cada jurisdicción. Algunos estados permiten votar presencialmente antes de la jornada oficial, mientras que otros establecen plazos específicos para solicitar y devolver las boletas por correo.

Los requisitos de inscripción también varían. En algunas jurisdicciones es posible registrarse el mismo día de la elección o durante el período de votación anticipada, mientras que otras exigen completar el trámite con antelación.

Para participar en elecciones federales, USA.gov establece que los ciudadanos deben tener al menos 18 años el día de los comicios, cumplir los requisitos de residencia y registrarse dentro del plazo correspondiente, salvo las excepciones previstas por cada estado. Los residentes permanentes legales no pueden votar en elecciones federales, aunque algunas jurisdicciones permiten que personas no ciudadanas participen en determinados comicios locales.