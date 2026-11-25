Se juega la quinta fecha de la Champions League

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La quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League entrega una jornada vibrante de nueve encuentros con fuerte acento albiceleste. Desde los bancos de suplentes hasta los protagonistas dentro del campo de juego, el fútbol argentino se adueña de las principales marquesinas europeas en una tarde que promete emociones fuertes.

Todas las miradas del segundo turno (17:00 de Argentina) estarán puestas en dos entrenadores nacionales que atraviesan momentos muy distintos en la élite del Viejo Continente.

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Tras cerrar su ciclo al frente de la Selección de Estados Unidos y sufrir un duro golpe en su estreno por la Premier League (caída 4-0 ante el Liverpool), el técnico santafesino Mauricio Pochettino hará su debut internacional con el Manchester United. Los Diablos Rojos visitarán al siempre complejo Sporting Lisboa en el Estadio José Alvalade con la urgencia de sumar puntos y encontrar identidad futbolística tras semanas convulsionadas. En la última línea, Pochettino volverá a apoyarse en la solidez de Lisandro Martínez, pieza clave del conjunto inglés.

En simultáneo, en el Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid del Cholo recibirá al Viking noruego con la obligación de hacer valer su localía. El equipo rojiblanco cuenta con una marcada impronta argentina en su plantel: Julián Álvarez llega encendido en la ofensiva, acompañado por la intensidad de Giuliano Simeone y el arquero Juan Musso como alternativa en el banco. La única baja sensible para el entrenador es la de Cristian Cuti Romero, quien continúa recuperándose de una distensión muscular.

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Más allá de lo que ocurra con los directores técnicos, la jornada tendrá a varios campeones del mundo y habituales convocados de Lionel Scaloni buscando ser determinantes para sus equipos. El capitán y goleador del conjunto nerazzurro, Lautaro Martínez, liderará el ataque en San Siro cuando el Inter reciba al Stuttgart alemán a las 17:00. Con el envión anímico de brillar en la Premier League y ser el motor del mediocampo de los Reds, Alexis Mac Allister visitará al Brujas en Bélgica (17:00). En el atractivo choque ante el PSG en el Parque de los Príncipes (17:00), la Roma cuenta con un nutrido grupo argentino integrado por Paulo Dybala, Matías Soulé, Leonardo Balerdi, Nahuel Molina y Santiago Castro.

La acción comenzará más temprano, a las 14:45, con dos encuentros en simultáneo. El Villarreal —que tiene en sus filas al defensor Juan Foyth— visitará al Slavia Praga en República Checa, mientras que el Barcelona viajará a Azerbaiyán para medirse ante el Sabah. La jornada de este miércoles se completa con los duelos entre Lille y Bayern Múnich en Francia y Shakhtar Donetsk frente a Fenerbahçe en Londres (ambos a las 17:00), cerrando un capítulo decisivo en el camino hacia los octavos de final de la máxima competencia europea.

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Todos los partidos de la jornada

Sabah vs Barcelona

Barcelona se enfrenta al Sabah (Reuters)

Hora: 14.45 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 13.45 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 12.45 - Perú, Colombia y Ecuador / 11.45 - México

TV: Fox Sports / Disney+ Premium

Estadio: Estadio Olímpico de Bakú

Slavia Praga vs Villarreal

Villarreal se enfrenta al Slavia Praga

Hora: 14.45 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 13.45 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 12.45 - Perú, Colombia y Ecuador / 11.45 - México

TV: ESPN 2 / Disney+ Premium / DGO

Estadio: Fortuna Arena (Eden Arena)

PSG vs Roma

PSG se mide a la Roma (Reuters)

Hora: 17.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 - Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 - México

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TV: Disney+ Premium / ESPN 2 / DGO

Estadio: Parque de los Príncipes

Lille vs Bayern Múnich

Bayern Múnich quiere sumar de a tres en la fase de liga (Reuters)

Hora: 17.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 - Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 - México

TV: ESPN 3 / Disney+ Premium

Estadio: Estadio Pierre-Mauroy

Inter vs Stuttgart

El Inter de Lautaro Martinez quiere sumar de a tres (Reuters)

Hora: 17.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 - Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 - México

TV: ESPN 4 / Disney+ Premium / DGO

Estadio: Estadio San Siro

Atlético de Madrid vs Viking

Atletico Madrid busca un triunfo frente al Viking

Hora: 17.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 - Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 - México

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TV: ESPN / Disney+ Premium / DGO

Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Sporting Lisboa vs Manchester United

Manchester United quiere quedarse con los tres puntos en el debut de Pochettino en Champions

Hora: 17.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 - Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 - México

TV: Fox Sports 2 / Disney+ Premium

Estadio: Estadio José Alvalade

Brujas vs Liverpool

Liverpool visita al Brujas por Champions

Hora: 17.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 - Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 - México

TV: Fox Sports / Disney+ Premium

Estadio: Estadio Jan Breydel

Shakhtar Donetsk vs Fenerbahçe

Fenerbahce cierra la quinta jornada de Champions (Efe)

Hora: 17.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 16.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 15.00 - Perú, Colombia y Ecuador / 14.00 - México

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TV: Disney+ Premium

Estadio: Stamford Bridge (Londres)