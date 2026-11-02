Dotemu llevará ‘Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster’ a consolas y PC en 2027

Warhammer Age Of Sigmar: Deathmaster presenta su tráiler.

Guardar

Old Skull Games y Dotemu presentaron durante la celebración de Warhammer Day un nuevo tráiler de Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster, centrado en la historia de Vihneek, un prisionero Skaven que busca convertirse en el asesino Deathmaster más infame. El juego de acción, plataformas y sigilo en 2D llegará durante 2027 a PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Xbox Series, aunque todavía no tiene una fecha de lanzamiento específica.

De prisionero a arma del Clan Skrell

Vihneek comienza la historia encadenado y sin poderes, pero con una ambición definida: ascender hasta convertirse en un Deathmaster, el rango reservado para los asesinos más temidos. Su oportunidad de escapar aparece cuando Skiteek, un asesino Eshin perteneciente al Clan Skrell, lo libera de su cautiverio.

PUBLICIDAD

La ayuda tiene un costo inmediato. Skiteek pasa de salvador a nuevo captor y el Clan Skrell convierte a Vihneek en un arma obligada a cumplir contratos mortales. Las órdenes deben ejecutarse a cualquier precio y sin misericordia, dentro de una sociedad dominada por la paranoia, la desconfianza y las disputas entre clanes rivales.

Cada objetivo eliminado permite que Vihneek avance dentro de la jerarquía del clan. Ese progreso también aumenta los peligros que lo rodean: otros grupos Skaven operan en las profundidades erosionadas de Gnaw, mientras el protagonista intenta sobrevivir y acercarse al rango que desea alcanzar.

PUBLICIDAD

El tráiler plantea así una contradicción central para el personaje. Vihneek logra romper sus cadenas físicas, pero queda sometido a una organización que controla sus movimientos y aprovecha su obsesión por convertirse en un asesino reconocido. Su ascenso dependerá de completar los encargos del mismo clan que lo mantiene bajo control.

Sigilo, trampas y ataques directos

La jugabilidad permitirá abordar los enfrentamientos mediante sigilo o violencia directa. Vihneek podrá moverse sin ser detectado, preparar trampas, utilizar elementos de los escenarios y engañar a sus enemigos antes de atacar. El sigilo exigirá observar rutas y aprovechar las zonas oscuras para reducir la exposición ante las amenazas.

PUBLICIDAD

El diseño en 2D organiza el movimiento y los combates sobre un plano lateral, siguiendo la estructura de los plataformas de acción clásicos y de producciones independientes enfocadas en la infiltración. Old Skull Games toma esas referencias como base para un sistema que permitirá planear cada avance sin impedir que el jugador cambie de estrategia si es descubierto.

Quienes prefieran una aproximación directa podrán atacar a los Skaven que se crucen en el camino. Los adversarios irán desde lacayos pequeños y aterrorizados hasta enormes Ogors Rata, criaturas capaces de presentar un peligro mucho mayor que los enemigos comunes. La información difundida hasta ahora no detalla las armas, habilidades desbloqueables ni las consecuencias específicas de elegir una ruta silenciosa o una masacre abierta.

PUBLICIDAD

El entorno tendrá una función práctica dentro de las misiones. Las sombras y los espacios cerrados servirán para esconderse, acercarse a los objetivos y atacar desde posiciones favorables. Las trampas y la manipulación del escenario buscarán que cada zona pueda resolverse mediante observación, engaños o fuerza bruta.

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster

Un recorrido por las profundidades Skaven

Deathmaster estará ambientado en los sectores más oscuros del territorio Skaven. El apartado artístico mostrará lugares deteriorados, pasillos dominados por las sombras y áreas cargadas de secretos, con una estética diseñada alrededor de la decadencia y la tensión permanente entre sus habitantes.

PUBLICIDAD

La historia se enfocará especialmente en las luchas internas de los Skaven, en lugar de usar a estas criaturas únicamente como enemigos secundarios. Los contratos del Clan Skrell, la presencia de facciones rivales y la búsqueda personal de Vihneek sostendrán el recorrido por Gnaw. La amenaza surgirá tanto de los objetivos asignados como de los propios aliados del protagonista.

Dotemu publicará el juego en las plataformas confirmadas, mientras Old Skull Games estará a cargo del desarrollo. La versión para Xbox fue anunciada para la generación Series, y el lanzamiento también incluirá Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y PC. El estreno permanece fijado para algún momento de 2027, sin día ni mes confirmados.

PUBLICIDAD