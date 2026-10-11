El momento del abandono de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: cuál fue la falla que reportó Alpine

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*Colapinto abandonó el Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Singapur en la vuelta 32 de la prueba en el Circuito Callejero de Marina Bay. Mientras marchaba en el puesto 13, el piloto argentino sufrió por una falla en su Alpine. “El coche número 43 se ha retirado debido a un posible problema en la transmisión. El equipo deberá esperar a que el coche regrese para investigar a fondo la causa”, reportó la escudería.

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“Un problema de transmisión. No iba para atrás el auto. Hay que entender qué pasó. Una pena. Dos problemas en un mismo fin de semana. Hay que volver con el equipo, trabajar y estar más fuerte”, declaró en el micrófono de ESPN.

No obstante, el pilarense se ilusiona con las próximas carreras: “Se viene la parte del año que más espero yo y que más me gusta, la de Estados Unidos, México y Brasil. Tengo que resetearme y volver más fuerte y empezar otra vez porque fueron fines de semana muy duros. No estuve teniendo el mejor de los fines de semana últimamente y fue definitivamente el peor triplete de mi carrera. Quedan dos tripletes. Espero revertir este momento malo que estoy pasando”.

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Cámara a bordo de la largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

En el momento que Franco se detuvo se vio humo en la suspensión delantera. El Alpine A526 quedó parado en la vía de escape de una curva y logró mover su monoplaza para guardarlo en un sector interno para evitar el Auto de Seguridad en pista.

Fue el segundo abandono del piloto argentino en la temporada. Se suma al choque a su compañero de equipo, Pierre Gasly, en Azerbaiyán en el que ambos quedaron afuera.

Hasta el momento de su deserción el piloto argentino venía cumpliendo con una buena labor en el Circuito Callejero de Marina Bay, que desde 2008 alberga una carrera nocturna.

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Si bien clasificó 16º para la carrera dominical, el corredor bonaerense largó 15º ya que Isack Hadjar tuvo cambios en su Red Bull y partió desde boxes al igual que los competidores de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll.

Franco al igual que su compañero de equipo Pierre Gasly comenzó con neumáticos medios. Otra vez el pilarense tuvo una buena largada y superó a Gabriel Bortoleto (Audi). En el inicio se ubicó 14º detrás de Arvid Lindblad (Racing Bulls) y delante de Alex Albon (Williams). Aunque desde el fondo se vino George Russell con su Mercedes (penalización por cambió de elementos en su motor) y buscó superar a Franco.

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*La palabra de Franco Colapinto

En la sexta vuelta, debido a la persecución por Lindblad, el piloto argentino pudo controlar su auto que se movió en una curva a la derecha. Luego de cumplir el siguiente giro fue superado por Russell. En la novena ronda la carrera se neutralizó para retirar el Audi de Bortoleto que sufrió fallas mecánicas. En el siguiente giro se reinició la carrera y Colapinto superó a Linbland.

En el 12º giro Franco manifestó problemas de energía, un inconveniente que padeció en la carrera Sprint en la que tuvo que abandonar por ese motivo. Sin embargo, esa merma cesó y buscó acercarse a Carlos Sainz (Williams).

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Colapinto fue más rápido que Sainz en los relojes (1m39s265 vs 1m39s352) en la vuelta 27 del español. Aunque Hadjar redujo la diferencia con Franco con un crono de 1m38s752. Dos vueltas más tarde Esteban Ocon (Haas) cumplió con su parada en los boxes y Franco ganó un puesto para ser 13º. Lo propio Gasly en la ronda siguiente en la que fue 14º.

Se vendrán un fin de semana de descanso y la acción continuará con el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, el 25 de octubre. En Norteamérica Franco Colapinto buscará revancha.

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