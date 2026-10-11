Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su abandono en el GP de Singapur

El argentino Franco Colapinto (Alpine), en el Gran Premio de Singapur (EFE/EPA/FAZRY ISMAIL)

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Franco Colapinto completó un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Tras el abandono que sufrió durante la carrera Sprint, volvió a quedar fuera de la prueba principal en el circuito de Marina Bay luego de una falla que tuvo su Alpine.

“El coche número 43 se ha retirado debido a un posible problema en la transmisión. El equipo deberá esperar a que el coche regrese para investigar a fondo la causa”, reportó la escudería. El piloto argentino venía de completar una gran recuperación en Malasia (GP de Baréin) tras partir desde el fondo de la grilla (21°) y llegar en el puesto 13 de la carrera.

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Todo lo contrario sucedió en Singapur, ya que sufrió en la única práctica libre y su A526 no se mostró confiable a lo largo de todo el fin de semana. El team con sede en Enstone, al igual que el resto de los 21 equipos, tendrá un par de semanas de descanso: del 23 al 25 de octubre se llevará a cabo el Gran Premio de Austin, Estados Unidos. La actividad del fin de semana será normal, con tres prácticas libres y la carrera principal a 56 vueltas, que se pondrá en marcha a las 17 (hora argentina).

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

7- 7° en el Gran Premio de Miami

8- 9° de la Sprint en Canadá

9- 6° en el Gran Premio de Canadá

10- 15° en el Gran Premio de Mónaco

11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

12- 15° en el Gran Premio de Austria

13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

15- 10º en el Gran Premio de Bélgica

16- 15° en el Gran Premio de Hungría

17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

19- 9° en el Gran Premio de Italia

20- 7° en el Gran Premio de España

21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán

22- 13° en el Gran Premio de Baréin (Malasia)

23- Abandono la Sprint del Gran Premio de Singapur

24- Abandonó el Gran Premio de Singapur

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint