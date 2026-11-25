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Franco Colapinto sobre su A526 de Alpine. El team galo recibió una multa (Prensa Alpine)

Alpine y Williams incumplieron el reglamento del límite presupuestario de la Fórmula 1 correspondiente a la temporada 2025 y alcanzaron sendos acuerdos de aceptación de infracción con la Federación Internacional del Automóvil (FIA). En la previa al Gran Premio de Qatar, la escudería de Franco Colapinto fue multada tras detectarse imprecisiones en sus informes financieros, mientras que Williams recibió una sanción deportiva por haber excedido el tope de gasto permitido.

El caso de Alpine corresponde a lo que la FIA calificó como una “infracción de procedimiento”: el equipo con sede en Enstone no llegó a superar el límite presupuestario establecido para 2025, pero incurrió en una serie de imprecisiones dentro de sus informes financieros, según informó Motorsport. Entre los errores detectados, el equipo excluyó de manera incorrecta una serie de gastos ajenos a la actividad competitiva, entre ellos costos vinculados a marketing y a recursos humanos.

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Como consecuencia de esa irregularidad, la escuadra gala deberá afrontar una multa económica, cuyo monto no fue revelado, además del reembolso de los gastos correspondientes a la Administración del Límite Presupuestario (CCA, por sus siglas en inglés). Aunque no se confirmó la cifra exacta, el mencionado medio especializado estima que este tipo de infracciones suele sancionarse con montos de entre 300.000 y 500.000 dólares.

En un comunicado oficial, el equipo reconoció el error y remarcó la complejidad del reglamento financiero vigente. “BWT Alpine Formula One Team reconoce y acepta las conclusiones de la Administración del Límite Presupuestario correspondientes al período de presentación de informes de 2025. El equipo acepta que cometió involuntariamente una infracción de procedimiento como resultado de imprecisiones en la documentación del informe anual completo relativas a costos asociados con exclusiones y ajustes”, señaló la escudería.

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El comunicado detalló además que los errores detectados no implicaron ninguna ventaja competitiva para el equipo. “Los errores e imprecisiones en los informes estaban relacionados específicamente con gastos ajenos a la competición y costos operativos que, según reconoció la CCA, no le proporcionaron al equipo ninguna ventaja de rendimiento, como las actividades de marketing, las actividades no relacionadas con la F1, las actividades de recursos humanos, los costos de las bonificaciones de los empleados, la compensación de costos y los costos de inventarios”, explicó Alpine, que también agradeció la gestión del organismo rector durante el proceso de revisión. “El reglamento financiero sigue siendo relativamente nuevo, evoluciona constantemente y es complejo, con algunas exclusiones y ajustes abiertos a la interpretación de cada equipo. El equipo reconoce los esfuerzos colectivos que debe realizar en toda la organización e identifica los aspectos en los que puede mejorar en el futuro”, concluyó la escudería francesa.

Carlos Sainz en acción con su Williams, fue sancionado por superar el límite presupuestario (EFE/EPA/SHAWN THEW)

En tanto que la FIA anunció que Williams superó el límite presupuestario de 2025 en 627.000 libras esterlinas (820.000 dólares), el equivalente al 0,48% del tope total permitido. La CCA determinó que el exceso se produjo de manera involuntaria y estuvo motivado por la interpretación que el propio equipo hizo del reglamento financiero, lo que derivó en una calificación de “infracción por exceso menor de gasto y una infracción de procedimiento”.

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Tras recibir la propuesta de un acuerdo de aceptación de infracción (ABA, por sus siglas en inglés), Williams decidió aceptarlo. La FIA remarcó en su resolución que la escudería “actuó con cooperación y buena fe” durante todo el proceso y concluyó que el equipo no intentó obtener ninguna ventaja deportiva a partir del exceso de gasto detectado. Pese a esa consideración, el organismo igualmente impuso una sanción económica, de monto no revelado, junto con el reembolso de los gastos de la Administración del Límite Presupuestario y una sanción deportiva.

Esa sanción deportiva consiste en una reducción del 1,5% en las horas permitidas de pruebas de túnel de viento y de simulación por dinámica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés) durante los próximos 12 meses. La reducción se aplicará sobre una asignación base del 105% para el período actual, debido a que el equipo ocupaba el octavo puesto en el campeonato de constructores en el anterior punto de referencia, y sobre una asignación base del 110% para el siguiente período, siempre que Williams se mantenga en la novena posición hasta la conclusión del Gran Premio de Abu Dhabi, donde se cerrará la temporada. En términos concretos, la escudería con sede en Grove verá reducidas sus horas de túnel de viento de 336 a 331 para lo que resta del período actual, y de 352 a 347 durante la primera mitad de 2027.

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Un portavoz de Williams explicó públicamente el origen del error, vinculado a un proceso de reestructuración interna. “La infracción está relacionada con los gastos administrativos en los que incurrimos al realizar cambios en la estructura de nuestra empresa. Creíamos que esos gastos quedaban fuera del límite presupuestario”, señaló el vocero, quien agregó que, tras las conversaciones mantenidas con el organismo rector, el equipo acordó resolver el asunto conforme a la interpretación de la FIA. “La integridad es un valor central de Williams y ahora podemos cerrar este caso y seguir concentrados en nuestro futuro. Siempre hemos apoyado firmemente el límite presupuestario y seguiremos haciéndolo”, sostuvo.

Ambos casos se resolvieron en la previa al Gran Premio de Qatar, penúltima fecha del calendario de 2026, en un momento en que el límite presupuestario continúa consolidándose como una de las herramientas centrales de la FIA para garantizar condiciones equitativas de competencia entre los equipos de la categoría.

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