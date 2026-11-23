Una pasajera registró en video su coincidencia con el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, a bordo de un vuelo comercial en clase económica. En las imágenes se observa al automovilista sentado en una fila contigua utilizando un teléfono móvil, además de caminar por la manga de acceso transportando su casco de competición.

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Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, igualó su mejor resultado personal en la Máxima y contribuyó para que Alpine sumara puntos con sus dos monoplazas tras una frenética carrera marcada por varios incidentes y cambios de posiciones en el circuito callejero estadounidense. Más allá de su actuación, el piloto argentino fue noticia en las últimas horas porque una conocida seguidora de la categoría lo encontró en el aeropuerto.

Bajo el perfil digital de itscarolinescorner en Instagram, Caroline Smith se consolidó como la creadora de contenido que construyó una comunidad de miles de seguidores enfocada en la Fórmula 1 mediante videos breves, donde combina el análisis de las carreras con el humor cotidiano y la cultura de los aficionados al automovilismo. Fue así que la fanática compartió vuelo en clase turista con Colapinto, algo que la sorprendió.

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“El primero de mi linaje en volar en clase económica al lado de Franco Colapinto”, escribió en un video que publicó y rápidamente se viralizó entre la comunidad argentina en las redes sociales. “Lo que me llama la atención es el casco que tiene en el regazo”, agregó cuando se sorprendió al ver que Franco viajaba con la protección sobre sus piernas.

Lo mismo ocurrió cuando el número 43 se puso el casco antes de abordar el avión, para un vuelo que, al menos para Smith, terminó en la ciudad de Nashville, de donde es oriunda. “Es el hombre del pueblo”, sumó la creadora de contenido, al mismo tiempo que varios seguidores de la F1, entre ellos argentinos, destacaron a Colapinto por viajar como una persona cualquiera a pesar de su condición de figura del deporte motor.

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El piloto Franco Colapinto viste su casco de Fórmula 1 mientras manipula su equipaje en la zona de embarque de un aeropuerto.

Todo se produjo tras una gran tarea de Colapinto en Las Vegas. Franco había clasificado noveno, pero un problema en el Racing Bulls de Liam Lawson le permitió iniciar desde el octavo lugar. En la salida superó a Pierre Gasly y al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, aunque el sobrecalentamiento de sus neumáticos dificultó luego su defensa frente a los ataques de otros pilotos. El argentino recuperó posiciones con una maniobra en la que adelantó a los dos McLaren en un mismo movimiento. También se benefició de los abandonos, sanciones y errores que alteraron el desarrollo de la competencia.

El primer tramo con neumáticos blandos usados condicionó el rendimiento de Colapinto durante las primeras vueltas. “Con las blandas, al principio, no sé qué pasó. No tenía nada de agarre en las primeras cinco vueltas. Fui para atrás bloqueando mucho y patinando. Tenía cero agarre y fuimos para atrás”, explicó a ESPN.

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El piloto de 23 años señaló que las diferencias de energía entre los autos hacían difícil sostener una posición en las rectas. “Cuando te empiezan a pasar en la recta y con la energía, es complicado. Es un tren que empieza a pasar y vos tenés que pasar cuando estás con ellos cuando pasan a alguien”, afirmó.

La situación cambió cuando Alpine montó neumáticos medios nuevos. “El primer tramo con los blandos usados fue muy malo. Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien. Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor”, dijo Colapinto a Motorsport.

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Con ese compuesto, el argentino pudo volver a competir por posiciones delanteras. “Tenía mucho más agarre, así que estaba en una situación mucho mejor y era mucho más competitivo. Entonces pudimos adelantar y hacer maniobras”, añadió.

El piloto Franco Colapinto viaja en un avión comercial en el que coincide con una aficionada a la Fórmula 1.

El choque entre las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quien recibió una penalización, y un error de George Russell también incidieron en el resultado. Colapinto evitó incidentes y alcanzó por segunda vez su mejor ubicación en la Fórmula 1 después del resultado obtenido en Canadá en esta temporada.

El piloto argentino destacó el valor de haber disputado posiciones con escuderías que habitualmente se encuentran por delante de Alpine. “Contento con los puntos. Con el seis mío y el cinco de Pierre. Los dos en los puntos y es positivo”, sostuvo. La lucha con Leclerc expuso las dificultades para administrar la energía durante las vueltas de carrera. “Es complicado con la Ferrari cuando tienen mucha energía en una parte de la pista y menos en otra. Es como que te pasan, pero después pierden los dos mucho tiempo”, analizó.

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Colapinto calculó que cada adelantamiento podía implicar la pérdida de cerca de un segundo para ambos pilotos. “Cuando empezás a pelear, alguien despliega mucha energía en una recta, pero después no despliega en la siguiente, y entonces te supera ahí, y después vos contraatacás”, describió.

El argentino levantó el ritmo ante una doble bandera amarilla y después por otra advertencia vinculada a Russell, una situación que le costó tiempo. Aún así, consideró que la carrera ofreció un espectáculo atractivo para el público: “Creo que para la televisión está muy bien. Para los aficionados, probablemente el espectáculo fue genial”.

Franco Colapinto terminó 6° el Gran Premio de Las Vegas 2026

Alpine ordenó que sus pilotos no disputaran posiciones entre sí cuando Colapinto rodaba a menos de un segundo de Gasly. La decisión permitió conservar el resultado conjunto de la escudería, con ambos autos entre los seis primeros. “Poder adelantar a los McLaren y a los Ferrari es muy divertido para nosotros, y es algo que no podemos hacer muy seguido. Desde Monza no habíamos vuelto a hacerlo y ahora estamos peleando contra ellos”, celebró Colapinto.

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La Fórmula 1 volverá a competir del 27 al 29 de noviembre en Qatar, cuya carrera principal se disputará el domingo a las 13 (hora argentina). La temporada terminará entre el 4 y el 6 de diciembre en Abu Dhabi.