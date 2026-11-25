Guardar

Lautaro Martínez anotó el segundo gol en la victoria de Inter de Milán por 2 a 0 sobre Stuttgart, disputada en el Estadio Giuseppe Meazza por la quinta fecha de la fase liga de la Champions League.

El delantero argentino, nacido en Bahía Blanca, ingresó a los 69 en reemplazo de Marcus Thuram y, cinco minutos después, definió con un remate potente tras recibir un pase de Federico Dimarco. Antes de la definición, el Toro había bajado a armar la jugada a la mitad de la cancha, lo que hizo que los centrales y los mediocampistas perdieran su referencia. Así, apareció solo para estampar el 2-0.

PUBLICIDAD

El primer gol del encuentro había llegado a los 57 minutos, de penal, convertido por Petar Sučić. El árbitro francés François Letexier sancionó la pena máxima tras una revisión del VAR por una mano de Josha Vagnoman dentro del área, y el mediocampista croata definió con un remate que engañó al arquero alemán Dennis Seimen, quien se arrojó hacia la derecha.

El remate de Lautaro (REUTERS/Claudia Greco)

El tanto de Martínez marcó su regreso a la red después de 43 días sin convertir, ya que estuvo más de un mes fuera de las canchas, producto de una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo que se confirmó horas después de anotar un doblete en la derrota 4-3 ante Brujas. El club italiano confirmó entonces la lesión mediante un comunicado en el que precisó que los exámenes clínicos e instrumentales realizados en el Instituto Humanitas de Rozzano arrojaron una lesión en la zona afectada.

PUBLICIDAD

La lesión obligó al delantero a perderse siete partidos del Inter, entre ellos los compromisos de Serie A ante Bologna, Fiorentina, Venezia, Como y el clásico frente a Milan, además de los duelos europeos contra Shakhtar Donetsk y Feyenoord.

*El resumen del partido

Lautaro había retomado la actividad el sábado anterior, cuando ingresó a los 77 minutos en el empate 4-4 ante Atalanta por la Serie A. Ante Stuttgart sumó su tercer gol en la presente edición de la Champions League, después del doblete que había convertido en la caída por 4-3 frente a Brujas, antes de la lesión. Con la conquista de este martes, el delantero alcanzó 182 goles con la camiseta del Inter en 385 partidos y 28 tantos en el certamen continental, con lo que se ratificó como el máximo goleador internacional en la historia del club.

PUBLICIDAD

El triunfo ante el conjunto alemán significó la tercera victoria consecutiva del Inter, que llegó a nueve puntos en la fase liga y se recuperó de las derrotas sufridas en las dos primeras jornadas del certamen. Se trató, además, del primer partido oficial de la historia entre ambos clubes en competiciones de la UEFA. De todos modos, el elenco italiano aún se mantiene fuera de los ocho equipos que se clasifican directo a los octavos de final y estaría ingresando en la fase previa. El Manchester City (10 unidades) es el que está ocupando la última plaza privilegiada, solo un punto por delante de los dirigidos por Cristian Chivu.

La próxima presentación del Neroazzurro será el sábado ante Genoa, por la Serie A, desde las 16:45. Luego, jugará ante el mismo rival, el 1° de diciembre, pero por los octavos de final de la Copa de Italia. Por la Champions League, el equipo volverá a jugar el 9 de diciembre, cuando visite a Borussia Dortmund en Alemania.

PUBLICIDAD