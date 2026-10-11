Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su abandono en el GP de Singapur

Franco Colapinto completó un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Tras el abandono que sufrió durante la carrera Sprint, volvió a quedar fuera de la prueba principal en el circuito de Marina Bay luego de una falla que tuvo su Alpine.
“El coche número 43 se ha retirado debido a un posible problema en la transmisión. El equipo deberá esperar a que el coche regrese para investigar a fondo la causa”, reportó la escudería. El piloto argentino venía de completar una gran recuperación en Malasia (GP de Baréin) tras partir desde el fondo de la grilla (21°) y llegar en el puesto 13 de la carrera.
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Todo lo contrario sucedió en Singapur, ya que sufrió en la única práctica libre y su A526 no se mostró confiable a lo largo de todo el fin de semana. El team con sede en Enstone, al igual que el resto de los 21 equipos, tendrá un par de semanas de descanso: del 23 al 25 de octubre se llevará a cabo el Gran Premio de Austin, Estados Unidos. La actividad del fin de semana será normal, con tres prácticas libres y la carrera principal a 56 vueltas, que se pondrá en marcha a las 17 (hora argentina).
EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026
1- 14° en el Gran Premio de Australia
2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China
3- 10° en el Gran Premio de China
4- 16° en el Gran Premio de Japón
5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)
6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami
7- 7° en el Gran Premio de Miami
9- 6° en el Gran Premio de Canadá
10- 15° en el Gran Premio de Mónaco
11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo
12- 15° en el Gran Premio de Austria
13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña
14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña
15- 10º en el Gran Premio de Bélgica
16- 15° en el Gran Premio de Hungría
17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos
18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos
19- 9° en el Gran Premio de Italia
20- 7° en el Gran Premio de España
21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán
22- 13° en el Gran Premio de Baréin (Malasia)
23- Abandono la Sprint del Gran Premio de Singapur
24- Abandonó el Gran Premio de Singapur
25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00
26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00
27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00
28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00
29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00
30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00
* HORARIOS DE ARGENTINA
**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint
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