Un mapa conceptual conecta a Cuba y Brasil mediante trazos en acuarela que representan las rutas de los migrantes por tierra, mar y aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las solicitudes de refugio de ciudadanos cubanos en Brasil alcanzaron niveles récord en septiembre y dejaron casi 100,000 expedientes pendientes de resolución, según datos del Observatorio de las Migraciones Internacionales (OBMigra) del Ministerio de Justicia brasileño, publicados por CiberCuba, sitio de noticias cubano radicado en España.

Los cubanos presentaron 4,885 solicitudes de protección internacional durante septiembre, la cifra mensual más alta registrada hasta ahora para esta nacionalidad en el país sudamericano. Entre enero y septiembre de 2026, el total ascendió a 33,185 pedidos de refugio, un aumento del 8% frente a las 30,731 solicitudes contabilizadas en el mismo período de 2025.

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La cifra representa cerca del 60% de todas las peticiones de protección internacional recibidas por Brasil en los primeros nueve meses del año, de acuerdo con los datos citados por el medio. El incremento confirmó la consolidación de los cubanos como el principal grupo nacional entre quienes buscan refugio en territorio brasileño.

El crecimiento se aceleró desde agosto. Ese mes se registraron 4,292 solicitudes, un 18% más que en julio. En septiembre, la cantidad volvió a subir un 13.8%, hasta alcanzar el nuevo máximo mensual.

FOTO DE ARCHIVO: Un migrante cubano sostiene su pasaporte en un puesto de control policial antes de ser trasladado al Centro de Atención a Migrantes Irregulares (CAMI). REUTERS/Leonel Estrada

Roraima, nueva principal puerta de ingreso de cubanos

El cambio en las rutas migratorias aparece como uno de los factores centrales del aumento. El estado de Roraima, en la frontera norte de Brasil, desplazó a Amapá como principal punto de entrada de ciudadanos cubanos.

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Entre enero y septiembre, Roraima concentró 18,501 ingresos, equivalentes al 62.5% del total nacional. La comparación permite dimensionar el cambio: durante todo 2025, ese estado había registrado 3,702 entradas de cubanos.

La vía terrestre pasó de representar el 23% de los ingresos al 66% durante el período analizado. Según CiberCuba, la ruta más utilizada parte desde La Habana hacia Georgetown, la capital de Guyana. Desde allí, los migrantes se trasladan por tierra hasta Lethem y luego cruzan de forma irregular el río Tacutu para llegar a Bonfim, en Roraima.

El trayecto implica riesgos y costos elevados. Los traficantes de personas que facilitan el viaje pueden cobrar entre USD 1,200 y USD 10,000 por persona. Quienes atraviesan ese corredor enfrentan falta de alimentos, abandono y situaciones de explotación en zonas aisladas, según el informe de OBMigra.

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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calculó que, durante el primer semestre de 2026, unos 3,000 cubanos ingresaban cada mes a Brasil a través de Guyana.

Un viajero traslada una maleta con la bandera cubana hacia la zona de embarque frente a la pista de un aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre del Darién y el giro hacia la frontera norte

La utilización del corredor entre Guyana y Brasil ocurrió en paralelo con una reducción de los cruces por la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. Ese trayecto había concentrado una parte relevante del desplazamiento migratorio hacia América del Norte durante los últimos años.

En el primer semestre de 2024, más de 201,000 personas atravesaron el Darién. La cifra bajó a 280 en el mismo período de 2026, lo que implicó una caída superior al 99%, de acuerdo con los datos publicados.

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El descenso coincidió con el endurecimiento de las medidas migratorias de la administración de Donald Trump en Estados Unidos. La reducción de esa alternativa impulsó a muchos migrantes a buscar rutas hacia el sur del continente, con Brasil como uno de los destinos principales.

El aumento de las salidas desde Cuba también se produjo en un contexto de dificultades económicas y energéticas en la isla. OBMigra vinculó el repunte con la escasez de combustible, alimentos y medicamentos, además del incremento de la pobreza.

Migrantes cubanos caminan con su equipaje por un paso fronterizo hacia el territorio brasileño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de los casi 170,000 expedientes pendientes, de cubanos

El volumen de solicitudes acumuladas expuso la demora del sistema brasileño para procesar los pedidos de refugio. Al cierre de septiembre, 99,306 expedientes de cubanos permanecían sin resolución, según los datos de OBMigra.

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Esa cantidad equivale al 58.7% de los 169,136 casos pendientes de todas las nacionalidades en Brasil. Los venezolanos ocuparon el segundo lugar, con 36,676 solicitudes aún en trámite. Detrás se ubicaron los ciudadanos colombianos, con 3,440 expedientes, y los haitianos, con 3,136.

El problema tiene antecedentes recientes. En 2024, los venezolanos todavía encabezaban la lista de solicitantes de refugio, con 27,150 pedidos, frente a 22,288 de cubanos. La situación se invirtió en 2025, cuando los ciudadanos de la isla presentaron 41,919 solicitudes y los venezolanos registraron 21,233.

El reconocimiento formal del estatus de refugiado puede demorar más de cinco años. Durante los primeros cuatro meses de 2026, el organismo brasileño encargado de evaluar estos casos no registró ninguna concesión formal de refugio para ciudadanos cubanos, según OBMigra.

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