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Este miércoles culminó la quinta fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League con diferentes resultados que movieron la tabla en una jornada con momentos distintivos dentro de los nueve encuentros estipulados de la agenda.

Uno de ellos tuvo lugar en el Stade Pierre-Mauroy en el cruce disputado entre el local Lille y Bayern Múnich. Sin Harry Kane y Luis Díaz, ambos lesionados, el multicampeón alemán afrontó una visita de riesgo a Francia en busca de los tres puntos, pero cometió un error clave que le costó caro. Con el resultado 1-1, Ethan Mbappé (hermano de Kylian) quedó mano a mano frente al arquero Jonas Urbig y resolvió con un remate cruzado al palo. Acto seguido, Aleksandar Pavlović buscó despejar la pelota sin rivales a los costados y convirtió un gol en contra increíble para darle el triunfo por 2-1 al anfitrión.

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*La asistencia de Soulé para el 1-0 de la Roma ante PSG

El encuentro más atractivo del día sucedió en el Parque de los Príncipes entre el bicampeón París Saint-Germain (PSG) y la Roma de Paulo Dybala. La Joya ingresó en la segunda parte, pero el protagonismo se lo quedó Matías Soulé, quien se sacó a un hombre de encima, ingresó al área, llegó hasta el fondo y lanzó una asistencia a Mario Hermoso para adelantar a la Loba a los cuatro minutos de juego. Finalmente, los italianos no pudieron sostener la ventaja e igualaron 2-2 en la capital francesa.

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En simultáneo, el Manchester United de Mauricio Pochettino rescató un idéntico empate frente al Sporting de Lisboa en un partido plagado de curiosidades. El árbitro Szymon Marciniak anuló dos tantos del elenco inglés y sancionó tres penales, dos para los lisboetas, que erraron uno y convirtieron el restante, y otro para los Diablos Rojos por una evidente infracción de Eduardo Quaresma sobre Lisandro Martínez. Bruno Fernandes agarró la pelota para concretar el 1-1 parcial a los 47 minutos.

*El penal cometido a Lisandro Martínez que cambió por gol Bruno Fernandes

Instantes después, a los 49, Fernandes quiso probar suerte desde lejos con un disparo en las inmediaciones del área. Luego de una media vuelta para desmarcarse de un adversario, ensayó un zurdazo que no parecía traer peligro, pero el balón tuvo un segundo pique en un pozo de la cancha, levantó altura y le pasó por encima de la cabeza al arquero Kaique Pereira.

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A pesar de esto, el United no pudo llevarse el triunfo porque Senne Lammens tuvo un pésimo cálculo para atenazar una pelota y Luis Suárez aprovechó para encajar el 2-2 en Portugal. Sobre el final, Youri Tielemans fue expulsado en la visita.

*El pozo que benefició a Bruno Fernandes para el 2-1 del Manchester United

La tabla de la UEFA Champions League