SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 25/11/2026.- Una mujer participa en una manifestación durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este miércoles en San Salvador (El Salvador). Salvadoreñas hacen un llamado para que las mujeres rompan el silencio frente a las violencias machistas y exigen al Estado que asigne un presupuesto para prevenir casos de violencia de género y que se deje de ocultar los datos sobre feminicidios en el país, que a la fecha suman al menos 24. EFE/ Rodrigo Sura

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Un grupo de activistas salvadoreñas reclamó este miércoles medidas estatales para prevenir la violencia de género, transparencia en las cifras de feminicidios y el fin de la criminalización de mujeres que atraviesan emergencias obstétricas. La concentración tuvo lugar frente a la Universidad de El Salvador (UES), en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las participantes instalaron un altar con flores, fotografías y velas para recordar a las mujeres asesinadas en el país. Según datos de organizaciones de mujeres, al menos 24 feminicidios ocurrieron en El Salvador durante 2026, mientras que en 2025 registraron 26 casos ante la falta de estadísticas oficiales de acceso público.

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La activista Keila Cáceres, integrante de la Asamblea Feminista, señaló que “los asesinatos de mujeres siguen sin freno, se han invisibilizado y el Estado los niega, ocultando los datos de estas violencias”, afirmó en declaraciones a EFE.

SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 25/11/2026.- Fotografía que muestra imágenes de víctimas de feminicidio, este miércoles durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en San Salvador (El Salvador). Salvadoreñas hacen un llamado para que las mujeres rompan el silencio frente a las violencias machistas y exigen al Estado que asigne un presupuesto para prevenir casos de violencia de género y que se deje de ocultar los datos sobre feminicidios en el país, que a la fecha suman al menos 24. EFE/ Rodrigo Sura

Las organizaciones exigen datos públicos y recursos para prevenir la violencia

Durante el acto, las activistas pidieron al Estado que destine presupuesto específico a la prevención de la violencia contra las mujeres y que facilite información actualizada sobre los delitos vinculados a razones de género.

Cáceres sostuvo que el ocultamiento o las restricciones para acceder a datos oficiales dificultan conocer la magnitud del problema. También planteó que la ausencia de información pública deja en manos de organizaciones civiles el monitoreo de asesinatos y otros hechos de violencia machista.

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“No queremos dejar de recordar a todas esas víctimas, las muertes se habrían podido prevenir en este país; le corresponde estrictamente al Estado y a este gobierno garantizar una vida libre de violencia”, expresó la integrante de la Asamblea Feminista.

De acuerdo con Cáceres, la Fiscalía General de la República recibió cerca de 7,000 denuncias de violencia contra la mujer en 2025. La representante de la organización consideró que la cantidad de denuncias muestra que el fenómeno continúa, aunque el debate público se ha centrado en los índices generales de seguridad y la reducción de homicidios.

“Aunque ahora parezca que en El Salvador no existan hechos de violencia de género, por el contrario hay un aumento aunque el Estado siga negando estas muertes”, señaló.

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Una mujer sostiene una vela durante una emotiva vigilia en un espacio urbano latinoamericano, rindiendo homenaje a las víctimas de feminicidio frente a un muro con nombres y múltiples velas encendidas, simbolizando duelo y memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Denuncian procesos contra mujeres que sufrieron emergencias obstétricas

La concentración también puso el foco sobre la situación de mujeres sometidas a procesos penales después de sufrir emergencias obstétricas. Cáceres indicó que la Asamblea Feminista tiene identificados alrededor de 25 casos de mujeres procesadas tras pérdidas involuntarias de embarazo u otras complicaciones médicas.

Según la activista, persisten denuncias desde centros hospitalarios contra pacientes que llegan con emergencias vinculadas al embarazo. “En los hospitales siguen denunciando a las mujeres que sufren pérdidas involuntarias”, afirmó.

En El Salvador, las mujeres acusadas bajo sospecha de aborto pueden enfrentar imputaciones por homicidio. Las reformas constitucionales y penales aprobadas por la Asamblea Legislativa abrieron la posibilidad de penas de prisión perpetua para ciertos delitos, una situación que organizaciones y especialistas han cuestionado por sus consecuencias sobre mujeres que atraviesan emergencias obstétricas.

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Cáceres advirtió que algunas de estas causas incorporan figuras legales relacionadas con el régimen de excepción. “A muchas de estas mujeres les están aplicando el régimen de excepción y buscan imputarlas de delitos vinculados al régimen”, denunció, entre ellos el de agrupaciones ilícitas.

Fotografía de archivo, tomada el 8 de marzo de 2024, en la que se registró a un grupo de manifestantes al marchar con motivo del Día Internacional de la Mujer, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

El régimen de excepción sigue vigente desde marzo de 2022

El régimen de excepción entró en vigor en marzo de 2022 como parte de la estrategia del Gobierno salvadoreño contra las pandillas. La medida suspendió garantías constitucionales, entre ellas aspectos vinculados al derecho de defensa en procesos penales.

Las organizaciones feministas presentes frente a la UES vincularon la falta de datos oficiales sobre feminicidios, las denuncias de violencia de género y los procesos contra mujeres por emergencias obstétricas con un reclamo más amplio: que el Estado garantice mecanismos de prevención, atención y acceso a la justicia para las víctimas.

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La jornada del 25 de noviembre concluyó con el recuerdo de las mujeres asesinadas y con la exigencia de que sus casos no queden fuera de los registros públicos ni del debate nacional.