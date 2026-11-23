La telemetría de la notable largada de Colapinto en Las Vegas que elogió la Fórmula 1

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Franco Colapinto brilló con su sexto puesto en el Gran Premio de Las Vegas y repitió su mejor resultado en la categoría. El argentino consumó una actuación magistral en el trazado callejero desde el inicio, ya que volvió a destacarse con una largada en la que escaló varias posiciones. La propia Fórmula 1 elogió al joven de 23 años y a su compañero de Alpine, Pierre Gasly (5°), por su meteórico arranque.

Gracias al problema que sufrió el Racing Bulls de Liam Lawson, Colapinto exprimió al máximo el cajón vacío que se encontraba delante para subir al sexto puesto —Gasly tenía a Andrea Kimi Antonelli—. “¡Avanzando desde el principio con los pilotos de Alpine, en camino a puntos dobles! El Gran Premio de Las Vegas de Pierre y Franco comenzó con estas reacciones de salida”, escribió la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la F1, para elogiar a la dupla de la escudería francesa.

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Tanto Gasly como Colapinto pisaron el acelerador con un tiempo de reacción de 0.25 segundos después de que se apagaran las luces. La diferencia que le permitió al argentino quedar delante del francés fue el tiempo en el que su monoplaza pasó de 0 a 200 KM/H. Según la telemetría de la F1, el pilarense lo hizo en 5.10 segundos, mientras que su compañero lo logró en 5.17.

Por más mínima que parezca la diferencia, fue sustancial para que Franco lo superara. El corredor albiceleste logró posicionar el tren delantero del vehículo adelante del francés por el sector externo de la primera curva, algo que le permitió resguardar la sexta plaza.

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Cámara a bordo de la largada en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La dificultad del arranque de la prueba para Colapinto se centró en el sobrecalentamiento de los neumáticos, algo que lo privó de defenderse de los ataques rivales y, paulatinamente, cayó al 11° lugar. “Con las blandas, al principio, no sé qué pasó. No tenía nada de grip (agarre) en las primeras cinco vueltas. Fui para atrás bloqueando mucho y patinando. Tenía cero grip y fuimos para atrás. Cuando te empiezan a pasar en la recta y con la energía, es complicado. Es un tren que empieza a pasar y vos tenés que pasar cuando estás con ellos cuando pasan a alguien”, explicó en diálogo con ESPN.

A pesar de la adversidad en el arranque, Colapinto se recuperó con maniobras precisas. Una de las más destacadas llegó en la vuelta 12, cuando superó en un solo movimiento a los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri en la frenada de la curva 17. El avance lo ubicó transitoriamente en el noveno puesto.

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“Fue una carrera larga. Creo que divertida para los fanáticos y para ver. Contento con los puntos. Con el seis mío y el cinco de Pierre. Los dos en los puntos y es positivo. Creo que seguiremos trabajando para las próximas dos. Haber peleado con los equipos de adelante es lo que me llevo. Competir con ellos estuvo bueno, es una gran experiencia”, valoró sobre el rendimiento colectivo.

Al mismo tiempo, remarcó el desafío de competir con los equipos de punta: “Personalmente, si estamos peleando con los equipos de punta, fue muy lindo. Así que estoy muy contento. Poder adelantar a los McLaren y a los Ferrari es muy divertido para nosotros, y es algo que no podemos hacer muy seguido. Desde Monza no habíamos vuelto a hacerlo y ahora estamos peleando contra ellos. Así que eso fue muy positivo y creo que, después de estas dos últimas carreras difíciles, el equipo se merece este resultado, y estoy muy feliz”.

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El resultado en Las Vegas se sumó a una temporada en la que las largadas fueron uno de los puntos fuertes de Colapinto. La reacción más rápida de la temporada fue de 0.148 segundos, registrada en el Gran Premio de China. En Shanghai, Colapinto partió desde el 12° lugar, llegó al sexto puesto en la primera vuelta y terminó décimo tras un toque con Esteban Ocon.

En esa salida, el argentino aprovechó el mal arranque de Verstappen y superó a Nico Hülkenberg, Oliver Bearman e Isack Hadjar. Después, un despiste en la lucha entre un piloto francés de Red Bull y un corredor británico de Haas le permitió avanzar otros dos lugares al cierre del giro inicial. Durante la Sprint del sábado en China, el piloto de Pilar había ganado cuatro posiciones en la partida. Aquella actuación fue posterior a una maniobra de evasión frente a Liam Lawson en Australia, donde evitó un accidente múltiple en el comienzo de la carrera.

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Los otros dos registros de Colapinto dentro de las largadas más rápidas fueron de 0.170 segundos en el Gran Premio de España, cuando avanzó dos puestos, y de 0.181 segundos en Gran Bretaña, donde subió tres lugares. “Las largadas son un poco peligrosas, pero son divertidas. Cuando salen bien, mejoras, vas para adelante y ganas un par de puestos”, comentó el argentino después del Gran Premio de Japón.

Colapinto intentará replicar sus inicios magníficos en las últimas dos carreras de la temporada en Medio Oriente. El Gran Premio de Qatar se disputará del 27 al 29 de noviembre, con la competencia principal prevista para el domingo a las 13:00, hora argentina. El campeonato cerrará del 4 al 6 de diciembre en Abu Dhabi, donde la última cita comenzará a las 10:00.

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