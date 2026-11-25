El periodista Guido Záffora reveló que Débora D’Amato es la principal candidata para reemplazar a María Fernanda Callejón en el programa de Moria Casán (Video: DDM, América TV)

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El nombre que suena fuerte para reemplazar a María Fernanda Callejón en La Mañana con Moria (Eltrece) es el de Débora D’Amato, según reveló el periodista Guido Záffora en DDM (América TV) este martes. La periodista, con paso por Intrusos y otros ciclos de televisión, fue señalada como la figura elegida para ocupar el lugar que dejará vacante Callejón a fin de año en la señal de Eltrece.

La revelación llegó desde el piso de DDM, donde Záffora anticipó que la producción del ciclo conducido por Moria Casán ya tiene en mente a D’Amato para la temporada 2027. El propio Ángel de Brito introdujo el momento con suspenso antes de que el panelista soltara el nombre: “Una ex Intrusos de la etapa Jorge Rial. La próxima convocada para el programa de Moria es Débora D’Amato. Amiga de Moria, querida por Moria, sería el reemplazo de María Fernanda Callejón”, afirmó el panelista en el ciclo ante de Brito, quien atraviesa una conducción de reemplazo mientras Mariana Fabbiani se toma una licencia por la salud de su marido, Mariano Chihade.

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Débora D’Amato aclaró que la producción no inició conversaciones con ella pero manifestó su disposición para sumarse a la pantalla de Eltrece (Infobae en Vivo)

La propia D’Amato reaccionó con rapidez una vez que su nombre comenzó a circular. Se comunicó al aire para aclarar que, hasta el momento, nadie se había puesto en contacto con ella: “Hola locura, me dicen que soy un enigmático tuyo. Conmigo no habló nadie. Dicho esto, ojalá”, le escribió a Záffora. La frase condensó tanto su situación real como su disposición a sumarse al proyecto. También estuvo presente en el piso César Carozza, abogado y amigo de Moria Casán, quien reforzó la idea del buen vínculo entre la conductora y la periodista: “A Moria siempre le gustó y le tiene mucho cariño”, aseguró.

De concretarse el pase, D’Amato dejaría su lugar en Mediodía Bien Arriba, el programa que conduce Carlos Monti en Canal Siete, para incorporarse a la señal del solcito. Záffora también adelantó que todavía hay otra incorporación pendiente de definición en los próximos días, lo que indica que el recambio en el equipo de Moria no se limitaría a la vacante de Callejón. La producción, según el periodista, planea avanzar hacia un esquema de panel rotativo para darle un formato renovado al ciclo de cara al nuevo año televisivo.

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Una discusión al aire sobre la terapia psicológica y las jerarquías de trabajo tensó la relación entre Moria Casán y María Fernanda Callejón (Video: La Mañana con Moria- El Trece)

La partida de Callejón se selló esta semana luego de que la actriz confirmara que no llegó a un acuerdo contractual con la producción para continuar en 2027. La decisión, sin embargo, se enmarcó en un contexto de creciente tensión con la conductora. El martes al aire, Callejón mencionó que hace terapia y Moria Casán le respondió con ironía que “no se notaba”, sugiriéndole más sesiones. Cuando Callejón le preguntó cuántas le recomendaba, la conductora aclaró que nunca había ido a un psicólogo y la panelista le contestó: “Bueno, entonces, shut up”. La réplica de Moria no tardó: “¿Por qué voy a shut up? Ningún shut up. Esto está para hablar. No fui nunca a terapia, pero cuando veo a una persona que no le está rindiendo, o cambiá de psicólogo o tené más análisis”, sentenció.

Al día siguiente, el cruce tuvo su segunda parte. Moria le pasó factura a Callejón apenas se reencontraron en el estudio: “Los rangos existen y hay que respetarlos. No me tendrías que haber dicho shut up”, lanzó la conductora. Aunque Callejón aclaró que su salida no tuvo como causa directa las peleas con su conductora, la secuencia de roces públicos terminó de consolidar el final del ciclo compartido. La actriz, por su parte, señaló que está evaluando nuevas propuestas que recibió en las últimas semanas.

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Con la búsqueda de incorporaciones ya en marcha, el nombre de Débora D’Amato quedó instalado como el primero en la lista de quienes podrían acompañar a La One en la próxima temporada, aunque la confirmación oficial todavía está pendiente.