La quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League entrega una jornada vibrante de nueve encuentros con fuerte acento albiceleste. Desde los bancos de suplentes hasta los protagonistas dentro del campo de juego, el fútbol argentino se adueña de las principales marquesinas europeas en una tarde que promete emociones fuertes.
Todas las miradas del segundo turno (17:00 de Argentina) estarán puestas en dos entrenadores nacionales que atraviesan momentos muy distintos en la élite del Viejo Continente.
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Tras cerrar su ciclo al frente de la Selección de Estados Unidos y sufrir un duro golpe en su estreno por la Premier League (caída 4-0 ante el Liverpool), el técnico santafesino Mauricio Pochettino hará su debut internacional con el Manchester United. Los Diablos Rojos visitarán al siempre complejo Sporting Lisboa en el Estadio José Alvalade con la urgencia de sumar puntos y encontrar identidad futbolística tras semanas convulsionadas. En la última línea, Pochettino volverá a apoyarse en la solidez de Lisandro Martínez, pieza clave del conjunto inglés.
En simultáneo, en el Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid del Cholo recibirá al Viking noruego con la obligación de hacer valer su localía. El equipo rojiblanco cuenta con una marcada impronta argentina en su plantel: Julián Álvarez llega encendido en la ofensiva, acompañado por la intensidad de Giuliano Simeone y el arquero Juan Musso como alternativa en el banco. La única baja sensible para el entrenador es la de Cristian Cuti Romero, quien continúa recuperándose de una distensión muscular.
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Más allá de lo que ocurra con los directores técnicos, la jornada tendrá a varios campeones del mundo y habituales convocados de Lionel Scaloni buscando ser determinantes para sus equipos. El capitán y goleador del conjunto nerazzurro, Lautaro Martínez, liderará el ataque en San Siro cuando el Inter reciba al Stuttgart alemán a las 17:00. Con el envión anímico de brillar en la Premier League y ser el motor del mediocampo de los Reds, Alexis Mac Allister visitará al Brujas en Bélgica (17:00). En el atractivo choque ante el PSG en el Parque de los Príncipes (17:00), la Roma cuenta con un nutrido grupo argentino integrado por Paulo Dybala, Matías Soulé, Leonardo Balerdi, Nahuel Molina y Santiago Castro.
La acción comenzará más temprano, a las 14:45, con dos encuentros en simultáneo. El Villarreal —que tiene en sus filas al defensor Juan Foyth— visitará al Slavia Praga en República Checa, mientras que el Barcelona viajará a Azerbaiyán para medirse ante el Sabah. La jornada de este miércoles se completa con los duelos entre Lille y Bayern Múnich en Francia y Shakhtar Donetsk frente a Fenerbahçe en Londres (ambos a las 17:00), cerrando un capítulo decisivo en el camino hacia los octavos de final de la máxima competencia europea.
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Todos los partidos de la jornada
Sabah vs Barcelona
Hora: 14.45 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 13.45 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 12.45 - Perú, Colombia y Ecuador / 11.45 - México
TV: Fox Sports / Disney+ Premium
Estadio: Estadio Olímpico de Bakú
Slavia Praga vs Villarreal
Hora: 14.45 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 13.45 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 12.45 - Perú, Colombia y Ecuador / 11.45 - México
TV: ESPN 2 / Disney+ Premium / DGO
Estadio: Fortuna Arena (Eden Arena)
PSG vs Roma
Hora: 17.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 - Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 - México
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TV: Disney+ Premium / ESPN 2 / DGO
Estadio: Parque de los Príncipes
Lille vs Bayern Múnich
Hora: 17.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 - Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 - México
TV: ESPN 3 / Disney+ Premium
Estadio: Estadio Pierre-Mauroy
Inter vs Stuttgart
Hora: 17.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 - Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 - México
TV: ESPN 4 / Disney+ Premium / DGO
Estadio: Estadio San Siro
Atlético de Madrid vs Viking
Hora: 17.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 - Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 - México
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TV: ESPN / Disney+ Premium / DGO
Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano
Sporting Lisboa vs Manchester United
Hora: 17.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 - Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 - México
TV: Fox Sports 2 / Disney+ Premium
Estadio: Estadio José Alvalade
Brujas vs Liverpool
Hora: 17.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 - Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 - México
TV: Fox Sports / Disney+ Premium
Estadio: Estadio Jan Breydel
Shakhtar Donetsk vs Fenerbahçe
Hora: 17.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 - Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 - México
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TV: Disney+ Premium
Estadio: Stamford Bridge (Londres)
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