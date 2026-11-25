La producción retomará las historias del Pittsburgh Trauma Medical Center e incorporará modificaciones en su elenco.

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HBO confirmó que The Pitt regresará con su tercera temporada el próximo 7 de enero de 2027. El anuncio estuvo acompañado de un nuevo adelanto de la producción, que continuará la historia ambientada en el Pittsburgh Trauma Medical Center.

Sin embargo, se dio a conocer que habrá modificaciones en el equipo de personajes que ha acompañado a la serie desde su estreno.

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Protagonizada por Noah Wyle, la ficción se ha consolidado como uno de los títulos recientes de la cadena.

Su llegada estuvo acompañada de expectativas relacionadas con la trayectoria del actor en el género médico, especialmente por su participación como el doctor John Carter en ER, serie que permaneció en emisión entre 1994 y 2009.

El regreso de Wyle a una producción hospitalaria generó interés desde que se anunció su incorporación al proyecto.

Noah Wyle volverá a protagonizar The Pitt en su tercera temporada. (Captura de video)

The Pitt respondió a esa expectativa con una primera temporada que obtuvo reconocimiento de la crítica y varios premios Emmy. Posteriormente, HBO confirmó una segunda entrega, que se estrenó en enero de 2026.

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La continuidad de la producción tampoco estuvo en duda durante el lanzamiento de su segunda temporada.

La cadena anunció la renovación para una tercera entrega apenas unos días antes de que comenzaran a emitirse los nuevos episodios. De esta manera, la serie aseguró su permanencia en el catálogo de HBO y en su plataforma de streaming.

Cambios en el elenco de la tercera temporada

Uno de los principales ajustes para los próximos episodios será la ausencia de Supriya Ganesh, actriz que dio vida a la doctora Samira Mohan durante las dos primeras temporadas.

Su salida se dio a conocer en las semanas previas al desenlace de la segunda entrega, por lo que el personaje no regresará en la nueva etapa de la producción.

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Supriya Ganesh no será parte del elenco de 'The Pitt' en la temporada. (Captura de video)

Otra modificación estará relacionada con Shabana Abeez, quien interpreta a Victoria Javadi, estudiante de medicina.

De acuerdo con la información difundida sobre la tercera temporada, su participación tendrá un papel de menor relevancia en comparación con las entregas anteriores. Sin embargo, la actriz seguirá apareciendo en varios episodios.

En contraste, otros integrantes del reparto mantendrán su presencia en la serie. Katherine LaNasa y Patrick Ball figuran entre los actores que regresarán para los nuevos capítulos, aunque todavía no se han detallado todos los aspectos de sus respectivas historias.

Los cambios en el reparto se producen mientras la producción continúa desarrollando las tramas relacionadas con el personal médico y las situaciones que ocurren dentro del centro de traumatología de Pittsburgh.

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La tercera temporada tendrá que abordar la ausencia de algunos personajes y dar continuidad a las historias de quienes permanecen en el hospital.

The Pitt seguirá mostrando las historias de los pacientes que llegan a emergencias en el turno nocturno.

El proceso de rodaje de The Pitt también ha generado información sobre la organización de sus temporadas. La serie trabaja sus episodios en orden cronológico, comenzando por el primero y avanzando progresivamente hasta el final de cada entrega.

Noah Wyle había compartido recientemente detalles sobre el avance de la producción de la segunda temporada y señaló que el equipo se encontraba filmando el episodio número 12.

Este método de trabajo permite que las grabaciones sigan la secuencia narrativa de los acontecimientos presentados en pantalla.