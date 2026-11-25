El economista aseguró que el Gobierno debería haber "soltado" el dólar antes de que comience la volatilidad. (Foto: Captura de pantalla)

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El economista Carlos Melconian cuestionó el rumbo económico del Gobierno y las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. Además, vinculó el ingreso de la economía en una recesión técnica con las decisiones oficiales y criticó la actual política cambiaria.

“La recesión es incapacidad e impericia. Y también dogmatismo. Hay que volver a construir el progreso de los argentinos. Y es todos juntos”, escribió el ex titular del Banco Nación en su cuenta de X, al analizar el escenario económico.

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El exfuncionario hizo referencia a los últimos datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La Argentina entró en recesión técnica luego de acumular dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica.

El Producto Interno Bruto (PIB) había retrocedido 0,6% entre abril y junio y, aunque el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una suba de 1,1% en septiembre, ese repunte no alcanzó para compensar la baja de julio, de 2,5%, y el crecimiento de 0,4% registrado en agosto. Con esa estadística disponible, el tercer trimestre cerró por debajo del anterior.

La confirmación formal llegará el 16 de diciembre, cuando el Indec publique el dato trimestral del PIB. Para evitar la recesión, septiembre debería haber registrado una expansión cercana al 8% mensual, una variación muy superior a las observadas durante 2026. La definición de recesión técnica se aplica cuando la actividad se contrae durante dos trimestres seguidos, con datos corregidos por estacionalidad.

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En ese contexto, Melconian planteó que una contracción de la actividad no debería resultar inesperada bajo la actual orientación de la política económica. También cuestionó los dichos de Caputo, que relativizó la recesión y ratificó el rumbo, y sostuvo que ya no sirven las explicaciones oficiales sobre la marcha del programa.

En una entrevista con Ahora Play, el analista económico afirmó: “No entiende nada la gente de lo que acaba de decir el ministro. Y si me pongo a ver renglón por renglón lo que ha dicho, está todo ya al garete. No sirve más hacer esto. No sirve más. No sé cuánto lo vieron, cuánto entendieron y cuánto le creyeron. No sirve más”.

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Al referirse a la suba del dólar, que superó los $1.600 en la última jornada, Melconian sostuvo que el Gobierno debería permitir una mayor movilidad del tipo de cambio mientras avanza con las reformas pendientes.

“Al tipo de cambio hay que dejarlo correr. Hasta que vos termines una reforma, no podés atrasar el tipo de cambio, porque siempre al final viene el rebote”, afirmó.

El economista diferenció entre una corrección cambiaria ordenada y un escenario de tensión financiera. “Lo tenés que dejar correr al tipo de cambio en tiempos de paz, no en tiempos de guerra, porque en tiempo de guerra es corrida y en tiempo de paz es política económica”, sumó.

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El dólar mayorista mantuvo este miércoles la tendencia ascendente y sumó su séptima rueda consecutiva de subas. La cotización avanzó $11, equivalente a 0,7%, y finalizó en $1.604, luego de haber alcanzado un máximo intradiario de $1.614 cerca del mediodía.

En noviembre, el tipo de cambio mayorista acumula un incremento de $70, o 4,6%, una variación que se encamina a quedar por encima de la inflación prevista para el mes. En el mercado de contado se cursaron operaciones por 695,9 millones de dólares. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino por tercera jornada seguida, mientras que las reservas brutas aumentaron USD 4 millones y cerraron en 48.748 millones de dólares.

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La continuidad política del programa

A la vez, Melconian consideró que el presidente Javier Milei ingresó en una dinámica enfocada en la búsqueda de la reelección. Bajo esa mirada, sostuvo que el Gobierno deberá definir si apela a medidas de estímulo, si mantiene su estrategia actual o si enfrenta los costos políticos de no modificarla.

A su juicio, la falta de resultados concretos para la población condiciona las perspectivas electorales del oficialismo. “Así como las pymes no ven horizonte, la gente tampoco ve horizonte”, expresó.

También cuestionó la falta de una conducción que comunique hacia dónde se dirige el país. Según su planteo, el Gobierno distribuyó sus prioridades entre el tipo de cambio, la deuda y el superávit fiscal, sin ofrecer una respuesta suficiente sobre empleo, educación, salud y perspectivas de crecimiento. A la vez, objetó que los referentes encargados de exponer las reformas no logran conectar ese proyecto con las demandas cotidianas de la población.

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Para Melconian, la discusión pública quedó atravesada por las disputas internas del oficialismo y de la oposición, mientras buena parte de la sociedad se pregunta qué alternativa electoral puede representar una salida frente al rechazo tanto a los gobiernos anteriores como a la gestión actual.