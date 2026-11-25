Mayra Mendoza viajó a Francia para participar en actividades de la campaña internacional Cristina Libre

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La intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, viajó a Francia en el marco de una serie de reuniones de agenda y en medio de la campaña internacional “Cristina Libre”, en donde aseguró que la ex presidenta “vive una persecución”.

Durante una exposición en Bobigny, un municipio en las afueras de París, la actual senadora bonaerense señaló: “Francia tiene un avance muy importante en materia de erradicación de violencias en general y, en ese marco, también en cada uno de los paneles y las charlas que tenemos, podemos hablar con tranquilidad y con certeza de que nos pueden comprender de qué se trata la violencia política. Y no hay mayor expresión o consecuencia de lo que significa la violencia política que, obviamente, es machista, porque es por razones de género, que la que vive Cristina Fernández de Kirchner”.

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Mendoza también apuntó contra el gobierno nacional y advirtió que desde Francia observan con inquietud el rumbo político de la Argentina. “Planteamos la falta de Estado de derecho que se está viviendo en nuestro país y la democracia condicionada al estar proscripta”, declaró la legisladora provincial. “Aquí están con mucha preocupación respecto a las próximas elecciones y, lamentablemente, al avance de la ultraderecha. Toman lo que está viviendo la Argentina y el ejemplo de Milei y la persecución política que vive Cristina como una alarma para que no suceda en su país”, agregó.

La intendenta en uso de licencia expuso en Bobigny sobre la violencia política por razones de género en el caso de Cristina Fernández de Kirchner

En ese mismo contexto, la funcionaria detalló que, a la espera de una reunión con el dirigente de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, la jornada contempla también “el encuentro con argentinos y franceses por Cristina Libre”. “Es una agenda que para nosotros es importante y que en el mundo se sepa lo que está viviendo la Argentina y la proscripción que viven la mayoría de los argentinos al no poder votarla”, subrayó.

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Más allá de la dimensión política del viaje, Mendoza firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia destinado a financiar políticas de género, diversidad y erradicación de las violencias en el municipio bonaerense. El proyecto —que el gobierno francés solventará en su totalidad— contempla la puesta en marcha de un observatorio local y la creación de un programa de formación laboral dirigido a mujeres víctimas de violencia.

La invitación surgió en reconocimiento al trabajo desarrollado por la gestión municipal de Quilmes en esas áreas. La agenda de intercambio técnico se articuló con Seine-Saint-Denis, un departamento de la periferia parisina con más de un millón de habitantes, cuyos representantes recibieron a la legisladora para una serie de encuentros institucionales.

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Mendoza planteó en territorio francés su preocupación por el rumbo institucional de la Argentina durante la gestión de Javier Milei

Entre las principales reuniones se destacaron los encuentros con el presidente del Consejo Departamental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, y con la vicepresidenta del organismo, Pascale Labbé, así como con el alcalde de Bobigny, Abdel Sadi. Mendoza también expuso ante la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras, una obra que afecta a aproximadamente un millón de personas en la zona, y planteó la necesidad de acceder a crédito internacional para su ejecución.

En el plano político, el viernes 27 de noviembre Mendoza participará como panelista en una charla sobre la detención y persecución judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se realizará en la Maison de l’Amérique Latine, en París. La actividad se enmarca en la campaña “Cristina Libre” y contará con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena. Durante la jornada también está prevista una reunión con los diputados de Francia Insumisa Sophia Chikirou y Rodrigo Arenas.

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La legisladora bonaerense coordinó reuniones institucionales con autoridades departamentales de Seine-Saint-Denis y el alcalde de Bobigny

Mendoza participó además como oradora principal en la 22° exposición por el 25N bajo el título “Mujeres del Mundo”, realizada en el cine público interregional de Bobigny, y como expositora en el evento “Luchar contra las violencias, miradas feministas de aquí y de allá”, llevado a cabo en la bolsa de comercio de esa misma ciudad.

“Esta invitación pone de manifiesto todo el trabajo que venimos desarrollando en Quilmes, en materia de internacionalización local y en el diseño e implementación de políticas locales con perspectiva de género”, afirmó Mendoza. La funcionaria añadió: “Parte de nuestra lucha es seguir denunciando la proscripción e injusta detención de Cristina, una mujer que hoy está siendo perseguida por el sistema judicial por ser la única capaz de frenar el ajuste y el saqueo del gobierno de Milei”.

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